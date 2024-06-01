1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дыхание древнего Зальцбурга
Нескучная пешеходная прогулка по городу Моцарта - от монастырей до культовых кофеен
«Вы пройдёте по самым знаковым местам города: побываете в Княжеском парке и древнем монастыре святого Петра, увидите Кафедральный собор и дворец Мирабель, прогуляетесь по богемной Зерновой улице и площади Моцарта»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
€125 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
«На площади Резиденции мы узнаем, что нового в самом главном музейном комплексе города – «Соборном квартале»»
Расписание: Воскресенье в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Культура Культа
«В программу этой прогулки включено посещение кафедрального собора, университетской церкви и монастырской церкви Св»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
«Расположенная рядом с Хофбургом Придворная церковь является выдающемся воплощением идеи политического маркетинга, автором которой был покровитель Альбрехта Дюрера император Максимилиан I»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€720 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Долина Вахау и исторические монастыри Мельк и Гётвайг: путешествие в сердце Австрии
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
«Панорамные виды на Дунай и головокружительное великолепие барочных монастырей и средневековых руин делает эту поездку путешествием в мир совершенного удовольствия»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€840 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
«Церковь святого Михаила — католическая церковь, построенная в 12 веке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia1 июня 2024Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!
- ООксана10 мая 2024Андрей прекрасный гид, с изумительным чувством юмора, с нетривиальной подачей исторического материала. Мы не хотели его отпускать, экскурсия пролетела на одном дыхании, и мы влюбились в Зальцбург. Очень рекомендуем, не пожалеете!
- ААндрей30 января 2024Прекрасная и очень увлекательная экскурсия, Андрей замечательный рассказчик и прекрасный гид. 3 часа экскурсии пролетели мгновенно, было очень интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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