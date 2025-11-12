Мои заказы

Шиле и Климт в Музее Леопольда

Погрузитесь в мир Эгона Шиле, изучая его насыщенные последние годы творчества в Музее Леопольда. Уникальная возможность для ценителей искусства
Венский Музей Леопольда представляет самую крупную выставку работ Эгона Шиле, фокусируясь на его последних годах.

Этот период был насыщен событиями: от изгнания из города до сложных отношений с женой Эдит и
любовницей Валли. Экспозиция разделена на тематические части, включая семейные портреты и интимные графики.

Также представлены работы других мастеров венского модерна, создающие контраст с произведениями Шиле. Это уникальная возможность глубже понять творчество и жизнь художника

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная экспозиция
  • 🖼️ Работы венского модерна
  • 📸 Исторические фотографии
  • 🗣️ Интересные обсуждения
  • 🏛️ Музей Леопольда

Лучшее время для посещения выставки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Вене комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, возможно большее количество посетителей, но выставка в помещении позволяет избежать жары. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться более спокойной атмосферой, но стоит учесть холодную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Шиле и Климт в Музее Леопольда© Наталья
Шиле и Климт в Музее Леопольда© Наталья
Шиле и Климт в Музее Леопольда© Наталья
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Музей Леопольда

Описание экскурсии

Экспозиция разбита на несколько тематических частей: семья, поиск себя, пары, детские портреты, Анна Шиле, любовница, жена.

Кроме полотен Шиле в музее выставлены работы Климта и других австрийских художников и даже архитекторов. А также фотографии того же времени, которые создают острый контраст между интимной графикой художника и реальностью окружавшего его мира.

На выставке обсудим:

  • Как повлияло венское общество 19 века на молодого Шиле
  • В чём Густав Климт помог Эгону Шиле
  • Кем была для Шиле бывшая модель Климта — Валли
  • Какие отношения связывали Шиле с его сестрой Анной
  • Что надо было сделать, чтобы с позором быть изгнанным из города

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия рекомендована для взрослых — у Шиле много работ в стиле ню. Если вы берёте детей, то мы упустим некоторые нюансы
  • Билет оплачивается дополнительно: взрослый — €17, детский (до 19 лет) — €2,5
  • После экскурсии вы самостоятельно можете посмотреть работы художников эпохи Бидермайер и представителей венского модерна

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Музея Леопольда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 1166 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы
узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».

