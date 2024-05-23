Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Вене на русском языке, цены от €285, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
«И зимой, и летом температура воздуха под землей: +9° C»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
350 за всё до 5 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
«С моей помощью вы сможете сравнить «Вавилонскую башню» Брейгеля с его же «Охотниками зимой» и сопоставить «Мадонну с чётками» Караваджо с работами последователей его стиля»
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
360 за всё до 4 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
«С ноября по конец декабря в программу добавляются остановки с Рождественскими ярмарками»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300285 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яков
    23 мая 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Все замечательно
  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
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    Лилия-увлечённый,образованный специалист. Знаток истории Австрии и страны в целом,а также общительный и доброжелательный человек. Нельзя не отметить великолепный обед,который предусмотрен во время экскурсии. Однозначно рекомендую посещение экскурсии всем,кто хочет на время покинуть шумную Вену и окунуться в историю на фоне прекрасных пейзажей.

  • М
    Максим
    2 апреля 2024
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
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    и становится известным, популярным. За 3 часа Юлия смогла показать нам не только уникальные экспонаты музея, но и дать очень важные системные знания, которые полезны при посещении любого музея в мире. Это лучшая экскурсия за все время наших многочисленных путешествий.

  • О
    Ольга
    20 марта 2024
    Средневековая Австрия. В гости к князьям и монахам в Венский лес
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
    Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно
  • P
    Peter
    24 августа 2023
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юлия - фантастический экскурсовод. Это была однозначно лучшая экскурсия из всех, что я посетил на Трипстере. Меня, как человека, выросшего в
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    Эрмитаже и Русском музее, уровень Юлиного рассказа вдохновил и потряс настолько, что об этой экскурсии я уже успел рассказать не раз. Ее профессиональный, глубокий, но вместе с тем очень понятный анализ арт-объектов, их истории и места в искусстве в целом, и в данной коллекции в частности, был настолько захватывающим не то детективом, не то триллером, что 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Юлин рассказ заставил задуматься и оставил много размышлений на последующие дни. В следующий приезд в Вену, точно иду на другую Юлину экскурсию.

  • J
    Julia
    3 июня 2023
    Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
    Юля провела потрясающе интересную экскурсию по музею и рассказала нам множество интересных историй связанных с экспонатами, художниками, скульпторами, объединенных общей
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    темой «как распознать шедевры искусства». Время пролетело незаметно и хотелось, чтобы экскурсия не заканчивалась хотя она длилась несколько часов. Юля - это профессионал высочайшего класса и сокровищница знаний. Очень советую всем взять эту или любую другую экскурсию с Юлей - вы не пожалеете!

  • B
    Boriss
    30 октября 2021
    Вена - это не только классические здания
    Вы бросили курить?

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Зимние»

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  3. Вена - это не только классические здания
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  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 285 до 360 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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