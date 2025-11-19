Мои заказы

Посещение Художественно-исторического музея (Картинная галерея)

Описание экскурсии

Уникальная коллекция произведений искусства

Вам открывается возможность увидеть выдающиеся произведения великих мастеров, таких как:

  • Тициан
  • Веронезе
  • Тинторето
  • Рафаэль
  • Беллини
  • Джорджоне
  • Караваджо
  • Веласкес
  • Рубенс
  • Рембрант
  • Дюрер
  • Вермэер

Также в Художественно-Историческом Музее Вены хранится значительная часть произведений Питера Брейгеля, представляющая треть всех сохранившихся работ этого мастера в мире.

Историческая значимость музея

История музея тесно переплетена с династией Габсбургов, известной своей любовью к искусству. С момента правления Максимилиана I (1459-1519) династия активно пополняла свою коллекцию благодаря усилиям императорской семьи. Габсбурги, имея родственные связи с испанским королевским двором, получали доступ к уникальным произведениям, которые в то время находились на территории Голландии и Бельгии.

Коммерческий центр искусства

В Брюсселе, где функционировал первый в мире рынок картин, австрийские Габсбурги зачастую пользовались правом первоочередной покупки произведений. Также значительную часть коллекции музея составили произведения, вывезенные из пражской галереи Рудольфа II, когда чешские земли входили в состав Австрийской империи.

Великолепие интерьеров

Внутренние помещения музея восхищают своим великолепием и уникальными интерьерами. Особое внимание стоит уделить куполу и парадной лестнице, украшенной скульптурой «Тезей, убивающий Минотавра» работы Антонио Канова.

Архитектурные особенности

Необычностью музея является то, что его здание было специально построено для размещения коллекции искусства, что отличается от многих европейских музеев, занимающих уже существующие дворцы или особняки.

Открытие музея

Музей истории искусств открыл свои двери в 1891 году и стал почти идентичен по своему внешнему виду расположенному напротив Музею естествознания. Это событие стало важным этапом в культурной жизни Вены и всей Европы.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

