В 40 километрах к югу от Зальцбурга, под маленьким австрийским городком Верфен, находятся самые большие Ледяные Пещеры мира «Eisriesenwelt» — Мир Ледяных Великанов.

42-километровая система известняково-ледяных переходов и помещений, причём эти 42 километра — это только исследованная на данный момент часть!

Открыли пещеры всего чуть более ста лет назад, подвели канатную дорогу — около пятидесяти лет назад, а туристов пускают и вовсе только последние пару десятилетий.

При этом посетителям разрешается осмотреть только первый километр пещер от входа и только в составе организованной группы с местным гидом-проводником.

Впрочем, и этого вполне достаточно для того, чтобы на выходе сказать: «Ух ты!!!» — и осознать, что жизнь удалась!