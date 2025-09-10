Путешествие по дунайским замкам позволит вам окунуться в атмосферу старой Европы. Посетите величественный монастырь Клостернойбург, прогуляйтесь по сказочным улочкам Дюрнштайна и насладитесь дегустацией лучших вин Вахау в деревушке Россац. Узнайте о легендах и тайнах, связанных с аббатством Мельк. Комфортабельный автомобиль обеспечит удобство, а включенные билеты и дегустация сделают ваше путешествие незабываемым

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Величественный монастырь Клостернойбург

Мы посетим внутренние помещения и церкви. А ещё побываем в сокровищнице — настоящем хранилище времени. Я расскажу об основании монастыря и его значении для региона.

Средневековая деревня Дюрнштайн

Побродим по узким улочкам, полюбуемся старинными домами, которые будто сошли со страниц книги сказок. Я расскажу легенды о Ричарде Львиное Сердце и укладе средневековой жизни.

Дегустация на винодельне в живописной деревушке Россац

Вы познакомитесь с традициями виноделия в долине Вахау — от древности до наших дней. Оцените особенность местных сортов винограда. И выясните, как климат влияет на вкус вина.

Барочное аббатство Мельк

Мы погуляем по дворам аббатства, заглянем в церкви. Вы услышите об истории строительства аббатства и рассмотрите его архитектурные особенности.

