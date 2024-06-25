1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Вену: комфорт с первых минут вашего путешествия
Начните свое путешествие в Вену с комфортного трансфера. Профессиональные водители и комфортабельный транспорт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€59 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: На Albrtinaplatz
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Венского леса
Посетить подземное озеро Зеегротте, замок Лихтенштейн, аббатство Хайлигенкройц и курортный Баден
Завтра в 14:30
7 июля в 13:30
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 июня 2024Ольга провела чудесную экскурсию для нас с дочерью! Уделила достаточно внимания интересующим нас историческим и архитектурным деталям. Было познавательно, содержательно
- ААнна25 июня 2024Ольга - прекрасный нид-историк, тонко разбирающийся в теме, ответила нам на все вопросы, разбавила исторические даты и события интересными историями из жизни исторических персонажей. Особенно понравится тем, кто интересуется историей и политикой. С удовольствием порекомендуем друзьям и вернёмся сами.
- ТТатьяна19 июня 2024Посетителям все понравилось, сохранили контакт Ольги:)
- ААлекс30 мая 2024Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально
- ИИрина6 мая 2024Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!
- ННаталья27 апреля 2024Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!
- OOlga23 апреля 2024Экскурсия понравилась. Виктор очень грамотный и структурный гид, который не перегружает датами, но при этом даёт возможность получить общее впечатление о городе. Для первого знакомства с городом - то, что надо! Отдельное спасибо за рекомендации интересных локаций)
- DDiana8 марта 2024Прекрасная экскурсия!!!
- TTanya18 декабря 2023Вме было своевременно и четко. Два минуса. Встречающий, Сергей, не знал о предоплате, которую я сделала в Компанию, и считал,
- ЖЖанна16 октября 2023Водитель был во время(даже раньше) Было удобно и комфортно. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
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