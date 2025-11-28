Художественный музей Альбертина включает уникальную коллекцию картин от импрессионизма до авангардизма, концептуально выстроенную на понимание стилей. Мы с вами увидим известнейшие творения и поговорим об истории их создания.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Начнем с Тулуза Лотрека и его белой лошади «Газель», по крупу которой пробегает дрожь, мы на физическом уровне сможем это прочувствовать. Почти мраморная выразительность подчеркивает красоту белой кобылицы;
- Бесконечно можно рассматривать безвременного Сезанна, разбираться в технической живописи Сейра или Синьяка;
- Стоя у поздних работ Моне, попытаемся разобраться в изображении, ведь его поздний период почти абстрактен;
- Прекрасные работы германского экспрессиониста Кирхнера утонченны и одновременно резки, грубы, как его психологическое состояние когда-то;
- Атмосферный нарратив Марианны Веревкиной сразу привлекает внимание;
- Картины Пикассо — попробуем разобраться где техника, а где чувства;
- Увидим симультанность Делона и бесконечно малое в бесконечном большом Миро. И, конечно, выясним, что Вам ближе?
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010, у эскалатора
Завершение: Albertinaplatz 1, Wien 1010
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
Начало: У входа в музей
Сегодня в 13:00
2 дек в 12:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Музей Хайди Хортен в Вене: путешествие через искусство
Погрузитесь в мир искусства в музее Хайди Хортен: от великих классиков до современных мастеров в самом сердце Вены
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
Завтра в 14:30
30 ноя в 11:30
€250 за всё до 7 чел.