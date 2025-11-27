Культура венских кофеен

Экскурсия знакомит с историей венских кофеен, которые являются частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о традициях, связанных с потреблением кофе в Вене, и о роли кофеен в общественной жизни города.

Знаменитые кофейные дома

Маршрут включает посещение исторических кофейных домов, где подают традиционный меланж и другие кофейные напитки. Вы услышите истории о знаменитых посетителях этих заведений и о том, как кофейни стали культурными клубами Вены.

Кофейные традиции и десерты

Особое внимание уделяется кофейным традициям и знаменитым десертам, включая историю спора о праве на название «Захер». Вы узнаете о придворных кондитерских и особенностях обслуживания в традиционных венских кофейнях. Важная информация: