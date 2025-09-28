Двухчасовая пешеходная экскурсия по Вене, где оживает история Второй мировой.
Узнайте, как эти события изменили город и судьбы его жителей, и увидьте памятники, напоминающие о прошлом.
Узнайте, как эти события изменили город и судьбы его жителей, и увидьте памятники, напоминающие о прошлом.
Описание экскурсииИстория, оставившая след Начните путешествие перед музеем Альбертина, рядом со всемирно известной Венской оперой. Во время этой прогулки ваш гид расскажет о социальных и политических настроениях Вены начала ХХ века и о том, как они повлияли на мировоззрение молодого Гитлера. Вы узнаете, как студент-художник превратился в диктатора, которого боялся весь мир. Следы войны в сердце города Узнайте, как более 100 000 бомб изменили облик Вены и судьбы её жителей. Гид расскажет о трагедии еврейской общины, когда город оказался во власти страха и этнических конфликтов. Каждый шаг по этим улицам возвращает к событиям, которые определили историю Европы. Память, которую нельзя забыть Вы увидите единственную синагогу, уцелевшую во времена нацистского режима, и посетите мемориал жертвам Холокоста в центре Вены. В завершение экскурсии узнаете, как была разделена Вена после войны — единственный город в мире, которым союзные державы управляли совместно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Альбертина
- Венская опера
- Синагога
- Мемориал жертвам Холокоста
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты на достопримечательности
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
Albertinaplatz S, 1010 Wien, Austria
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
28 сен 2025
Экскурсия и гид были великолепны. Наш гид Дитер оказался очень знающим и терпеливым: он отлично держал темп, но всегда находил время ответить на вопросы, так что мы никуда не спешили. За время своих путешествий я прошёл более 50 экскурсий, и эта определённо входит в число лучших.
А
Алиса
29 июн 2025
Дитер — отличный гид, прекрасно знает историю и внимательно отвечает на вопросы. Остановки были хорошо распределены, и даже удалось зайти внутрь здания — прекрасное укрытие в дождливый день. Всего прошли
м
марк
25 ноя 2024
Дитер — настоящая живая энциклопедия истории Вены и Австрии. Мы узнали столько нового о становлении Гитлера — от его юности до конца войны. Два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно, нам понравилось всё без исключения.
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
23 дек в 12:00
€150 за всё до 10 чел.
Групповая
до 16 чел.
Добро пожаловать в Вену
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Альбертина плац турист инфо
Расписание: в понедельник и среду в 09:30
22 дек в 09:30
24 дек в 09:30
€69 за человека