Соляные пещеры — Доисторическое Место на глубине более 200 метров под землей, где соль добывали уже 2700 лет назад!

Кельты… Римляне… Язычники… Зальцбургские Князья — Архиепископы… Современные технологии добычи…

Кельтские Соляные Мумии, провалившиеся и законсервированные прямо в соли в доисторическую эпоху…

Шахтерский паровозик в глубь Соляных шахт на 800 м.

Катание на шахтерских горках с ветерком вниз под визг счастливых детишек!

Два раза переход Государственной Границы Австрия — Германия — Австрия, не выходя из шахты!

Плывем на пароме по Подземному озеру!

Шикарные видео- и свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором!

Что еще нужно для получения незабываемых впечатлений от радостных лиц детей, и родителей!

Шахта расположена всего лишь в 20 км. от Зальцбурга!

Жду Вас на увлекательнейшее Шоу — в Мире Соли Зальцбургских Князей!

Ваш гид Андрей Зальпиус