7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С Веной на «ты»

Вы увидите все знаковые места Вены: собор Святого Стефана с пряничной черепичной крышей, Чумную колонну, церковь святого Августина, картинную галерею Альбертина и зимнюю резиденцию императоров Хофбург. А также узнаете, почему ренессанс Оперы и готика Ратуши «ненастоящие», какое ласковое название местные жители придумали для главного символа города и как долго продолжалась «самая сладкая война» в истории Австрии.

Венские секреты

Вы погуляете по знаменитым пешеходным улицам Кольмаркт и Грабен, отыщете легендарные кафе Захер и Демель и узнаете, можно ли есть фиалки на обед и каково на вкус «черное золото». А еще услышите о самой красивой австрийской принцессе Сисси, императоре-долгожителе Франце и композиторах Моцарте и Штраусе. Обещаю: будет весело и интересно!