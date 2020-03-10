108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы путешествуете самостоятельно и хотите за короткий срок узнать как можно больше о Вене? Вы полны желания и сил познакомится с этим замечательным городом? Тогда эта экскурсия для вас!
Маршрут
Мы увидим:
венскую оперу
картинную галерею Альбертина
церковь св. Августина
кафе Захер
усыпальницу императоров
собор св. Стефана
греческую церковь и многое другое
Вы узнаете, почему вторая башня собора св. Стефана так и не достроена, в каком кафе есть зал с аутентичными подписями Бетховена, Паваротти и других знаменитостей, где зародилась песня “Ах, мой милый Августин” и множество других легенд и историй.
Кроме того, я с удовольствием расскажу, как ориентироваться в городе, дам несколько советов местного жителя: что еще стоит посмотреть, где можно произвести покупки, подскажу хорошие музеи, выставки, кафе.
Так как это индивидуальная экскурсия, я с удовольствием учту ваши пожелания при планировании маршрута.
Пишите! Буду рада нашей встрече!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на площади Марии Терезии.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
Мария - прекрасный экскурсовод и очень исполнительный человек!
Понятное изложение фактов с иллюстрациями исторических событий и персонажей.
Приятное полезное общение, исчерпывающие ответы на вопросы по интересующим темам.
Помощь в поиске достопримечательностей (местонахождение и подробный маршрут!).
Вообщем, остались очень довольны как экскурсией так и просто общением!
Спасибо!
Константин
8 марта 2020
Мария очень интересный рассказчик. С готовностью переходит на интересующие темы. Здорово когда человек занимается делом, которое нравится. Спасибо огромное за познавательно проведённое время!
Наталья
22 февраля 2020
Экскурсия была интересная, Мария хорошо рассказывает про историю Вены, показывает интересные места. Ответила на все вопросы
Юлия
29 января 2020
Посетили Вену в конце августа 2019 года вдвоём с мужем, были там 2 дня, поэтому решили, что будем брать экскурсию с местным жителем, чтобы узнать побольше интересного в экспресс-режиме.Мария заинтересовала нас как историческими фактами об этом красивом городе, так и рассказами о повседневной жизни венцев. Особенно запомнилась конюшня в черте города и сосисочная рядом с Венской оперой. Спасибо Марии за приятную компанию и интересную беседу, а также за помощь в нашей ситуации с задержкой рейса и незапланированной поездке прямиком из аэропорта на экскурсию))Однозначно рекомендуем. Привет из Москвы от Романа и Юлии.
Наталья
11 января 2020
Нам не очень повезло с погодой в день экскурсии, но нам очень повезло с Марией! Она удивительный человек, отличный рассказчик и гид. Свою любовь к этому городу ей удалось передать нам. Наша команда была очень разновозрастная ( дочь 9 лет и моя мама 81 год), ей удалось всех заинтересовать, для всех был предусмотрен маршрут и разные факты из истории. Несмотря на то, что время экскурсии ограничено, она вошла в наше положение, помогла найти кафе и позволила нам получасовой отдых, чтобы мои мама и дочь смогли согреться и обсохнуть (в день экскурсии был снег с дождем и ветром) и после этого продолжила нас удивлять. Прежде чем рассказывать какие то исторические факты, которые могут расстроить или травмировать мою дочь, очень тактично уточняла не будем ли мы против или ей стоит рассказать что-то другое. Особенно это касалось моментов связанных с Великой Отечественной войной. Мы остались в восторге от экскурсии и от нашей Марии.
P.S. несмотря на свою занятость она кроме экскурсии всегда найдет возможность ответить на вопрос, если нужно, по передвижению в Вене и по интересным местам.
Михаил
31 декабря 2019
Мария - прекрасный гид, очень насыщенная, полезная и познавательная экскурсия! Много интересных фактов и маленьких деталей мимо которых постоянно проходишь мимо, приезжая в Вену).
Elena
19 декабря 2019
Благодарим Марию за интересную экскурсию. Она учла все наши пожелания и показала Вену с необычного ракурса)))
Артем
15 декабря 2019
Все понравилось!
