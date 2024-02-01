Прогулки по Дунаю в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Дунай» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
На велосипеде
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная
Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
«По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда)»
11 мар в 10:30
12 мар в 10:30
€182 за всё до 6 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«После этого вы увидите берега Дуная, самой большой реки Европы»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
Насладиться красотой винодельческого региона в окрестностях Вены и познакомиться с его культурой
Завтра в 09:00
10 мар в 09:00
€659 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 февраля 2024
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
  • Л
    Любовь
    15 ноября 2023
    Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
    Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
  • Н
    Наташа
    13 июня 2019
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Были на этой прогулке летом 2018 года вдвоем с 12 летним сыном. Очень нам понравилось. Хорошее сочетание велопрогулки, прогулки пешком
    читать дальше

    и интересным рассказом. Я, честно говоря, готова была просто к прогулке, а здесь мы и на птиц полюбовались, и про Дунай очень много узнали, и лебедей покормили и плюс еще получили кучу полезных советов. Рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    29 августа 2018
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Приятная прогулка, очень необычная, неутомительная.
  • В
    Вера
    30 мая 2018
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Велопрогулка очень понравилась. Немного скорректировали и преодолели веломаршрут. Виды великолепные, с погодой повезло. Экскурсовод Наташа тоже очень понравилась. Внимательная и дружелюбная. Багодарим за ссылку на ресторанчик в Вене, сходили, объелись, очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дунай»

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  1. Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
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  3. Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в марте 2025
Сейчас в Вене в категории "Дунай" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 659. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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