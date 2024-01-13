Встречаем Новый Год 2025 в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Вене на русском языке, цены от €160, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Сказки рождественской Вены
Пешая
скидка
5%
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки рождественской Вены
Погрузитесь в атмосферу рождественской Вены, где каждый уголок наполнен волшебством. Узнайте о традициях и насладитесь ярмарками и угощениями. (157 symbols)
Начало: На площади ам Хоф
«Непременно поговорим о старинных венских традициях и вспомним главных персонажей Рождества»
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
170162 за всё до 6 чел.
Вена - это не только классические здания
Пешая
скидка
20%
2 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
«В конце года экскурсия окрасится волшебством Рождества и дополнится историями о праздничных традициях австрийцев»
Завтра в 08:30
20 окт в 08:00
320256 за всё до 7 чел.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Начало: Hanuschgasse 3,1010
«Новинка Сезона 2024/2025 года Работы Джозефа Кошута и Олафура Элиссона»
Завтра в 09:00
20 окт в 09:00
160 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    13 января 2024
    Сказки рождественской Вены
    Понравилась очень! Интересная подача материала, красивые фото и контакт со всеми участниками
  • Д
    Денис
    29 декабря 2023
    Сказки рождественской Вены
    Сюзана, очень интересно и содержательно провела нас с семьей по центру Вены, именно по рождественским ярмаркам, так как были с
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    детьми 6 и 2 года и им тоже все понравилось. Мы узнали какой бывает глинтвейн, сосиски)) и сладости. Также прошли все основные ярмарки Вены и узнали помимо этого также интересные факты истории и про популярность разных мест в Вене (кафе Централ например, туда постоянно стоит очередь). Очень понравилось копия Тайной Вечери в одной из церкви (Миноритов вроде) куда также зашли. Очень рекомендую данную экскурсию и Сюзану как экскурсовода. После еще сами несколько раз уже более тщательно ходили по всем ярмаркам и пробывали местные деликатесы 😊

  • А
    Азиза
    25 декабря 2023
    Сказки рождественской Вены
    Здраствуйте. В Вене были в первый раз. Сюзанна нас своими рассказами влюбила в этот город. Очень харизматичная обоятельная девушка. Интересно расскажет и ещё сделает интересные фото.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказки рождественской Вены
  2. Вена - это не только классические здания
  3. Музей австрийской миллиардерши Хайди Хортен
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Исторический музей
  6. Венская опера
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в октябре 2024
Сейчас в Вене в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 256 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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