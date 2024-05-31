И Ирина Венская опера - взгляд изнутри Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.

N Natalija Венская опера - взгляд изнутри Спасибо, интересно, увлекательно. Нам понравилось.

А Анна Венская опера - взгляд изнутри На мой взгляд отличная экскурсия для погружения в Веннскую оперу и ее историю. Информации немного, но все по делу. Экскурсия не перегружена. Тайминг экскурсии ограничен общими правилами Венский оперы(( Поэтому отдельное спасибо Марианне за организацию и отличный рассказ

А Александра Вена - увидеть и влюбиться Великая благодарность прекрасному гиду Марианне за интереснейшую экскурсию! 🌸 время вместе пролетело незаметно, но очень познавательно. Содержательный рассказ и нетривиальный маршут, все очень понравилось! Марианне успехов и до скорых встреч, спасибо!!! 🌟

О Олег Вена - увидеть и влюбиться Марианна -милая девушка и отличный гид!

А Арина Вена - увидеть и влюбиться Очень приятная экскурсовод. Познавательно. Понравилось, что экскурсия была дольше, чем было заявлено, гиду важнее было поделиться информацией и соблюсти комфортный темп, чем уложиться во время.

М Мария Замки и монастыри Венского леса Отличное времяпровождение в Венском лесу! Благодарим нашего гида Валерия за комфортное и познавательное путешествие. Чудесные пейзажи, исторические заметки, нужные акценты, знания из разных областей, подсказки по интересным местам - все это сделало нашу поездку супер крутой! Спасибо Вам большое!