Анастасия
12 декабря 2019
Очень понравилось провести время с Марией. Первый раз в Вене. И как экскурсовод и как человек очень приятная!!!
Сергей
11 декабря 2019
Мы очень рады, что с Веной нас знакомила Мария. Выбрав гида, мы переживали несколько. Не улыбалось нам получить испорченный день, тем более, что он (день) - один в Вене. Но, познакомившись с Марией, наши сомнения рассеялись. Наша почти трехчасовая экскурсия прошла на "ура". Наш гид - специалист своего дела. И еще приятная и тактичная женщина. Мы приятно провели время, общаясь на темы не только искусства и истории. Мы говорили обо всём и вся. В компании Марии время прошло незаметно. Если доведётся быть в Вене еще раз, будем искать контакта с Марией снова. Рекомендуем этого экскурсовода всем, кто ценит открытость, общительность, юмор. Ну и знание предмета, естественно).
История императорской резиденции и секреты штруделей
Шёнбрунн — это летняя резиденция императоров, дворцовый комплекс с восхитительным парком и одно из любимых мест отдыха венцев. Большинство туристов довольствуется только подъемом на Глориетту и лицезрением главного фонтана. Я же предлагаю рассмотреть все прелестные уголки этого парка и узнать побольше об императорской семье, а также о самом старинном зоопарке в Европе, лабиринтах и многом другом.
Автомобильное путешествие по must-see местам города
Вы проедете по одной из самых красивых улиц мира — Бульварному кольцу, окружающему исторический район австрийской столицы, где сосредоточены ее главные достопримечательности: неоготические церкви, императорская резиденция, здание оперы, университет и множество музеев. Кроме того, я познакомлю вас с самым необычным проектом жилого дома в Вене и отвезу в один из крупнейших парков на берегу Дуная, Пратер.
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
Вы познакомитесь с коллекцией сокровищ западного искусства, в том числе, увидите крупнейшее в мире собрание картин Брейгеля. Через истории самых ярких экспонатов, художественных предметов, памятников и редких вещей вы узнаете, чем раньше жили люди, какие существовали представления о красоте и вкусе, и почему они верили в единорогов.
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей. Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в Вене в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры!
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Готовы заглянуть в шкатулку с секретами Вены? Не отвлекаясь на бесчисленные имена и даты, вы пройдете по улицам Внутреннего Города и дорожкам Фольксгартена, услышите австрийские легенды и разведаете кофейни, куда сами венцы заглядывают за штруделем. А главное — ощутите атмосферу настоящей Вены и не сможете в неё не влюбиться!
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Устали от скучных экскурсий, когда гиды просто сыплют датами и монотонно пересказывают учебник? Тогда давайте побеседуем о Вене на неформальной прогулке. Я покажу вам основные достопримечательности, которыми славится имперский город, в неформальной обстановке расскажу историю каждого объекта, о знаменитых правителях и событиях — серьезных и курьезных, связанных с ними, а также о культуре и нравах венцев. Мой рассказ будет содержательным, но легким, — поэтому после экскурсии, вместо каши в голове, у вас останется хорошее понимание Вены и ее ценностей.
Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии
Вас ждут венские истории, анекдоты и курьезы, старинные площади и церкви, уютные средневековые улицы и волшебная атмосфера ожившего прошлого. Я помогу раскрыть загадочную душу австрийской столицы, расскажу о менталитете ее жителей и сделаю все, чтобы вы полюбили Вену навсегда!
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным историком
Вы увидите все главные места Вены, проследите ее историю на протяжении веков и узнаете о знаменитых людях, которые родились на этой земле. А еще услышите, чем живет современная австрийская столица и почему уже 10 лет подряд она занимает первое место в мире по качеству жизни.
Главное в блистательной столице и о ней на гибкой авто-пешеходной экскурсии
Город с равно богатыми историей и архитектурой, город парков и классической музыки: я покажу вам Вену такой, какой ее ждешь. Вы проедете по всему Рингштрассе, вспомните Габсбургов у их резиденции, сфотографируетесь на главных площадях, увидите Ратушу и собор Св. Стефана — при этом маршрут можно корректировать с учетом ваших интересов.