Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Музей Леопольда — это тот музей, где вы познакомитесь, причем очень глубоко, с яркой, дерзкой, экспрессивной и порою провокативной австрийской живописью.



У нас будет с вами также возможность посмотреть венскую школу поэтического реализма, вас безусловно удивят и Эрнст Климт, и Ганс Макарт.

Белла Ваш гид в Вене Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-7 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии В музее представлена потрясающая коллекция живописи венской школы и венское прикладное искусство. Во время этой экскурсии мы поговорим про венский модерн, услышим кто составлял венскую интеллектуальную элиту, а живопись венских экспрессионистов пройдет через нашу нервную систему, вызывая бурю эмоций. Вам захочется познакомиться ближе и узнать побольше. Вы раскроете ваше отношение к художникам, чьи работы разбудят ваше подсознание и ассоциативное восприятие. Меланхолия, безверие, наркотики, психоанализ, романтика, философия, исторический разлом — эти и многие другие важные темы, ставшие вдохновением мастеров на рубеже XIX-XX веков, являются шифрами их работ. Венский сецессионизм равняется на европейский модерн, и симбиоз Климта рождает его последователей — ярких, буйных, скандальных. Эгон Шиле— эксбиционист и душевный эквилибрист, он балансирует в своем творчестве между жизнью и смертью, романтичный и трагичный. Агрессивный Оскар и его работа «Пьета» остро пройдется по нашим ощущениям, динамичный Мозер проникнет своими красками глубоко в наше восприятие. Посмотрим и ландшафты Климта, поговорим об университетских его работах. Я приглашаю Вас на искусствоведческую экскурсию по венскому экспрессионизму. Это еще не венский акционизм, но уже и не изящно завуалированный Климтовский эротизм.

