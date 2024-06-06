🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 308 отзывов История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться Начало: Около входа в собор святого Стефана 160 € 144 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 88 отзывов Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи Начало: На Schwedenplatz € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 133 отзыва Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом Начало: На площади Марии Терезии € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 66 отзывов Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии € 350 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 199 отзывов Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю Начало: возле станции метро Schottentor от € 133 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии Начало: На Albrtinaplatz € 160 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 13 отзывов Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру Начало: Ваше место проживания от € 450 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 74 отзыва Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт € 59 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 14 отзывов Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий Начало: У вашего отеля € 329 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи Начало: У входа в музей € 295 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром Начало: У входа в музей € 360 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом Начало: Около вашего отеля € 267 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто... € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 69 отзывов Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К... € 270 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 98 отзывов О Вене с любовью Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос... Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 552 отзыва Популярное предложение Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 5 отзывов Венская опера - взгляд изнутри Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии Начало: Возле Венской оперы € 90 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания Начало: У входа в Академию € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями Начало: На площади Schwedenplatz € 40 за человека

Мини-группа 1.5 часа 9 отзывов Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров Начало: У Галереи Бельведер € 80 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп Начало: Rotenturmstrasse 28 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien € 200 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас € 160 за всё до 6 чел.

Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея Начало: У Музея истории искусств € 80 за человека

15% скидка Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина 160 € 136 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны Начало: Albertinaplatz € 250 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 53 отзыва Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке Начало: На площади Albertinaplatz Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00 € 134 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 9 отзывов Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр Начало: От центра туристической информации Tourist Info на... Расписание: в субботу в 08:00 € 124 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас Начало: По указанному вами адресу € 169 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Вена: не только классические здания, но и современное искусство Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ... 300 € 285 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вена классическая и современная: путешествие через века Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры Начало: По Договорености € 160 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Панорамная Вена и ее окрестности Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг € 280 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Большой арт-тур по творчеству Густава Климта Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда Начало: У входа в дворец Бельведер € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Еврейская Вена Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города € 169 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии Начало: Перед входом в музей Сисси € 170 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Групповая 3 часа 29 отзывов Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки Начало: Возле вашего отеля Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 59 за человека

Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Искусство модернизма в галерее Альбертина Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма Начало: У входа в музей € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда Начало: У вход в Музей Леопольда € 280 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты Начало: У входа в музей от € 295 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества Начало: перед входом в музей € 280 за всё до 4 чел.