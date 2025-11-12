Венский Музей Леопольда представляет самую крупную выставку работ Эгона Шиле, фокусируясь на его последних годах.Этот период был насыщен событиями: от изгнания из города до сложных отношений с женой Эдит и

любовницей Валли. Экспозиция разделена на тематические части, включая семейные портреты и интимные графики. Также представлены работы других мастеров венского модерна, создающие контраст с произведениями Шиле. Это уникальная возможность глубже понять творчество и жизнь художника

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения выставки - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Вене комфортная погода и меньше туристов. Летом, в июне и августе, возможно большее количество посетителей, но выставка в помещении позволяет избежать жары. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться более спокойной атмосферой, но стоит учесть холодную погоду.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.