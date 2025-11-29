Музей Леопольда — это тот музей, где вы познакомитесь, причем очень глубоко, с яркой, дерзкой, экспрессивной и порою провокативной австрийской живописью.
У нас будет с вами также возможность посмотреть венскую школу поэтического реализма, вас безусловно удивят и Эрнст Климт, и Ганс Макарт.
Описание экскурсииВ музее представлена потрясающая коллекция живописи венской школы и венское прикладное искусство. Во время этой экскурсии мы поговорим про венский модерн, услышим кто составлял венскую интеллектуальную элиту, а живопись венских экспрессионистов пройдет через нашу нервную систему, вызывая бурю эмоций. Вам захочется познакомиться ближе и узнать побольше. Вы раскроете ваше отношение к художникам, чьи работы разбудят ваше подсознание и ассоциативное восприятие. Меланхолия, безверие, наркотики, психоанализ, романтика, философия, исторический разлом — эти и многие другие важные темы, ставшие вдохновением мастеров на рубеже XIX-XX веков, являются шифрами их работ. Венский сецессионизм равняется на европейский модерн, и симбиоз Климта рождает его последователей — ярких, буйных, скандальных. Эгон Шиле— эксбиционист и душевный эквилибрист, он балансирует в своем творчестве между жизнью и смертью, романтичный и трагичный. Агрессивный Оскар и его работа «Пьета» остро пройдется по нашим ощущениям, динамичный Мозер проникнет своими красками глубоко в наше восприятие. Посмотрим и ландшафты Климта, поговорим об университетских его работах. Я приглашаю Вас на искусствоведческую экскурсию по венскому экспрессионизму. Это еще не венский акционизм, но уже и не изящно завуалированный Климтовский эротизм.
- Услуги гида.
Начало: Museumsplatz 1, Wien 1070, у входа в музей
Завершение: Museumsplatz 1
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
