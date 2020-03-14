7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные и тайные места города на увлекательной обзорной экскурсии

Marina
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Marina – ваш гид
Вас ждут венские истории, анекдоты и курьезы, старинные площади и церкви, уютные средневековые улицы и волшебная атмосфера ожившего прошлого.

Я помогу раскрыть загадочную душу австрийской столицы, расскажу о менталитете ее жителей и сделаю все, чтобы вы полюбили Вену навсегда!
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
О Вене с любовью!
О Вене с любовью!

Что вас ожидает

С Веной на «ты»
Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург. А также узнаете, почему ренессанс Оперы и готика Ратуши «ненастоящие», какое ласковое название местные жители придумали для главного символа города и как долго продолжалась «самая сладкая война» в истории Австрии.

Венские секреты
Вы погуляете по знаменитым пешеходным улицам Кольмаркт и Грабен, отыщете легендарные кафе Захер и Демель и узнаете, можно ли есть фиалки на обед и каково на вкус «черное золото». А еще услышите о самой красивой австрийской принцессе Сисси, императоре-долгожителе Франце и композиторах Моцарте и Штраусе. Обещаю: будет весело и интересно!

Организационные детали

Есть возможность провести экскурсию на машине. Доплата составит 40 евро в час.

О Вене с любовью!
О Вене с любовью!
О Вене с любовью!
О Вене с любовью!
О Вене с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Марина, и я влюблена в Вену уже 10 лет. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Марина, спасибо! Мы действительно почувствовали Вашу Любовь к Вене и прониклись. Это была прекрасная прогулка! Рекомендую, особенно для первого знакомства с городом.
23 февраля 2020
Прекрасная экскурсия, маршрут интересный, время пролетело незаметно. Нам все очень понравилось, спасибо Марине.
4 февраля 2020
Отличный гид, берите экскурсии - не пожалеете (дальше много текста). Знает очень много познавательных историй из жизни Вены исторической и современной. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень круто и захватывающее - гид полностью подстраивалась под туриста, никуда не спешила, на часы не смотрела, некоторые моменты истории Вены подчёркивались фотографиями.Заканчивается экскурсия в сувенирной лавке, где можно продегустировать/приобрести напитки. Не определился ещё - хорошо это или плохо. С одной стороны как будто пару минут в Турции побывал (ага, ну да, куда ж без них, без заездов в магазинчики), с другой стороны купил вкусное вино, масло. Закончилась экскурсия тем, что нам помогли забронировать столик в одном из самых известных ресторанчиков города, поделились фильмами про Вену. За это всё огромное спасибо! Заметка гиду: не отговаривайте, пожалуйста, туристов, от ресторанчика в башне. Да, как Вы и говорили, еда там самая заурядная, обычная, но ведь башня крутится и выходят очень крутые таймлапсы! =)
26 января 2020
Гид Марина, молодец!!! Вместо отведённых 2-х часов экскурсии, она уделила 3 часа времени. Супер, так держать.
26 декабря 2019
На экскурсии были вдвоём с женой, нам очень понравился рассказ Марины, несмотря на дождливую погоду, мы получили огромное удовольствие от прогулки по центру Вены. Марина также с радостью отвечала на наши вопросы и показала себя очень эрудированным гидом. Рекомендуем!
26 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, гид - интересный собеседник, очень легко и интересно рассказывает! Много незаурядных фактов, после которых хочется углубиться в изучение истории :) Спасибо за прекрасный день и рекомендации к посещению других интересных мест!
23 декабря 2019
Хочу выразить огромную благодарность за работу нашему замечательному гиду Марине!!! Экскурсия была увлекательной и познавательной!!! Несмотря на непогоду мы с удовольствием прошлись по знаковым местам с великой историей!!! Спасибо за интересные факты и конечно же за саму экскурсию 🙏

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