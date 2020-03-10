108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы увидите не только основные достопримечательности, но и то, что скрыто от глаз обычных туристов. Вена — восхитительна, но чтобы понять и прочувствовать ее, необходимо свернуть с избитых маршрутов в маленькие переулочки и дворики, которые хранят великое множество интересных историй. Я с радостью поведаю Вам о них!

Вы путешествуете самостоятельно и хотите за короткий срок узнать как можно больше о Вене? Вы полны желания и сил познакомится с этим замечательным городом? Тогда эта экскурсия для вас!

Маршрут

Мы увидим:

венскую оперу

картинную галерею Альбертина

церковь св. Августина

кафе Захер

усыпальницу императоров

собор св. Стефана

греческую церковь и многое другое

Вы узнаете, почему вторая башня собора св. Стефана так и не достроена, в каком кафе есть зал с аутентичными подписями Бетховена, Паваротти и других знаменитостей, где зародилась песня “Ах, мой милый Августин” и множество других легенд и историй.

Кроме того, я с удовольствием расскажу, как ориентироваться в городе, дам несколько советов местного жителя: что еще стоит посмотреть, где можно произвести покупки, подскажу хорошие музеи, выставки, кафе.

Так как это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.

Пишите! Буду рада нашей встрече!