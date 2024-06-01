N Natalia

Все понравилось. Экскурсовод Андрей прекрасный рассказчик! Ненавязчиво и с юмором,три часа пролетели. Во время экскурсии не забудьте купить хлеб у мельницы. Свежевыпеченный он такой вкусный!)) И отдельное спасибо за напоминание поставить в кафе дыку на парковочном талоне, чтоб сэкономить деньги. Рекомендуем!