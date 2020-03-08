8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Шедевры Рингштрассе

Парадная улица Ринг — место фантастической концентрации исторических и архитектурных памятников Вены. Вы осмотрите неоготическую красавицу Ратушу, белоснежный Парламент, Венский университет, императорский дворец Хофбург, Венскую государственную оперу, Музей истории искусств, естествознания и прикладных искусств, а также памятник советскому солдату и многие другие места, без которых невозможно представить Вену. А по пути услышите о знаковых событиях из истории австрийской столицы и современной жизни города.

Самый необычный дом и парк Пратер

От Вены роскошной и классической перейдем к необычным проектам настоящего времени — я покажу вам самый яркий и нетривиальный проект жилого дома Хундертвассера-Кравины, где деревья — лучшие квартиросъемщики! Вы узнаете об идеях автора, эстетических представлениях и мировоззрении. А затем отправитесь гулять по одному из крупнейших парков на берегу Дуная — Пратеру, главная аллея которого простирается на 4.4 км. Здесь поговорим о том, что раньше находилось на территории парка, а также об австрийской философии городского отдыха.

Дополнительные опции

При желании, экскурсию можно продлить до 3-4 часов, включив в программу дворец Бельведер, Русскую православную церковь, Военно-исторический музей, императорскую резиденцию Шёнбрунн, смотровую площадку Каленберг и винный район Гринцинг, церковь св. Карла, Сецессион, современное здание экономического университета, напоминающее космический корабль и всё-всё, что пожелаете.