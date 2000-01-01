Пешеходная экскурсия по историческим местам Зальцбурга с русскоязычным гидом
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.
Что вас ожидает:
- Земельный театр
- Леопольдскрон
- Хелльбрун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Во время этой экскурсии мы познакомимся с основными вехами творческого пути основателя Зальцбургского фестиваля, актёра и режиссёра Макса Райнхардта и посетим места, связанные с его деятельностью в Зальцбурге: Земельный театр, Леопольдскрон, Хелльбрун. Мы попробуем приподнять завесу над тайной этого великого человека, еврейское происхождение которого не только стало причиной отказа от родной фамилии Гольдберг, но должно было закрыть для него все двери антисемитского тогда Зальцбурга. Как удалось Райнхардту в полуразорённом послевоенном городе добиться постановки одной из главных мистерий XX в., с которой началась история Зальцбургского фестиваля?
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты в Замок Леопольдскрон - 24 евро с человека
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Зальцбурге
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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