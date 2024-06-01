N Natalia Дыхание древнего Зальцбурга Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!

О Оксана Дыхание древнего Зальцбурга Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!