с мужем, полных профанов в музыке, не видевших даже культовый фильм "Звуки музыки", рассказ о родине Моцарта покажется скучноватым. Но… не с Андреем! Интереснейший рассказ, динамичный темп, много подробностей без перегрузки, моментальная реакция на вопрос или непонимание, и бонусом - советы на пребывание в городе, включая кулинарию и времяпрепровождение. Отдельная благодарность за немедленный ответ в вечерние часы, когда мы немного заблудились в городе в поиске ресторана, это, как говорят у нас в Израиле, לא מובן מאליו, то есть не само собой разумеющееся. Андрей, огромное спасибо, благодаря Вам Зальцбург стал одним из самых любимых нами городов в Европе!