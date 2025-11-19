Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальная коллекция произведений искусства

Вам открывается возможность увидеть выдающиеся произведения великих мастеров, таких как:

Тициан

Веронезе

Тинторето

Рафаэль

Беллини

Джорджоне

Караваджо

Веласкес

Рубенс

Рембрант

Дюрер

Вермэер

Также в Художественно-Историческом Музее Вены хранится значительная часть произведений Питера Брейгеля, представляющая треть всех сохранившихся работ этого мастера в мире.

Историческая значимость музея

История музея тесно переплетена с династией Габсбургов, известной своей любовью к искусству. С момента правления Максимилиана I (1459-1519) династия активно пополняла свою коллекцию благодаря усилиям императорской семьи. Габсбурги, имея родственные связи с испанским королевским двором, получали доступ к уникальным произведениям, которые в то время находились на территории Голландии и Бельгии.

Коммерческий центр искусства

В Брюсселе, где функционировал первый в мире рынок картин, австрийские Габсбурги зачастую пользовались правом первоочередной покупки произведений. Также значительную часть коллекции музея составили произведения, вывезенные из пражской галереи Рудольфа II, когда чешские земли входили в состав Австрийской империи.

Великолепие интерьеров

Внутренние помещения музея восхищают своим великолепием и уникальными интерьерами. Особое внимание стоит уделить куполу и парадной лестнице, украшенной скульптурой «Тезей, убивающий Минотавра» работы Антонио Канова.

Архитектурные особенности

Необычностью музея является то, что его здание было специально построено для размещения коллекции искусства, что отличается от многих европейских музеев, занимающих уже существующие дворцы или особняки.

Открытие музея

Музей истории искусств открыл свои двери в 1891 году и стал почти идентичен по своему внешнему виду расположенному напротив Музею естествознания. Это событие стало важным этапом в культурной жизни Вены и всей Европы.