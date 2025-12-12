Мои заказы

Вена в Рождество: традиции и истории

Прогуляться по нарядному городу и познакомиться с местными праздничными обычаями
В Рождество Вена преображается.

На площадях и в церквях появляются вертепы, зажигаются свечи на рождественских венках, на улицах сверкает иллюминация, нарядно оформляются витрины традиционных магазинов — поставщиков императорского двора. Всё это создает атмосферу ожидания праздника.
1 отзыв
Описание экскурсии

Экскурсия пройдёт в центре Вены:

  • Мы побываем в церквях миноритов и святого Михаила
  • Остановимся на площади перед Хофбургом
  • Пройдём переулками на нарядный Грабен
  • Завершим прогулку около аукционного дома «Доротеум»

О чём поговорим:

  • Как появились календари адвента и что такое вообще адвент
  • Кто нарядил в Вене первую ёлку — споры не утихают до сих пор!
  • Какой сюжет был у первого венского шара и как обстоят дела с их производством сейчас
  • Каким образом очень простая ёлочная игрушка стремительно обрела популярность
  • Почему в сельской местности люди не принимали новую традицию новогодних ёлок
  • Как Рождество, ещё во времена империи Габсбургов, спасло чешский город Яблонец

По вашему желанию экскурсия может пройти в интерактивном формате — с заданиями для всей семьи.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на семьи с детьми от 6 лет
  • Экскурсия проходит преимущественно на улице. Чтобы получить удовольствие от прогулки, не забудьте про шапки, перчатки и тёплую обувь
  • Эту экскурсию для вас проведу именно я

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Minoritenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Вене
Работаю гидом с 2014 года. Очень люблю истории из истории, знаю и с удовольствием показываю достопримечательности за пределами центра, окольцованного Рингом. Работаю с детьми — провожу экскурсии в музеях с использованием подходов ТРИЗ-педагогики (есть диплом). При подготовке экскурсий обращаюсь к художественной литературе, а потом делюсь с гостями своими находками. Программы провожу я и мои коллеги-гиды.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петрова
12 дек 2025
Спасибо. Очень хорошо

