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детьми 6 и 2 года и им тоже все понравилось. Мы узнали какой бывает глинтвейн, сосиски)) и сладости. Также прошли все основные ярмарки Вены и узнали помимо этого также интересные факты истории и про популярность разных мест в Вене (кафе Централ например, туда постоянно стоит очередь). Очень понравилось копия Тайной Вечери в одной из церкви (Миноритов вроде) куда также зашли. Очень рекомендую данную экскурсию и Сюзану как экскурсовода. После еще сами несколько раз уже более тщательно ходили по всем ярмаркам и пробывали местные деликатесы 😊