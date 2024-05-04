Откройте для себя мифы и легенды Зальцбурга с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Зальцбурге на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Зальцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Зальцбург под покровом легенд и преданий»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Зальцбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
125 за экскурсию
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • E
    Elina
    24 февраля 2024
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
  • B
    Berta
    12 октября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 180. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Зальцбурга в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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