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Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
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Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей

Что вы увидите

  • Соляные шахты
Соляные пещеры — Доисторическое Место на глубине более 200 метров под землей, где соль добывали уже 2700 лет назад!
Кельты… Римляне… Язычники… Зальцбургские Князья — Архиепископы… Современные технологии добычи…
Кельтские Соляные Мумии, провалившиеся и законсервированные прямо в соли в доисторическую эпоху…
Шахтерский паровозик в глубь Соляных шахт на 800 м.
Катание на шахтерских горках с ветерком вниз под визг счастливых детишек!
Два раза переход Государственной Границы Австрия — Германия — Австрия, не выходя из шахты!
Плывем на пароме по Подземному озеру!
Шикарные видео- и свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором!
Что еще нужно для получения незабываемых впечатлений от радостных лиц детей, и родителей!
Шахта расположена всего лишь в 20 км. от Зальцбурга!
Жду Вас на увлекательнейшее Шоу — в Мире Соли Зальцбургских Князей!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей
Сказочный "МИР СОЛИ" от Кельтов до Зальцбургских Князей

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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