1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
«И зимой, и летом температура воздуха под землей: +9° C»
Завтра в 10:00
26 июня в 10:00
€350 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Критический тур по шедеврам Музея истории искусств Вены
Откройте новые грани знаменитых произведений искусства вместе с экспертом. Поймите, что делает картину настоящим шедевром
Начало: У входа в музей
«С моей помощью вы сможете сравнить «Вавилонскую башню» Брейгеля с его же «Охотниками зимой» и сопоставить «Мадонну с чётками» Караваджо с работами последователей его стиля»
13 июня в 10:00
18 июня в 10:30
€360 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
«С ноября по конец декабря в программу добавляются остановки с Рождественскими ярмарками»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€285 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯков23 мая 2024Все замечательно
- ММарина9 апреля 2024Экскурсия насыщенная,разнообразная,за её время можно побывать в нескольких чрезвычайно интересных локациях. Маршрут хорошо продуман и организован:всё чётко,без потери драгоценного времени.
- ММаксим2 апреля 2024Юлия - потрясающий профессионал своего дела, которая изменила наше представление о том, почему тот или иной экспонат оказывается в музеи
- ООльга20 марта 2024Лилия интересный и увлеченный экскурсовод. Учли особенности нашей семьи, сильно разновозрастные дети. Было познавательно и особенно понравилось подземное озеро, красиво и запоминается.
- PPeter24 августа 2023Юлия - фантастический экскурсовод. Это была однозначно лучшая экскурсия из всех, что я посетил на Трипстере. Меня, как человека, выросшего в
- JJulia3 июня 2023Юля провела потрясающе интересную экскурсию по музею и рассказала нам множество интересных историй связанных с экспонатами, художниками, скульпторами, объединенных общей
- BBoriss30 октября 2021Вы бросили курить?
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Зимние»
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