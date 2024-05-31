Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Вены

Найдено 7 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Вене на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
90 за всё до 10 чел.
Замки и монастыри Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Замки и монастыри Венского леса
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 250 за экскурсию
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом»
Расписание: Ежедневно в 10:00
160 за экскурсию
Мистическая Вена
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Экскурсия начинается от кафедрального собора Святого Штефана»
Расписание: Ежедневно в 11:00
160 за экскурсию
Сокровища венских церквей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Нас ждет Францисканская церковь с фатимской мадонной и церковь Немецкого ордена с фламандским алтарем, грандиозный кафедральный собор Святого Штефана и Иезуитская церковь с рассказом о художнике-иезуите Андреа Поццо»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
160 за экскурсию
Экскурсия «Долина Вахау»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
«Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 455 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
  • N
    Natalija
    8 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Вена - увидеть и влюбиться
    Великая благодарность прекрасному гиду Марианне за интереснейшую экскурсию! 🌸 время вместе пролетело незаметно, но очень познавательно. Содержательный рассказ и нетривиальный маршут, все очень понравилось! Марианне успехов и до скорых встреч, спасибо!!! 🌟
  • О
    Олег
    21 апреля 2024
    Вена - увидеть и влюбиться
    Марианна -милая девушка и отличный гид!
  • А
    Арина
    17 марта 2024
    Вена - увидеть и влюбиться
    Очень приятная экскурсовод. Познавательно. Понравилось, что экскурсия была дольше, чем было заявлено, гиду важнее было поделиться информацией и соблюсти комфортный темп, чем уложиться во время.
  • М
    Мария
    8 января 2023
    Замки и монастыри Венского леса
    Отличное времяпровождение в Венском лесу! Благодарим нашего гида Валерия за комфортное и познавательное путешествие. Чудесные пейзажи, исторические заметки, нужные акценты, знания из разных областей, подсказки по интересным местам - все это сделало нашу поездку супер крутой! Спасибо Вам большое!
    Отличное времяпровождение в Венском лесу!
  • Р
    Роман
    7 апреля 2017
    Замки и монастыри Венского леса
    Остались очень приятные впечатления об уровне сервиса компании TEZ tour как на этапе согласования заявки на экскурсию (все было сделано
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    очень оперативно и качественно), так и о самой индивидуальной экскурсии "Венский лес". Экскурсия была проведена очень профессионально, насыщенно, полезно и интересно для всех 5 членов семьи в возрасте от 5 до 70 лет. Посетили замок XII века Лихтенштайн, подземное озеро, древний монастырь. Слова искренней благодарности гиду Тарасу!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Замки и монастыри Венского леса
  4. Тайны и реликвии собора Святого Штефана
  5. Мистическая Вена
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 90 до 455. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 15 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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