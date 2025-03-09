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и благодаря Марине я ощутила атмосферу этого города, это было волшебно. Мне очень понравилось, что Марина объясняла как все события были связаны между собой, что заставляло меня все время удивляться и восторгаться. Марина была очень приветлива, тактична и я сразу почувствовала, что она рассказывает о Вене с любовью, что очень важно. Марина заражает своей энергией и хочется слушать больше и больше. Тема экскурсии была необычная, но мне кажется именно с такого угла очень интересно по-настоящему понять Вену и ее историю.