Мои заказы

След во времени: историческая прогулка по Вене времён Второй мировой войны

Двухчасовая пешеходная экскурсия по Вене, где оживает история Второй мировой.

Узнайте, как эти события изменили город и судьбы его жителей, и увидьте памятники, напоминающие о прошлом.
5
3 отзыва
След во времени: историческая прогулка по Вене времён Второй мировой войны
След во времени: историческая прогулка по Вене времён Второй мировой войны
След во времени: историческая прогулка по Вене времён Второй мировой войны

Описание экскурсии

История, оставившая след Начните путешествие перед музеем Альбертина, рядом со всемирно известной Венской оперой. Во время этой прогулки ваш гид расскажет о социальных и политических настроениях Вены начала ХХ века и о том, как они повлияли на мировоззрение молодого Гитлера. Вы узнаете, как студент-художник превратился в диктатора, которого боялся весь мир. Следы войны в сердце города Узнайте, как более 100 000 бомб изменили облик Вены и судьбы её жителей. Гид расскажет о трагедии еврейской общины, когда город оказался во власти страха и этнических конфликтов. Каждый шаг по этим улицам возвращает к событиям, которые определили историю Европы. Память, которую нельзя забыть Вы увидите единственную синагогу, уцелевшую во времена нацистского режима, и посетите мемориал жертвам Холокоста в центре Вены. В завершение экскурсии узнаете, как была разделена Вена после войны — единственный город в мире, которым союзные державы управляли совместно.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Альбертина
  • Венская опера
  • Синагога
  • Мемориал жертвам Холокоста
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Albertinaplatz S, 1010 Wien, Austria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Михаил
28 сен 2025
Экскурсия и гид были великолепны. Наш гид Дитер оказался очень знающим и терпеливым: он отлично держал темп, но всегда находил время ответить на вопросы, так что мы никуда не спешили. За время своих путешествий я прошёл более 50 экскурсий, и эта определённо входит в число лучших.
А
Алиса
29 июн 2025
Дитер — отличный гид, прекрасно знает историю и внимательно отвечает на вопросы. Остановки были хорошо распределены, и даже удалось зайти внутрь здания — прекрасное укрытие в дождливый день. Всего прошли
читать дальше

около 4 километров за два с половиной часа — прогулка оказалась посильной даже для моего мужа, у которого проблемы с подвижностью из-за рассеянного склероза. История Вены оказалась невероятно увлекательной, а Дитер сумел оживить её в рассказе.

м
марк
25 ноя 2024
Дитер — настоящая живая энциклопедия истории Вены и Австрии. Мы узнали столько нового о становлении Гитлера — от его юности до конца войны. Два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно, нам понравилось всё без исключения.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
397 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Вену
На машине
2.5 часа
39 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Добро пожаловать в Вену
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Альбертина плац турист инфо
Расписание: в понедельник и среду в 09:30
22 дек в 09:30
24 дек в 09:30
€69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене