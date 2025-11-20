Описание Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Уникальное путешествие по архитектурным жемчужинам

Откройте для себя красоту архитектуры стиля барокко в монастыре Мелк. Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления от посещения одного из самых красивых мест Австрии.

Средневековые тайны Дюрнштайна

Загляните в средневековый городок Дюрнштайн, где проводил время в неволе английский король Ричард Львиное Сердце. Это место пропитано историей и атмосферой, которая заставит вас ощутить дух романтики и приключений.

Панорама на долину Дуная

Монастырь Гёттвайг откроет перед вами захватывающие виды на долину Дуная. Насладитесь панорамой, которая вдохновляет и радует душу.

Винные традиции региона

Во время экскурсии вы сможете попробовать знаменитое вино, которое стало известным далеко за пределами этого региона. Дегустация позволит вам оценить богатство и разнообразие местных вин.