Мои заказы

Венские кофейни

Погрузитесь в атмосферу венских кофеен, внесенных в список Нематериального наследия человечества.

Узнайте историю кофейных традиций, попробуйте знаменитые десерты и познакомьтесь с культурой, которая сделала венские кофейни уникальным явлением.
Венские кофейни
Венские кофейни
Венские кофейни

Описание экскурсии

Культура венских кофеен

Экскурсия знакомит с историей венских кофеен, которые являются частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о традициях, связанных с потреблением кофе в Вене, и о роли кофеен в общественной жизни города.

Знаменитые кофейные дома

Маршрут включает посещение исторических кофейных домов, где подают традиционный меланж и другие кофейные напитки. Вы услышите истории о знаменитых посетителях этих заведений и о том, как кофейни стали культурными клубами Вены.

Кофейные традиции и десерты

Особое внимание уделяется кофейным традициям и знаменитым десертам, включая историю спора о праве на название «Захер». Вы узнаете о придворных кондитерских и особенностях обслуживания в традиционных венских кофейнях. Важная информация:
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате по историческому центру.
  • Дегустация кофе и десертов оплачивается дополнительно.
  • Рекомендуется предварительное бронирование.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторические венские кофейни
  • Знаменитые кофейные дома
  • Кондитерские с традиционными десертами
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Philharmoniker Straße 4, Café Sacher, Wien 1010, у входа
Завершение: Café Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате по историческому центру
  • Дегустация кофе и десертов оплачивается дополнительно
  • Рекомендуется предварительное бронирование
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Венская опера - взгляд изнутри
1 час
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Познакомьтесь с величием Венской оперы, загляните за кулисы и узнайте историю этого легендарного театра. Ощутите атмосферу культурного центра Вены
Начало: Возле Венской оперы
12 дек в 14:00
13 дек в 12:00
€90 за всё до 10 чел.
Сокровища Венского леса
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Венского леса: экскурсия по подземному озеру и замкам
Полдня в Венском лесу: подземное озеро, замок Лихтенштейнен, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден. Узнайте о биоразнообразии и истории региона
€380 за всё до 4 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Погрузитесь в мир Венской оперы, узнав о её истории и архитектуре. Откройте для себя императорские покои и секреты сцены
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€166 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене