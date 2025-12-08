Описание экскурсииВ вечернем освещении мы увидим дворец Хофбург, часть Рингштрассе, дворики древних монастырей, несколько венских площадей, освещённых огнями, ночной собор Святого Стефана, уютные сплетения улочек и пассажей в старом центре — в тусклом, но не грустном сиянии венских фонарей. Каждый переход и перелив света и тени расскажет нам много удивительных историй из жизни средневековых и современных венцев, откроет тайны и легенды, а также поделится секретами и стилем венской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города Мария-Терезия плац
Завершение: Стефан плац
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
