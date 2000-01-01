Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города.

Описание

Во время этой экскурсии мы познакомимся с основными вехами творческого пути основателя Зальцбургского фестиваля, актёра и режиссёра Макса Райнхардта и посетим места, связанные с его деятельностью в Зальцбурге: Земельный театр, Леопольдскрон, Хелльбрун. Мы попробуем приподнять завесу над тайной этого великого человека, еврейское происхождение которого не только стало причиной отказа от родной фамилии Гольдберг, но должно было закрыть для него все двери антисемитского тогда Зальцбурга. Как удалось Райнхардту в полуразорённом послевоенном городе добиться постановки одной из главных мистерий XX в., с которой началась история Зальцбургского фестиваля?