Описание экскурсии
Обзор достопримечательностей Вены
Познакомьтесь с величием старой и современной Вены, не выходя из автомобиля. Мы отправимся в путешествие по Рингу вокруг исторического центра, которое покажет как историческое, так и современное лицо столицы Австрии.
На нашем маршруте:
- Архитектурный шедевр Хундертвассера: Уникальный жилой дом, который поражает своей оригинальностью и яркими цветами.
- Дунай: Этот величественный водоем порадует вас своими живописными видами.
- UNO City: Здесь располагается так называемая "ООН-овская деревня", где работают международные организации.
- Замок Бельведер: Летняя резиденция принца Евгения Савойского, великолепный образец архитектуры и парков.
А если вам интересно увидеть ещё больше, в расширенном варианте экскурсии вы сможете взглянуть и на летнюю императорскую резиденцию — дворец Шёнбрунн.
Откройте для себя историю и современность Вены в увлекательной атмосфере нашего путешествия!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
