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Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург

Императорские апартаменты: узнайте о жизни императорской семьи на экскурсии
Мы прогуляемся по городу в городе, имя которого императорский дворец Hofburg. Пройдем по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены. Рассмотрим сакральную архитектуру столицы. Полюбуемся скрытыми двориками. Узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов «Demel» и «Sacher».

Проникнемся необходимостью посещения роскошных музеев императрицы Элизабет, Сокровищницы, императорских апартаментов, палаты.
5
33 отзыва
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург
Пешая Экскурсия по центру Вены - Венская опера, Альбертина, Хофбург

Описание экскурсии

Во время экскурсии я вам покажу самые главные достопримечательности:

  • Мы прогуляемся по городу в городе, имя которого императорский дворец Hofburg;
  • Пройдем по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены;
  • Рассмотрим сакральную архитектуру столицы;
  • Полюбуемся скрытыми двориками;
  • Узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов «Demel» и «Sacher»;
  • Проникнемся необходимостью посещения роскошных музеев императрицы Элизабет, Сокровищницы, императорских апартаментов, палаты. Жду встречь, записывайтесь.

Каждый день 11:00,

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Венскую оперу
  • Альбертина
  • Церковь Августинцев
  • Хофбург
  • Ратуша
  • Парламент
  • Михаелаплапц
  • Кольмаркт
  • Грабен
  • Штефанплапц
  • Дом Моцарта
  • Императорская Усыпальница
Что включено
  • Экскурсия
  • Услуги экскурсовода
  • ° Аудио гид система
Что не входит в цену
  • Билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мария-Терезия Плац. У памятника
Завершение: Собор святого Штефана
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 11:00,
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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3
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1
М
Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела
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представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида.

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П
Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела
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представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида.

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И
Это была великолепная экскурсия! Пожалуй, лучшая, из тех, что я когда-либо посещала. Марианна - очень приятная и позитивная девушка. Сразу видно, что человек любит свою работу. Провела по назначенному маршруту
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с очень увлекательным рассказом о городе и его истории - с интересными фактами и иногда с юмором. Для полноты картины Марианна дополнила экскурсию фотографиями важных для истории Австрии людей и зданий, которые были разрушены во время войны.
Я ушла с экскурсии с отличным настроением!

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K
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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K
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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Т
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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