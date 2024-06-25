А Андрей Вена - первое знакомство читать дальше и очень интересно. Вена, конечно, слишком большой и прекрасный город, чтобы оценить ее за 2 часа, но хороший задел для дальнейшего собственного погружения мы от Ольги в полной мере получили. За что ей огромная благодарность! 🙏 Ольга провела чудесную экскурсию для нас с дочерью! Уделила достаточно внимания интересующим нас историческим и архитектурным деталям. Было познавательно, содержательно

А Анна Вена - первое знакомство Ольга - прекрасный нид-историк, тонко разбирающийся в теме, ответила нам на все вопросы, разбавила исторические даты и события интересными историями из жизни исторических персонажей. Особенно понравится тем, кто интересуется историей и политикой. С удовольствием порекомендуем друзьям и вернёмся сами.

Т Татьяна Вена - первое знакомство Посетителям все понравилось, сохранили контакт Ольги:)

А Алекс Трансфер «Аэропорт - Вена» Всё было прекрасно, вовремя и о профессионально

И Ирина Вена впервые Прекрасная экскурсия с Виктором! Время пролетело незаметно, но в то же время получили массу интересной информации, пищу для размышлений и список того, что еще можно посмотреть или на что обратить внимание. Однозначно рекомендую!

Н Наталья Вена впервые Нам очень понравилась прогулка с Виктором: хорошо продуманный маршрут, интересная информация в адекватном количестве, приятное общение! Рекомендуем!

O Olga Вена впервые Экскурсия понравилась. Виктор очень грамотный и структурный гид, который не перегружает датами, но при этом даёт возможность получить общее впечатление о городе. Для первого знакомства с городом - то, что надо! Отдельное спасибо за рекомендации интересных локаций)

D Diana Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию Прекрасная экскурсия!!!

T Tanya Трансфер «Аэропорт - Вена» читать дальше что я должна отдать ему всю сумму. После разговора с Валерием недоразумение разрешилось. Я бы предпочла избегать политическую тематику в разговорах во время поездки. В остальном все было четко и хорошо организовано. Комфортная машина. Хороший водитель. Вме было своевременно и четко. Два минуса. Встречающий, Сергей, не знал о предоплате, которую я сделала в Компанию, и считал,