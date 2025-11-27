Погрузитесь в атмосферу венских кофеен, внесенных в список Нематериального наследия человечества.
Узнайте историю кофейных традиций, попробуйте знаменитые десерты и познакомьтесь с культурой, которая сделала венские кофейни уникальным явлением.
Описание экскурсии
Культура венских кофеен
Экскурсия знакомит с историей венских кофеен, которые являются частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете о традициях, связанных с потреблением кофе в Вене, и о роли кофеен в общественной жизни города.
Знаменитые кофейные дома
Маршрут включает посещение исторических кофейных домов, где подают традиционный меланж и другие кофейные напитки. Вы услышите истории о знаменитых посетителях этих заведений и о том, как кофейни стали культурными клубами Вены.
Кофейные традиции и десерты
Особое внимание уделяется кофейным традициям и знаменитым десертам, включая историю спора о праве на название «Захер». Вы узнаете о придворных кондитерских и особенностях обслуживания в традиционных венских кофейнях.
- Экскурсия проходит в пешеходном формате по историческому центру.
- Дегустация кофе и десертов оплачивается дополнительно.
- Рекомендуется предварительное бронирование.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические венские кофейни
- Знаменитые кофейные дома
- Кондитерские с традиционными десертами
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Philharmoniker Straße 4, Café Sacher, Wien 1010, у входа
Завершение: Café Central
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Вены
