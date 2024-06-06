1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Один день в Вене»: погружение в историю
Проведите незабываемый день в Вене, исследуя как знаменитые, так и тайные уголки города с личным гидом
Начало: На площади Марии Терезии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Почувствовать себя венцем: индивидуальная экскурсия по Вене
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Вене «Вена для новичков»: история, культура и вкус
Откройте для себя Вену в уютной атмосфере: старинные улицы, секреты кофеен и легенды, которые оживят историю
Начало: возле станции метро Schottentor
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от €133 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
€59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Братислава: путешествие по городу коронации венгерских монархов
Погрузитесь в историю и культуру Братиславы, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€329 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
13 июня в 09:30
17 июня в 13:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры Музея истории искусств: эксклюзивное погружение в искусство
Получите уникальный опыт погружения в мир искусства с личным экспертом в сокровищнице Вены
Начало: На площади Марии Терезии, около входа в музей исто...
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Экскурсия и фотосессия в Вене: ваш личный фотограф на прогулке
Запечатлите воспоминания о Вене с профессиональным фотографом, который знает все уголки города
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
О Вене с любовью
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Ежедневная прогулка по Вене: история, культура и секреты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вены, выбрав один из двух маршрутов: от имперских достопримечательностей до средневековых улочек
Начало: На перекрестке Albertinaplatz/Maysedergasse
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
13 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Необычная экскурсия по центру Вены: тайны и загадки
Погрузитесь в атмосферу Вены, укрывшись от толп туристов. Вас ждут загадочные переулки, уютные дворики и нетуристические кафе, обожаемые местными жителями
Начало: На площади Schwedenplatz
15 июня в 12:30
17 июня в 09:30
€40 за человека
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Галерее Бельведер: встреча с мастерами искусства
Откройте мир искусства в Галерее Бельведер: Климт, Моне, Мунк ждут вас. Истории, факты и тайны шедевров
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музыкальная история Вены: от Бетховена до Штрауса
Приглашаем в увлекательное путешествие по музыкальным достопримечательностям Вены, где история оживает
Начало: Mölker Bastei 8, 1010 Wien
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое свидание с имперским городом Вена: Обзорная экскурсия
Погрузитесь в великолепие Вены: от венской оперы до секретов Габсбургов. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Путешествие по Музею истории искусств: встреча с великими художниками
Окунитесь в мир изысканного искусства, встретьте гениев живописи и их непревзойденные работы в неоренессансных залах музея
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€80 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
160€136 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны старой Вены: неизведанные уголки и легендарные истории
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, прогуливаясь по забытым улочкам Старой Вены. Экскурсия откроет город с неожиданной стороны
Начало: Albertinaplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Гальштат - альпийская открытка: экскурсия из Вены с посещением замка Орт
Откройте для себя красоту Гальштата, замка Орт и Траункирхена в однодневной экскурсии из Вены. Включен билет на фуникулер к смотровой площадке
Начало: На площади Albertinaplatz
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€134 за человека
Групповая
12 часов
Из Вены в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Отправиться на родину Моцарта, увидеть памятники барочного города и насладиться красотой горных озёр
Начало: От центра туристической информации Tourist Info на...
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€124 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой арт-тур по творчеству Густава Климта
Погрузитесь в мир Густава Климта на индивидуальной экскурсии по Вене. Посетите Бельведер, Сецессион и Музей Леопольда
Начало: У входа в дворец Бельведер
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Еврейская Вена
Исследовать нетипичные объекты и понять, какую роль иудеи сыграли в жизни города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€169 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей императрицы Сисси в Вене: легенда, платья, апартаменты
Откройте для себя мир императрицы Сисси: история, любовь, трагедия и красота в одной увлекательной экскурсии
Начало: Перед входом в музей Сисси
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Если творчество Моне, Ренуара, Малевича или Пикассо вам нравится, но вы не понимаете почему, эта экскурсия для вас. Разберёмся в концепциях модернизма
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:00
17 июня в 13:30
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Музей Леопольда в Вене: Климт, Шиле и эпоха сецессиона
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
13 июня в 10:30
17 июня в 13:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
13 июня в 10:30
19 июня в 10:00
от €295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: перед входом в музей
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Синий маршрут по Вене отказался очень романтичным и интересным. Это неожиданная сторона города. Рада, что попала именно на эту экскурсию. Большое спасибо Светлане за легкую подачу и ответы на вопросы!
- ААйгерим4 июня 2024Спасибо, Сюзана! Экскурсия нам с родителями очень понравилась: живо, ярко, много интересных фактов и узнали о происхождении некоторых фраз, о
- ААкиф4 июня 2024Tripster, вы - великолепны! И эта экскурсия была организована отлично! Комфортабельный автобус, водитель Геннадий - высокий профессионал и, конечно же, наш гид - София! Она просто молодец, все было живо, интересно, с хорошим юмором! Спасибо! С уважением, Акиф Мирзаев.
- ААлександр4 июня 2024Все отлично, все супер структурировано!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Сюзанной, время пролетело не заметно, однозначно будем рекомендовать😊
- ААлександра2 июня 2024Очень рекомендуем идти с гидом в частную галлерею Хайди Хортен. Без Натальи обзор занял бы четверть часа и оставил бы смутное представление обо всем проекте. Нам понравилось. Было интересно узнать много нового о современных художниках.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия с Марианной оставила незабываемое впечатление и вызвала желание вернуться в Венскую оперу уже в качестве зрителя, чтобы насладиться одним из великих оперных спектаклей. Рекомендую всем, кто ценит искусство и хочет узнать больше о культурном достоянии Вены.
- MMarina31 мая 2024Остались очень довольны экскурсией 😀
- ААлекс30 мая 2024Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
- OOlga30 мая 2024Добрый день. Мы из Израиля, любим путешествовать и слушать интересные истории. У Изабеллы отличное знание Вены. Она нам рассказала интересные
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Летние»
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