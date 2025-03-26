Индивидуальная
до 6 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Вы обойдете тысячелетнюю Зерновую улицу, чьи уютные венецианские купеческие лавочки притягивают женщин всей Европы и десятки лучших торговых марок мира»
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€190 за всё до 6 чел.
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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Зальцбург - многовековая симфония
Посетить самые интересные места Старого города и раскрыть их секреты на обзорной экскурсии
«Прогуляетесь по главной шопинговой улице Гетрайдегассе»
Завтра в 08:30
7 апр в 08:30
€151
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Зальцбург - обитель богов
Познакомиться с историей «немецкого Рима» на автопешеходной экскурсии по городу и окрестностям
«Зерновая улица — мы прогуляемся по одной из самых старых и знаменитых торговых улиц Европы»
8 апр в 08:00
9 апр в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 марта 2025Экскурсия в Зальцбурге с гидом Андреем. Хорошо организованная и продуманная экскурсия. Эрудированный гид с прекрасной подачей информации по городу и
- ВВасилий17 марта 2025Прекрасная, интересная, познавательная экскурсия! Профессиональный экскурсовод высокого уровня!
- ТТатьяна25 февраля 2025Замечательно провели день в Зальцбурге. Экскурсии была увлекательна, время пролетело незаметно.
- DDmitriy12 января 2025Экскурсия с Андреем оставила на всю нашу семью, включая подростка, очень приятное и незабываемое впечатление! 3 часа пешком по морозному
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Зальцбурга. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод