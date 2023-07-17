Экскурсии по паркам и усадьбам Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Вене на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Люблю тебя, Вена
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
195 за всё до 6 чел.
Посещение летней резиденции императоров - дворца Шёнбрунн
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Посещение летней резиденции императоров - дворца Шёнбрунн
Начало: Дворец Шёнбрунн
Расписание: Ежедневно: режим работы дворца с 08:30 до 17:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
168 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 июля 2023
    Люблю тебя, Вена
    Замечательная экскурсия, легкая, интересная! Мария - отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Люблю тебя, Вена
  2. Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
  3. Посещение летней резиденции императоров - дворца Шёнбрунн
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Музей истории искусств
  6. Исторический музей
  7. Венская опера
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 195. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки и усадьбы», 7 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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