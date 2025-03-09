Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Вены: вековая культура соблазна
Раскрыть секреты столицы интриг и сексуальной свободы
«Вы пройдёте по Золотому треугольнику Вены, увидите элегантные улицы, роскошные дворцы, монастыри и изысканные кафе, которые в прошлом стали декорациями для любовных историй, интриг и трагедий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена - город рыцарей, легенд и сказок
Погрузиться в историю тамплиеров и расслышать звон мечей на старинных улицах
«Кровавая улица (Кровавый переулок)»
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венский вальс улиц и площадей
Полюбоваться центром австрийской столицы и перелистать страницы её истории, как захватывающий роман
Начало: У здания Венской оперы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 марта 2025Очень понравилась экскурсия с Мариной. Вся программа была составлена очень профессионально и грамотно. Это был мой первый визит в Вену
- ДДарья22 февраля 2025Спасибо огромное Марине за увлекательную экскурсию в которой было все: и история, и архитектура, и легенды, и живопись, и музыка
- ООльга15 февраля 2025Нам с мужем очень понравилась экскурсия! Марина потрясающий гид, которая смогла подарить массу эмоций, открытий, но самое главное - желание приехать еще не раз в этот прекрасный и удивительный город. Всем рекомендуем Марину как гида, не пожалеете👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в марте 2025
Сейчас в Вене в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 160. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Вены. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод