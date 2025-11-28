Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Как только золотая осень начнет входить в меланхоличное настроение, Вена постепенно начнет приготовления к сказочному Рождеству.



А в ноябре она уже создаст полноценную праздничную атмосферу и начнет радовать местных жителей и туристов всевозможными украшениями, сиянием и приятной предпраздничной суетой.

Описание экскурсии Особенное ощущение Рождества даст нам Адвент — период, охватывающий четыре предрождественских воскресенья. Ежегодно тысячи туристов приезжают в Вену на Рождество и в предрождественское время, чтобы прочувствовать необыкновенную сказочную атмосферу и насладиться прогулкой по сияющим улочкам и ярмаркам с сувенирами и лакомствами. В это время австрийцы будут радостно готовить традиционные клетценброт (плетеный в клеточку кулич) и штоллен — плотный дрожжевой кекс, обильно наполненный сухофруктами и пряностями. Во время этой экскурсии мы будем с вами заходить в церкви и обязательно рассматривать традиционные Рождественские вертепы, погружаясь в историю этого праздника. Будем говорить о католических и национальных традициях Австрии. Посетим атмосферный старинный рынок и заглянем на рынок перед Ратушей города, который своим бесконечным блеском иллюминаций даст ощущение всепоглощающего рождественского праздника. И, само собой, на улицах и площадях города мы с вами будем согреваться горячим глинтвейном.

