8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильное путешествие по must-see местам города

Мария
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Мария – ваш гид
Вы проедете по одной из самых красивых улиц мира — Бульварному кольцу, окружающему исторический район австрийской столицы, где сосредоточены ее главные достопримечательности: неоготические церкви, императорская резиденция, здание оперы, университет и множество музеев.

Кроме того, я познакомлю вас с самым необычным проектом жилого дома в Вене и отвезу в один из крупнейших парков на берегу Дуная, Пратер.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча около вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.88
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!

Что вас ожидает

Шедевры Рингштрассе
Парадная улица Ринг — место фантастической концентрации исторических и архитектурных памятников Вены. Вы осмотрите неоготическую красавицу Ратушу, белоснежный Парламент, Венский университет, императорский дворец Хофбург, Венскую государственную оперу, Музей истории искусств, естествознания и прикладных искусств, а также памятник советскому солдату и многие другие места, без которых невозможно представить Вену. А по пути услышите о знаковых событиях из истории австрийской столицы и современной жизни города.

Самый необычный дом и парк Пратер
От Вены роскошной и классической перейдем к необычным проектам настоящего времени — я покажу вам самый яркий и нетривиальный проект жилого дома Хундертвассера-Кравины, где деревья — лучшие квартиросъемщики! Вы узнаете об идеях автора, эстетических представлениях и мировоззрении. А затем отправитесь гулять по одному из крупнейших парков на берегу Дуная — Пратеру, главная аллея которого простирается на 4.4 км. Здесь поговорим о том, что раньше находилось на территории парка, а также об австрийской философии городского отдыха.

Дополнительные опции
При желании, экскурсию можно продлить до 3-4 часов, включив в программу дворец Бельведер, Русскую православную церковь, Военно-исторический музей, императорскую резиденцию Шёнбрунн, смотровую площадку Каленберг и винный район Гринцинг, церковь св. Карла, Сецессион, современное здание экономического университета, напоминающее космический корабль и всё-всё, что пожелаете.

Организационные детали

  • В стоимость не входит аренда машины. Час проката легкового автомобиля (до 3 человек) стоит около 40 евро, минивэна — 60 евро.
  • Экскурсию можно соединить с часовой пешей прогулкой по центру города.
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!
По Вене с ветерком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Здравствуйте! Меня зовут Мария. Я — лицензированный гид в Австрии, живу в Вене более 6 лет и знакомлю своих гостей с красотами Вены и Австрии. Я провожу различные увлекательные экскурсии: как тематические по городу, так и практически во всех музеях Вены. Также с удовольствием разработаю маршрут именно для вас! Пишите, я буду рада показать вам этот замечательный город, помочь проникнуться духом и влюбиться в очаровательную Вену!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Наша экскурсия с Марией была запланирована на 6 марта в 18:30. Созвонившись с нами, Мария предупредила, что поскольку это уже будет вечер, то многих достопримечательностей города мы попросту не увидим, и предложила заменить её на пешеходную на выбор. Поскольку у нас уже была одна классическая пешеходная экскурсия по центру, то мы выбрали «легенды и истории венских двориков», и перенесли время на более удобное: 7 марта в 16:00.
Мария невероятный гид. Встретила нас у входа нашего отеля, это очень приятно. Уточнила, что мы видели, что нет, что хотели бы увидеть; узнав что мы не видели Венскую оперу, она скорректировав маршрут показала нам её, хоть она и немного в стороне от маршрута основной экскурсии. Это было восхитительно! С первых минут чувствовалось что сама экскурсовод влюблена в этот город, в его историю! И это передаётся в подаче всего материала, мы получили огромное количество интересной информации, но, не смотря на это, нет ощущения перегруженности, а для полной картины Мария дополняет визуализацию картинками о былом)). Мы приехали с Киева, и Мария рассказала несколько моментов в истории Вены в которых участвовали украинцы))) из заявленных двух часов Мария провела с нами более чем 2,5 часа. По моему личному мнению Мария это , эталон идеального экскурсовода!!! Рекомендую всем, «от мала до велика»..
7 января 2020
Экскурсией остались очень довольны. Мария хороший гид, рассказывала очень интересно и так же дополнила нашу автомобильную поездку пешей экскурсией, конечно, перед этим согласовав с нами. Все остались довольны. Нас было две семьи, включая двух 15 летних подростков. Очень рекомендую Марию в качестве гида! Видно, что человек любит свою работу и работает от души, а не ради исполнения долга. Ответила на все наши дополнительные вопросы, не относящиеся к теме экскурсии.
22 октября 2019
Отлично!
6 июня 2019
7 мая 2019 года мы компанией из 8 человек были на автомобильной экскурсии по Вене с гидом Марией. Прекрасная экскурсия! Прекрасный гид! Это была наша третья обзорная экскурсия по Вене и благодаря Марии мы услышали и увидели много нового для себя. Очень интересный рассказчик, прекрасная девушка и очень хороший и приятный в общении человек. Рекомендую Марию всем. Скучно не будет точно. Информации было очень много и самой разнообразной, так что интересно было всем. А среди нас были и люди постарше, и школьники. Спасибо Марии за интересный и насыщенный информацией день, который остался в памяти одним из ярких событий этой поездки.
23 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, не смотря на погоду (шёл дождь, было холодно). Детали обговорили заранее, чтобы не повторять ранее увиденное. Гид Мария - очень хороший рассказчик и комуникабельный человек, согрела нас своей улыбкой и душевной искренностью в промозглую погоду. Своей влюбленностью в город Мария и нас очаровала, помогла организовать билеты в Венскую оперу, после экскурсии всегда отвечала на дополнительные вопросы-звонки по телефону. МАША - спасибо за теплоту и отзывчивость, вспоминая Вену, всегда будем вспоминать Вас. Удачи и счастья Вам!
Анна
25 апреля 2019
Наша экскурсия по Вене с Марией была чудесной!
Очень понравилось, что Маша подобрала маршрут и содержание, ориентируясь на наши интересы. Во время экскурсии мы узнали много об истории и о современной жизни города. Маша показала нам интересные места, ответила на все наши вопросы и дала советы, которые нам пригодились в Вене в последующие дни. И вместе со всем этим Маша еще и очень приятный, улыбчивый и внимательный человек. Еще раз большое спасибо, мы с удовольствием вспоминаем нашу прогулку "по Вене с ветерком".
15 марта 2019
Всё супер!!!
4 февраля 2019
Отличная экскурсия! Вена бесподобна, гид увлек рассказам, что время пролетело быстрее ветра.

Мария проводит ещё 3 экскурсии

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