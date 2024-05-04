1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Зальцбург под покровом легенд и преданий»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 180. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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