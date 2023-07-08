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М Марина читать дальше уменьшить представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида. Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Постнова читать дальше уменьшить представить информацию доступной и для подростка. Время на экскурсии пролетело не заметно, остались приятные впечатления. Марианна очень приятная, деликатная девушка, обязательная и пунктуальная девушка, предварительно оговорила с нами время, Рекомендуем экскурсию у этого гида. Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина читать дальше уменьшить с очень увлекательным рассказом о городе и его истории - с интересными фактами и иногда с юмором. Для полноты картины Марианна дополнила экскурсию фотографиями важных для истории Австрии людей и зданий, которые были разрушены во время войны.

Я ушла с экскурсии с отличным настроением! Это была великолепная экскурсия! Пожалуй, лучшая, из тех, что я когда-либо посещала. Марианна - очень приятная и позитивная девушка. Сразу видно, что человек любит свою работу. Провела по назначенному маршруту Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K Kaja Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K Kaja Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет