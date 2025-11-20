Описание экскурсии
Уникальное путешествие по архитектурным жемчужинам
Откройте для себя красоту архитектуры стиля барокко в монастыре Мелк. Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления от посещения одного из самых красивых мест Австрии.
Средневековые тайны Дюрнштайна
Загляните в средневековый городок Дюрнштайн, где проводил время в неволе английский король Ричард Львиное Сердце. Это место пропитано историей и атмосферой, которая заставит вас ощутить дух романтики и приключений.
Панорама на долину Дуная
Монастырь Гёттвайг откроет перед вами захватывающие виды на долину Дуная. Насладитесь панорамой, которая вдохновляет и радует душу.
Винные традиции региона
Во время экскурсии вы сможете попробовать знаменитое вино, которое стало известным далеко за пределами этого региона. Дегустация позволит вам оценить богатство и разнообразие местных вин.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
