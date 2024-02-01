Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная
Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
«По дороге пересечём несколько живописных мостов через Дунай, а затем подъедем к вершине под названием Леопольдсберг (гора Святого Леопольда)»
11 мар в 10:30
12 мар в 10:30
€182 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия: Вена за 3 часа
Начало: Возле Венского центра туристической информации
«После этого вы увидите берега Дуная, самой большой реки Европы»
Расписание: ПН, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Три замка в долине Дуная с винной дегустацией (всё включено)
Насладиться красотой винодельческого региона в окрестностях Вены и познакомиться с его культурой
Завтра в 09:00
10 мар в 09:00
€659 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 февраля 2024Прекрасная экскурсия! Всё четко, интересно! Валерий - профессионал своего дела! ОЧЕНЬ рекомендуем!!!
- ЛЛюбовь15 ноября 2023Экскурсия с Валерием нам очень понравилась. Интересно, информативно, в хорошем темпе и приятной дружественной атмосфере.
- ННаташа13 июня 2019Были на этой прогулке летом 2018 года вдвоем с 12 летним сыном. Очень нам понравилось. Хорошее сочетание велопрогулки, прогулки пешком
- ЮЮлия29 августа 2018Приятная прогулка, очень необычная, неутомительная.
- ВВера30 мая 2018Велопрогулка очень понравилась. Немного скорректировали и преодолели веломаршрут. Виды великолепные, с погодой повезло. Экскурсовод Наташа тоже очень понравилась. Внимательная и дружелюбная. Багодарим за ссылку на ресторанчик в Вене, сходили, объелись, очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Дунай»
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