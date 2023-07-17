2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Люблю тебя, Вена»: Погружение в средневековье и культуру Австрии
Познакомьтесь с Веной от первого лица: от собора Святого Штефана до винных долин. Экскурсия, которая заставит вас влюбиться в город
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дворец Шёнбрунн: Венский Версаль
Начало: Центральные ворота, Schönbrunner Schlossstrasse 47
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
€195 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Посещение летней резиденции императоров - дворца Шёнбрунн
Начало: Дворец Шёнбрунн
Расписание: Ежедневно: режим работы дворца с 08:30 до 17:00.
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€168 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 июля 2023Замечательная экскурсия, легкая, интересная! Мария - отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парки и усадьбы»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в декабре 2024
Сейчас в Вене в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 195. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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