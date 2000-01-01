Макс Райхнардт: художник и личность

Пешеходная экскурсия по историческим местам Зальцбурга с русскоязычным гидом

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.

Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Макс Райхнардт: художник и личность
Макс Райхнардт: художник и личность
Макс Райхнардт: художник и личность
Макс Райхнардт: художник и личность

Что вас ожидает:

  • Земельный театр
  • Леопольдскрон
  • Хелльбрун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Во время этой экскурсии мы познакомимся с основными вехами творческого пути основателя Зальцбургского фестиваля, актёра и режиссёра Макса Райнхардта и посетим места, связанные с его деятельностью в Зальцбурге: Земельный театр, Леопольдскрон, Хелльбрун. Мы попробуем приподнять завесу над тайной этого великого человека, еврейское происхождение которого не только стало причиной отказа от родной фамилии Гольдберг, но должно было закрыть для него все двери антисемитского тогда Зальцбурга. Как удалось Райнхардту в полуразорённом послевоенном городе добиться постановки одной из главных мистерий XX в., с которой началась история Зальцбургского фестиваля?

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в Замок Леопольдскрон - 24 евро с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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