Экскурсии выходного дня в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Трансфер «Аэропорт - Вена»
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
74 отзыва
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
59 за всё до 3 чел.
Вена впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
160 за всё до 10 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 450 за всё до 5 чел.
Сокровища Венского леса
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
Завтра в 14:30
7 июля в 13:30
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 июня 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга провела чудесную экскурсию для нас с дочерью! Уделила достаточно внимания интересующим нас историческим и архитектурным деталям. Было познавательно, содержательно
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    и очень интересно. Вена, конечно, слишком большой и прекрасный город, чтобы оценить ее за 2 часа, но хороший задел для дальнейшего собственного погружения мы от Ольги в полной мере получили. За что ей огромная благодарность! 🙏

  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга - прекрасный нид-историк, тонко разбирающийся в теме, ответила нам на все вопросы, разбавила исторические даты и события интересными историями из жизни исторических персонажей. Особенно понравится тем, кто интересуется историей и политикой. С удовольствием порекомендуем друзьям и вернёмся сами.
  • Т
    Татьяна
    19 июня 2024
    Вена - первое знакомство
    Посетителям все понравилось, сохранили контакт Ольги:)
  • А
    Алекс
    30 мая 2024
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Вена впервые
    Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 апреля 2024
    Вена впервые
    Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
    Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
  • O
    Olga
    23 апреля 2024
    Вена впервые
    Экскурсия понравилась. Виктор очень грамотный и структурный гид, который не перегружает датами, но при этом даёт возможность получить общее впечатление о городе. Для первого знакомства с городом - то, что надо! Отдельное спасибо за рекомендации интересных локаций)
  • D
    Diana
    8 марта 2024
    Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
    Прекрасная экскурсия!!!
  • T
    Tanya
    18 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Вме было своевременно и четко. Два минуса. Встречающий, Сергей, не знал о предоплате, которую я сделала в Компанию, и считал,
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    что я должна отдать ему всю сумму. После разговора с Валерием недоразумение разрешилось. Я бы предпочла избегать политическую тематику в разговорах во время поездки. В остальном все было четко и хорошо организовано. Комфортная машина. Хороший водитель.

  • Ж
    Жанна
    16 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт - Вена»
    Водитель был во время(даже раньше) Было удобно и комфортно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
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  1. Вена - первое знакомство
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  3. Вена впервые
  4. Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
  5. Сокровища Венского леса
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 59 до 450. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 204 ⭐ отзыва, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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