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Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
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Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах

Что вы увидите

  • Федеральная Земля Зальцбург
  • Альпы
В 40 километрах к югу от Зальцбурга, под маленьким австрийским городком Верфен, находятся самые большие Ледяные Пещеры мира «Eisriesenwelt» — Мир Ледяных Великанов.
42-километровая система известняково-ледяных переходов и помещений, причём эти 42 километра — это только исследованная на данный момент часть!
Открыли пещеры всего чуть более ста лет назад, подвели канатную дорогу — около пятидесяти лет назад, а туристов пускают и вовсе только последние пару десятилетий.
При этом посетителям разрешается осмотреть только первый километр пещер от входа и только в составе организованной группы с местным гидом-проводником.
Впрочем, и этого вполне достаточно для того, чтобы на выходе сказать: «Ух ты!!!» — и осознать, что жизнь удалась!
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах
Пещера "МИР ЛЕДЯННЫХ ВЕЛИКАНОВ" — Фантастический Мир Льда в Альпах

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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