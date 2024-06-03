Экскурсии Зальцбурга об истории и архитектуре

Найдено 9 экскурсий в категории «История и архитектура» в Зальцбурге на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственный Зальцбург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Дом-музей Моцарта
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Дом-музей Моцарта: путешествие в мир музыки и истории
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
174 за всё до 5 чел.
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
Проникнуть в истории и тайны главной цитадели города и осмотреть Зальцбург с вершины горы Монахов
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
140 за всё до 10 чел.
Ангар-7: легендарный комплекс Red Bull
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
167 за всё до 4 чел.
Зальцбургский фестиваль. История и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
150 за экскурсию
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
130 за экскурсию
Макс Райнхардт: художник и личность
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
180 за экскурсию
Герберт фон Караян. Мифы и реальность
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
180 за экскурсию
Замки короля Людовика II Баварского. Баварский Версаль - Херренкимзее
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Замки короля Людовика II Баварского. Баварский Версаль - Херренкимзее
Расписание: Ежедневно в 09:00
420 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Гид Андрей полностью оправдал свою репутацию. Он оказался хорошим рассказчиком, помог подстроиться под дождливую погоду и с юмором провел по улочкам Зальцбурга.
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
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    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки. Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонилиДва часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили
  • E
    Elina
    24 февраля 2024
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
  • B
    Berta
    12 октября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия. Много интересного. Андрей прекрасный рассказчик Рекомендуем
  • E
    Ekaterina
    17 сентября 2023
    Дом-музей Моцарта
    Большое спасибо за экскурсию.
  • Д
    Дмитрий
    13 сентября 2021
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Спасибо Андрею за замечательную экскурсию и гибкость при встрече гостей города. Экскурсия была наполнена замечательным юмором и различными историями из жизни Зальцбурга и его жителей. Узнали много нового и интересного. Понравился интерактив в виде загадок.
  • М
    Мария
    24 августа 2021
    Крепость Хоэнзальцбург: жизнь длиной в тысячелетие
    Андрей - великолепный гид. С большим интересом слушали не только взрослые,но и дети. Рассказы о прошлом переплетались с историями из
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    повседневной жизни зальцбуржцев. Главной рекомендацией отправиться на прогулку с Андреем, может служить реплика 12-летнего сына:"я не пойду на экскурсию, если там не будет такого гида".

  • Н
    Надежда
    28 июля 2019
    Дом-музей Моцарта
    Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .
  • Е
    Екатерина
    1 марта 2018
    Дом-музей Моцарта
    Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "История и архитектура" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 420. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 39 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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