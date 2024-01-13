скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Погрузитесь в атмосферу рождественской Вены, где каждый уголок наполнен волшебством. Узнайте о традициях и насладитесь ярмарками и угощениями. (157 symbols)
Начало: На площади ам Хоф
«Непременно поговорим о старинных венских традициях и вспомним главных персонажей Рождества»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
170€162 за всё до 6 чел.
скидка
20%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
«В конце года экскурсия окрасится волшебством Рождества и дополнится историями о праздничных традициях австрийцев»
Завтра в 08:30
20 окт в 08:00
320€256 за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
«Новинка Сезона 2024/2025 года Работы Джозефа Кошута и Олафура Элиссона»
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей13 января 2024Понравилась очень! Интересная подача материала, красивые фото и контакт со всеми участниками
- ДДенис29 декабря 2023Сюзана, очень интересно и содержательно провела нас с семьей по центру Вены, именно по рождественским ярмаркам, так как были с
- ААзиза25 декабря 2023Здраствуйте. В Вене были в первый раз. Сюзанна нас своими рассказами влюбила в этот город. Очень харизматичная обоятельная девушка. Интересно расскажет и ещё сделает интересные фото.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Новогодние 2025»
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