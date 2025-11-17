Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Обзор достопримечательностей Вены

Познакомьтесь с величием старой и современной Вены, не выходя из автомобиля. Мы отправимся в путешествие по Рингу вокруг исторического центра, которое покажет как историческое, так и современное лицо столицы Австрии.

На нашем маршруте:

Архитектурный шедевр Хундертвассера: Уникальный жилой дом, который поражает своей оригинальностью и яркими цветами.

Уникальный жилой дом, который поражает своей оригинальностью и яркими цветами. Дунай: Этот величественный водоем порадует вас своими живописными видами.

Этот величественный водоем порадует вас своими живописными видами. UNO City: Здесь располагается так называемая "ООН-овская деревня", где работают международные организации.

Здесь располагается так называемая "ООН-овская деревня", где работают международные организации. Замок Бельведер: Летняя резиденция принца Евгения Савойского, великолепный образец архитектуры и парков.

А если вам интересно увидеть ещё больше, в расширенном варианте экскурсии вы сможете взглянуть и на летнюю императорскую резиденцию — дворец Шёнбрунн.

Откройте для себя историю и современность Вены в увлекательной атмосфере нашего путешествия!