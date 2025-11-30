Зальцбург — город музыки, дворцов и соборов.
Но за парадным фасадом скрываются истории, от которых волосы встают дыбом, и тайны, ответы на которые не найти в обычных путеводителях.
На прогулке вы узнаете то, что обычно остаётся за кадром: мифы, легенды и скандальные факты о городе Моцарта.
Но за парадным фасадом скрываются истории, от которых волосы встают дыбом, и тайны, ответы на которые не найти в обычных путеводителях.
На прогулке вы узнаете то, что обычно остаётся за кадром: мифы, легенды и скандальные факты о городе Моцарта.
Описание экскурсии
Эта экскурсия будет интересна тем, кто уже знает, что никакой соли в «соляном городе» Зальцбурге не было, что покровитель города Святой Руперт никогда не был канонизирован (то есть и не святой вовсе) и что название города никакого отношения к всемирно известной крепости «Хоэнзальцбург» не имеет.
Вы узнаете:
- как по городу блуждали знаменитые фонтаны «Леший» и «Пегас»
- что на самом деле сохранилось от того самого оригинального дворца Мирабель, который никогда так не назывался
- почему из 28 мраморных карликов в саду Мирабель осталось всего 19 (хотя из них показывают только 17, а где ещё два?)
- почему на набережной реки Зальцах упекли за решётку великого дирижёра
- сколько органов можно одновременно услышать в кафедральном соборе
- за что старшая сестра Моцарта Наннерль недолюбливала свою сноху
По пути мы:
- несколько раз поменяем точку зрения на причину смерти Моцарта и выясним, какое отношение к ней имеет баварский король Людвиг I (тот самый, со свадьбы которого начался Октоберфест)
- обсудим, почему именно в Зальцбурге родился греческий король — и кто его родил
- зайдём в единственную в мире «беременную церковь»
- поговорим о питьевой воде города и о том, какое отношение к ней имеет сказочный король Людвиг II Баварский
- попробуем узнать своё будущее под куполом кафедрального собора, послушаем шелест времени, ну а самые смелые смогут даже заглянуть в лицо самой смерти!
Достопримечательности по маршруту
Сады Мирабель — фонтан «Пегас» — дворец Мирабель — дом, где родился Моцарт — Гетрайдегассе — смотровая площадка на Мёнхсберг — кафедральный собор
Организационные детали
- Поскольку экскурсия пешеходная, программа корректируется исходя из погодных условий
- Отдельно оплачиваются билеты в кафедральный собор — €5 и на лифт на Мёнхсберг — €4,6
- Для групп от 6 человек программа корректируется в зависимости от возраста и интересов участников, а к цене добавляется стоимость наушников — €3 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Мирабель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Зальцбурге
Родился в 1973 году в Люберцах под Москвой. В 1996 году окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Журналист, оперный и музыкальный обозреватель; с 2009 г. сотрудничаю с Зальцбургским фестивалем как аккредитованный журналист; в 2016-2019 участвовал в оперных постановках фестиваля.
Входит в следующие категории Зальцбурга
Похожие экскурсии из Зальцбурга
Индивидуальная
до 8 чел.
Зальцбург: путешествие во времени с десертом «Моцарт»
Погрузитесь в атмосферу Зальцбурга, где каждый уголок рассказывает истории великих князей-архиепископов и Вольфганга Амадея Моцарта
Начало: У дворца Мирабль
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Крепость Хоэнзальцбург
Откройте для себя величественную крепость Хоэнзальцбург и её тайны. Погрузитесь в историю и насладитесь потрясающими видами
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
€150 за всё до 10 чел.