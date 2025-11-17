Мои заказы

Монастырь Клостернойбург и замок Кройценштайн (автомобильная экскурсия)

Посетите один из старейших монастырей Австрии и насладитесь видами с замка Кройценштайн. Узнайте о Верденском алтаре и винных традициях
Индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность посетить монастырь Клостернойбург, который славится Верденским алтарем - шедевром XII века.

Также вы сможете увидеть замок Кройценштайн, расположенный на вершине горы, откуда открываются потрясающие виды на окрестности. По желанию, возможно участие в дегустации монастырского вина и посещение шоу Соколиной Охоты. Это путешествие идеально подходит для тех, кто ценит историю и живописные пейзажи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная история монастыря
  • 🍷 Дегустация монастырского вина
  • 🖼 Верденский алтарь XII века
  • 🌄 Виды с замка Кройценштайн
  • 🦅 Шоу Соколиной Охоты
Что можно увидеть

  • Монастырь Клостернойбург
  • Замок Кройценштайн

Описание экскурсии

Посещение монастыря Ордена Августинцев

Приглашаем вас в удивительное путешествие к действующему монастырю Ордена Августинцев, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Если хотите, вы также можете попробовать монастырское вино и осмотреть знаменитые винные погреба, которые манят своей историей и традициями.

Клостернойбург — жемчужина Австрии

Монастырь Клостернойбург является одним из самых древних в Австрии. Его главное сокровище — Верденский алтарь. Это произведение искусства XII века восхищает своей красотой и исторической значимостью. Вы сможете насладиться его великолепием и прикоснуться к векам.

Замок Кройценштайн

Не упустите возможность осмотреть замок Кройценштайн, который был построен в конце XIX века на месте древнего средневекового замка. Его расположение на вершине горы предоставляет захватывающий вид на окрестности, который стоит увидеть!

Шоу Соколиной Охоты

По вашему желанию, вы можете стать свидетелем увлекательного шоу Соколиной Охоты. Это зрелище, полное грации и мощи, заворожит как взрослых, так и детей. Перенеситесь в мир средневековой охоты и насладитесь этой уникальной культурной практикой.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Vienna
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вены

