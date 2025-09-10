Путешествие по дунайским замкам позволит вам окунуться в атмосферу старой Европы.
Посетите величественный монастырь Клостернойбург, прогуляйтесь по сказочным улочкам Дюрнштайна и насладитесь дегустацией лучших вин Вахау в деревушке Россац. Узнайте о легендах и тайнах, связанных с аббатством Мельк.
Комфортабельный автомобиль обеспечит удобство, а включенные билеты и дегустация сделают ваше путешествие незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественные замки и монастыри
- 🍷 Дегустация лучших вин Вахау
- 📜 Легенды и истории средневековья
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Монастырь Клостернойбург
- Дюрнштайн
- Аббатство Мельк
Описание экскурсии
Величественный монастырь Клостернойбург
Мы посетим внутренние помещения и церкви. А ещё побываем в сокровищнице — настоящем хранилище времени. Я расскажу об основании монастыря и его значении для региона.
Средневековая деревня Дюрнштайн
Побродим по узким улочкам, полюбуемся старинными домами, которые будто сошли со страниц книги сказок. Я расскажу легенды о Ричарде Львиное Сердце и укладе средневековой жизни.
Дегустация на винодельне в живописной деревушке Россац
Вы познакомитесь с традициями виноделия в долине Вахау — от древности до наших дней. Оцените особенность местных сортов винограда. И выясните, как климат влияет на вкус вина.
Барочное аббатство Мельк
Мы погуляем по дворам аббатства, заглянем в церкви. Вы услышите об истории строительства аббатства и рассмотрите его архитектурные особенности.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Kia Carens с увеличенным расстоянием для ног сзади
- Билеты в монастырь Клостернойбург и дегустация на винодельне включены в стоимость. Во время дегустации детям мы предложим воду или виноградный сок
- Обед на винодельне (по желанию) оплачивается дополнительно: €22–28 за чел.
- В экскурсию не входит посещение локальных музеев, но при желании мы включим их в маршрут (согласуем дополнительно)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 87 туристов
Сопровождение путешественника для меня — это не просто путешествие. Это проникновение в явную и тайную жизнь места, связь времён, городов, событий, людей. Когда один исторический комментарий, выловленный в потоке бесконечнойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
10 сен 2025
Великолепная экскурсия по долине Дуная! Красивый, монументальный монастырь Клостернойбург, необычное аббатство Мельк и очень красивые виды!
Евгения - талантливый рассказчик и очень приятный собеседник!
