Соляные пещеры — Доисторическое Место на глубине более 200 метров под землей, где соль добывали уже 2700 лет назад!
Кельты… Римляне… Язычники… Зальцбургские Князья — Архиепископы… Современные технологии добычи…
Кельтские Соляные Мумии, провалившиеся и законсервированные прямо в соли в доисторическую эпоху…
Шахтерский паровозик в глубь Соляных шахт на 800 м.
Катание на шахтерских горках с ветерком вниз под визг счастливых детишек!
Два раза переход Государственной Границы Австрия — Германия — Австрия, не выходя из шахты!
Плывем на пароме по Подземному озеру!
Шикарные видео- и свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором!
Что еще нужно для получения незабываемых впечатлений от радостных лиц детей, и родителей!
Шахта расположена всего лишь в 20 км. от Зальцбурга!
Жду Вас на увлекательнейшее Шоу — в Мире Соли Зальцбургских Князей!
Ваш гид Андрей Зальпиус