Мы прогуляемся по городу в городе, имя которого императорский дворец Hofburg. Пройдем по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены. Рассмотрим сакральную архитектуру столицы. Полюбуемся скрытыми двориками. Узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов «Demel» и «Sacher».
Проникнемся необходимостью посещения роскошных музеев императрицы Элизабет, Сокровищницы, императорских апартаментов, палаты.
Проникнемся необходимостью посещения роскошных музеев императрицы Элизабет, Сокровищницы, императорских апартаментов, палаты.
Описание экскурсии
Во время экскурсии я вам покажу самые главные достопримечательности:
- Мы прогуляемся по городу в городе, имя которого императорский дворец Hofburg;
- Пройдем по боковым сторонам «золотого треугольника» в центре Вены;
- Рассмотрим сакральную архитектуру столицы;
- Полюбуемся скрытыми двориками;
- Узнаем подробности сладкой жизни у кондитерских домов «Demel» и «Sacher»;
- Проникнемся необходимостью посещения роскошных музеев императрицы Элизабет, Сокровищницы, императорских апартаментов, палаты. Жду встречь, записывайтесь.
Каждый день 11:00,
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Венскую оперу
- Альбертина
- Церковь Августинцев
- Хофбург
- Ратуша
- Парламент
- Михаелаплапц
- Кольмаркт
- Грабен
- Штефанплапц
- Дом Моцарта
- Императорская Усыпальница
Что включено
- Экскурсия
- Услуги экскурсовода
- ° Аудио гид система
Что не входит в цену
- Билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мария-Терезия Плац. У памятника
Завершение: Собор святого Штефана
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день 11:00,
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела
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П
Отличная экскурсия для первого знакомства с Веной. Гид Марианна провела нас по самым значимым местам. Показала нам интересные уголки, самостоятельно бы их точно не нашли. Рассказ был интересный, Марианна сумела
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И
Это была великолепная экскурсия! Пожалуй, лучшая, из тех, что я когда-либо посещала. Марианна - очень приятная и позитивная девушка. Сразу видно, что человек любит свою работу. Провела по назначенному маршруту
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K
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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K
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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Т
Огромное спасибо Марианне за отличную экскурсию по центру города. Мы увидели самые главные достопримечательности. Марианна рассказала про Вену, о жизни Австрийцев и ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла в спокойном ритме, без спешки в приятной дружеской атмосфере. Спасибо! В следующий раз только с Марианной.
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