1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«выясним, почему собор святого Штефана называют сердцем страны»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €250 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Тайны и реликвии собора Святого Штефана
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Вас ждет увлекательная экскурсия по знаменитому кафедральному собору Вены – Штефансдом»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Экскурсия начинается от кафедрального собора Святого Штефана»
Расписание: Ежедневно в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сокровища венских церквей
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
«Нас ждет Францисканская церковь с фатимской мадонной и церковь Немецкого ордена с фламандским алтарем, грандиозный кафедральный собор Святого Штефана и Иезуитская церковь с рассказом о художнике-иезуите Андреа Поццо»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
€160 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия «Долина Вахау»
«Экскурсия включает посещение одного из старейших бенедектинских монастырей Европы Мельк, старинного городка Дюрнштайн с развалинами крепости, где находился в заточении король Англии Ричард Львиное Сердце»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €455 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- NNatalija8 мая 2024Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.
- ААнна1 мая 2024На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ
- ААлександра23 апреля 2024Великая благодарность прекрасному гиду Марианне за интереснейшую экскурсию! 🌸 время вместе пролетело незаметно, но очень познавательно. Содержательный рассказ и нетривиальный маршут, все очень понравилось! Марианне успехов и до скорых встреч, спасибо!!! 🌟
- ООлег21 апреля 2024Марианна -милая девушка и отличный гид!
- ААрина17 марта 2024Очень приятная экскурсовод. Познавательно. Понравилось, что экскурсия была дольше, чем было заявлено, гиду важнее было поделиться информацией и соблюсти комфортный темп, чем уложиться во время.
- ММария8 января 2023Отличное времяпровождение в Венском лесу! Благодарим нашего гида Валерия за комфортное и познавательное путешествие. Чудесные пейзажи, исторические заметки, нужные акценты, знания из разных областей, подсказки по интересным местам - все это сделало нашу поездку супер крутой! Спасибо Вам большое!
- РРоман7 апреля 2017Остались очень приятные впечатления об уровне сервиса компании TEZ tour как на этапе согласования заявки на экскурсию (все было сделано
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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