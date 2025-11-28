Как только золотая осень начнет входить в меланхоличное настроение, Вена постепенно начнет приготовления к сказочному Рождеству.
А в ноябре она уже создаст полноценную праздничную атмосферу и начнет радовать местных жителей и туристов всевозможными украшениями, сиянием и приятной предпраздничной суетой.
Описание экскурсииОсобенное ощущение Рождества даст нам Адвент — период, охватывающий четыре предрождественских воскресенья. Ежегодно тысячи туристов приезжают в Вену на Рождество и в предрождественское время, чтобы прочувствовать необыкновенную сказочную атмосферу и насладиться прогулкой по сияющим улочкам и ярмаркам с сувенирами и лакомствами. В это время австрийцы будут радостно готовить традиционные клетценброт (плетеный в клеточку кулич) и штоллен — плотный дрожжевой кекс, обильно наполненный сухофруктами и пряностями. Во время этой экскурсии мы будем с вами заходить в церкви и обязательно рассматривать традиционные Рождественские вертепы, погружаясь в историю этого праздника. Будем говорить о католических и национальных традициях Австрии. Посетим атмосферный старинный рынок и заглянем на рынок перед Ратушей города, который своим бесконечным блеском иллюминаций даст ощущение всепоглощающего рождественского праздника. И, само собой, на улицах и площадях города мы с вами будем согреваться горячим глинтвейном.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Прогулка по празднично украшенным улицам и площадям Вены в период Адвента
- Посещение старинных католических церквей и знакомство с традицией рождественских вертепов
- Рассказ о национальных и религиозных традициях празднования Рождества в Австрии
- Посещение уютного старинного рождественского рынка
- Посещение знаменитой ярмарки у Ратуши, одной из самых ярких в Вене
- Знакомство с традиционными угощениями: клетценброт и рождественский штоллен
- Возможность согреться ароматным глинтвейном на свежем воздухе
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010, встреча у эскалатора
Завершение: Rathausplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
