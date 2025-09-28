Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Двухчасовая пешеходная экскурсия по Вене, где оживает история Второй мировой.



Узнайте, как эти события изменили город и судьбы его жителей, и увидьте памятники, напоминающие о прошлом.

Описание экскурсии История, оставившая след Начните путешествие перед музеем Альбертина, рядом со всемирно известной Венской оперой. Во время этой прогулки ваш гид расскажет о социальных и политических настроениях Вены начала ХХ века и о том, как они повлияли на мировоззрение молодого Гитлера. Вы узнаете, как студент-художник превратился в диктатора, которого боялся весь мир. Следы войны в сердце города Узнайте, как более 100 000 бомб изменили облик Вены и судьбы её жителей. Гид расскажет о трагедии еврейской общины, когда город оказался во власти страха и этнических конфликтов. Каждый шаг по этим улицам возвращает к событиям, которые определили историю Европы. Память, которую нельзя забыть Вы увидите единственную синагогу, уцелевшую во времена нацистского режима, и посетите мемориал жертвам Холокоста в центре Вены. В завершение экскурсии узнаете, как была разделена Вена после войны — единственный город в мире, которым союзные державы управляли совместно.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Музей Альбертина

Венская опера

Синагога

Мемориал жертвам Холокоста Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты на достопримечательности

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты на достопримечательности

Трансфер от/до отеля Место начала и завершения? Albertinaplatz S, 1010 Wien, Austria Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.