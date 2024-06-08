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Индивидуальная
2 часа
Легенды и мифы Зальцбурга: увлекательное путешествие с гидом
Увлекательная экскурсия по Зальцбургу с русскоязычным гидом. Узнайте легенды и мифы города, которые не расскажут в путеводителях
Расписание: Ежедневно в 15:00
€125 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия в Хельбрунн: история, архитектура и зоопарк
Погрузитесь в мир архитектурного маньеризма и истории водоснабжения с профессиональным гидом-водителем в Зальцбурге
Расписание: Ежедневно (май - ноябрь) в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по альпийским красотам: Кёнигзее и Берхтесгаден
Погрузитесь в мир альпийских пейзажей и исторических сокровищ в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Альпийскому озерному краю Зальцкаммергут: история, природа и культура
Исследуйте живописные озера и средневековые замки Зальцкаммергута в компании профессионального русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 09:00
€520 за экскурсию
Групповая
1.5 часа
Воскресная прогулка по Зальцбургу
Прогуляйтесь по историческим улицам Зальцбурга с профессиональным гидом и узнайте тайны города Моцарта
Расписание: Воскресенье в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Зальцбург ручной работы: погружение в мир исторических ремёсел
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Зальцбурга на индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом и трансфером
Расписание: Ежедневно. в 9:00, 14:00
€210 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Зальцбургский фестиваль. История и современность
Погрузитесь в историю Зальцбургского фестиваля на увлекательной пешеходной экскурсии с русскоязычным гидом. Прогулка по живописным местам города
Расписание: Ежедневно. в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Моцарт и фестивальное движение Зальцбурга: уникальный пешеходный тур
Откройте для себя мир музыки и истории в увлекательной пешеходной экскурсии по Зальцбургу в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Зальцбург через призму Моцарта: Индивидуальная пешеходная экскурсия
Проведите день, следуя по стопам Моцарта в Зальцбурге, с уникальным русскоязычным гидом, открывая тайны великого композитора
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Зальцбургу: Макс Райнхардт и его вклад
Познакомьтесь с жизнью и наследием Макса Райнхардта, чья деятельность оставила неизгладимый след в истории Зальцбурга. Экскурсия с трансфером на микроавтобусе
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€180 за экскурсию
Билеты
1 час
Билеты в фестивальный комплекс Зальцбурга: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Зальцбургского фестиваля, посетив его легендарный комплекс с экскурсией от официальных гидов
Расписание: Ежедневно. в 09:00, 14:00
€7 за билет
Индивидуальная
2 часа
Герберт фон Караян в Зальцбурге: между мифами и реальностью
Погрузитесь в жизнь Герберта фон Караяна на индивидуальной экскурсии по Зальцбургу. Узнайте о его драматичной истории и влиянии на музыку
Расписание: Ежедневно в 10:00
€180 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Сладкий Зальцбург: индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным гидом
Погрузитесь в мир зальцбургских десертов в компании профессионального русскоязычного гида. Насладитесь неповторимыми вкусами и ароматами
Расписание: Ежедневно в 10:00
€110 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия в Ангар 7 с русскоязычным гидом и трансфером
Погрузитесь в мир «Редбулл» с профессиональным гидом. Узнайте о болидах, летательных аппаратах и секретах маркетинга. Трансфер на микроавтобусе включен
Расписание: Ежедневно в 10:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Зальцбургское Рождество» с русскоязычным гидом
Почувствуйте волшебство рождественских традиций Зальцбурга в любое время года. Путешествие по сказочным местам города
Расписание: Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 10:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Пешеходная экскурсия по Соляным Альпам Зальцбурга с профессиональным гидом
Откройте для себя красоту окрестностей Зальцбурга: Голлингский водопад, Халляйн и кельтские соляные штольни в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в дворец Хельбрунн: архитектура и зоопарк
Окунитесь в мир истории и природы с экскурсией в дворец Хельбрунн. Профессиональный гид-водитель откроет все тайны этого места
Расписание: Ежедневно в 10:00
€260 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:00
€590 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€420 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Инсбрук, Хрустальные миры Сваровски и Куфштайн: экскурсия из Зальцбурга
Погрузитесь в историю и красоту Инсбрука, узнайте секреты Хрустальных миров Сваровски и исследуйте Куфштайн в одной поездке
Расписание: Ежедневно в 10:00
€720 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Долина Вахау и исторические монастыри Мельк и Гётвайг: путешествие в сердце Австрии
Погрузитесь в великолепие Долины Вахау, узнайте истории монастырей Мельк и Гётвайг и исследуйте средневековые замки
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€840 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июне 2024
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