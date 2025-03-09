Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Вене на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
«Вы пройдёте по Золотому треугольнику Вены, увидите элегантные улицы, роскошные дворцы, монастыри и изысканные кафе, которые в прошлом стали декорациями для любовных историй, интриг и трагедий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Погрузиться в историю тамплиеров и расслышать звон мечей на старинных улицах
«Кровавая улица (Кровавый переулок)»
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Венский вальс улиц и площадей
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Венский вальс улиц и площадей
Полюбоваться центром австрийской столицы и перелистать страницы её истории, как захватывающий роман
Начало: У здания Венской оперы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 марта 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вся программа была составлена очень профессионально и грамотно. Это был мой первый визит в Вену
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    и благодаря Марине я ощутила атмосферу этого города, это было волшебно. Мне очень понравилось, что Марина объясняла как все события были связаны между собой, что заставляло меня все время удивляться и восторгаться. Марина была очень приветлива, тактична и я сразу почувствовала, что она рассказывает о Вене с любовью, что очень важно. Марина заражает своей энергией и хочется слушать больше и больше. Тема экскурсии была необычная, но мне кажется именно с такого угла очень интересно по-настоящему понять Вену и ее историю.

  • Д
    Дарья
    22 февраля 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Спасибо огромное Марине за увлекательную экскурсию в которой было все: и история, и архитектура, и легенды, и живопись, и музыка
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    и даже целый музей, не говоря уже об изысканных сладостях. Очень хочется бесконечно бродить по прекрасной и загадочной Вене с Мариной и слушать, слушать, слушать. . Поэтому всем кто собирается в этот таинственный город очень и очень рекомендую любую Маринину экскурсию и очень надеюсь, что к следующей нашей поездке в Вену у Марины на Трипстере появится много новых маршрутов, которые мы пока будем предвкушать. . Еще раз миллион спасибо:)

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
    Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Марина потрясающий гид, которая смогла подарить массу эмоций, открытий, но самое главное - желание приехать еще не раз в этот прекрасный и удивительный город. Всем рекомендуем Марину как гида, не пожалеете👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Улицы и переулки»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
  2. Вена - город рыцарей, легенд и сказок
  3. Венский вальс улиц и площадей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Исторический музей
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в марте 2025
Сейчас в Вене в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 160. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вены. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод