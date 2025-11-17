Также вы сможете увидеть замок Кройценштайн, расположенный на вершине горы, откуда открываются потрясающие виды на окрестности. По желанию, возможно участие в дегустации монастырского вина и посещение шоу Соколиной Охоты. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ценит историю и живописные пейзажи
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная история монастыря
- 🍷 Дегустация монастырского вина
- 🖼 Верденский алтарь XII века
- 🌄 Виды с замка Кройценштайн
- 🦅 Шоу Соколиной Охоты
Что можно увидеть
- Монастырь Клостернойбург
- Замок Кройценштайн
Описание экскурсии
Посещение монастыря Ордена Августинцев
Приглашаем вас в удивительное путешествие к действующему монастырю Ордена Августинцев, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Если хотите, вы также можете попробовать монастырское вино и осмотреть знаменитые винные погреба, которые манят своей историей и традициями.
Клостернойбург — жемчужина Австрии
Монастырь Клостернойбург является одним из самых древних в Австрии. Его главное сокровище — Верденский алтарь. Это произведение искусства XII века восхищает своей красотой и исторической значимостью. Вы сможете насладиться его великолепием и прикоснуться к векам.
Замок Кройценштайн
Не упустите возможность осмотреть замок Кройценштайн, который был построен в конце XIX века на месте древнего средневекового замка. Его расположение на вершине горы предоставляет захватывающий вид на окрестности, который стоит увидеть!
Шоу Соколиной Охоты
По вашему желанию, вы можете стать свидетелем увлекательного шоу Соколиной Охоты. Это зрелище, полное грации и мощи, заворожит как взрослых, так и детей. Перенеситесь в мир средневековой охоты и насладитесь этой уникальной культурной практикой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты