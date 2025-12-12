В Рождество Вена преображается.
На площадях и в церквях появляются вертепы, зажигаются свечи на рождественских венках, на улицах сверкает иллюминация, нарядно оформляются витрины традиционных магазинов — поставщиков императорского двора. Всё это создает атмосферу ожидания праздника.
На площадях и в церквях появляются вертепы, зажигаются свечи на рождественских венках, на улицах сверкает иллюминация, нарядно оформляются витрины традиционных магазинов — поставщиков императорского двора. Всё это создает атмосферу ожидания праздника.
Описание экскурсии
Экскурсия пройдёт в центре Вены:
- Мы побываем в церквях миноритов и святого Михаила
- Остановимся на площади перед Хофбургом
- Пройдём переулками на нарядный Грабен
- Завершим прогулку около аукционного дома «Доротеум»
О чём поговорим:
- Как появились календари адвента и что такое вообще адвент
- Кто нарядил в Вене первую ёлку — споры не утихают до сих пор!
- Какой сюжет был у первого венского шара и как обстоят дела с их производством сейчас
- Каким образом очень простая ёлочная игрушка стремительно обрела популярность
- Почему в сельской местности люди не принимали новую традицию новогодних ёлок
- Как Рождество, ещё во времена империи Габсбургов, спасло чешский город Яблонец
По вашему желанию экскурсия может пройти в интерактивном формате — с заданиями для всей семьи.
Организационные детали
- Программа рассчитана на семьи с детьми от 6 лет
- Экскурсия проходит преимущественно на улице. Чтобы получить удовольствие от прогулки, не забудьте про шапки, перчатки и тёплую обувь
- Эту экскурсию для вас проведу именно я
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Minoritenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Вене
Работаю гидом с 2014 года. Очень люблю истории из истории, знаю и с удовольствием показываю достопримечательности за пределами центра, окольцованного Рингом. Работаю с детьми — провожу экскурсии в музеях с использованием подходов ТРИЗ-педагогики (есть диплом). При подготовке экскурсий обращаюсь к художественной литературе, а потом делюсь с гостями своими находками. Программы провожу я и мои коллеги-гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Петрова
12 дек 2025
Спасибо. Очень хорошо
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 6 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказки рождественской Вены
Отыскать на праздничных ярмарках дух Рождества, кайзершмаррн и глинтвейн
Начало: На площади ам Хоф
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €60 за человека