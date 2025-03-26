Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Зальцбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Зальцбурге на русском языке, цены от €151, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Дыхание древнего Зальцбурга
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира»
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€190 за всё до 6 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
«Прогуляетесь по главной шопинговой улице Гетрайдегассе»
Завтра в 08:30
7 апр в 08:30
€151€167 за всё до 10 чел.
Зальцбург - обитель богов
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург - обитель богов
Познакомиться с историей «немецкого Рима» на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
«Зерновая улица — мы прогуляемся по одной из самых старых и знаменитых торговых улиц Европы»
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€320 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
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    достопримечательностям Зальцбурга. 3 экскурсионных часа пролетели незаметно, Андрей не перегружал датами, историографией, но при этом сформировалось хорошее представление о городе и его жителях. Хотелось бы продолжить знакомство с городом, регионом при участии гида Андрея!

  • В
    Василий
    17 марта 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Профессиональный экскурсовод высокого уровня!
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Зальцбург - многовековая симфония
    Замечательно провели день в Зальцбурге. Экскурсии была увлекательна, время пролетело незаметно.
  • D
    Dmitriy
    12 января 2025
    Дыхание древнего Зальцбурга
    Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
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    утреннему городу пролетели незаметно, интересно и весело. А как же может быть иначе, когда с вами человек по-настоящему любящий этот город, досконально знающий его историю и сегодняшнюю жизнь, влюбленный в музыку?! Андрей, профессиональный музыкант, выступающий соло и в разных составах, а также преподающий в местной консерватории. Поэтому все, что связанно с музыкой, а это огромная часть истории города, ван будет предоставлена в наилучшем и уникальном виде. Как вишенка на торт, хочется отметить, что Андрей обладает исключительным чувством юмора в сочетании с тактичностью по отношению к слушателю. Мы благодарны за чудесное время, проведённое вместе и обязательно вернемся в Зальцбург, дабы Андрею есть еще много что показать и рассказать нам!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Улицы и переулки»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в апреле 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 151 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Зальцбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод