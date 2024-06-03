1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Дом-музей Моцарта: путешествие в мир музыки и истории
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
- EEkaterina17 сентября 2023Большое спасибо за экскурсию.
- ДДмитрий13 сентября 2021Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
- ММария24 августа 2021Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из
- ННадежда28 июля 2019Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .
- ЕЕкатерина1 марта 2018Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
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