Кто сказал, что Зальцбургские Князья, как Духовные лица, не умели защищаться?

Стоит взглянуть лишь на Зальцбургскую крепость «Высокий Зальцбург», чтобы понять, что лучше было обходить Духовное Княжество стороной!

Но когда бросаешь взгляд на Крепость «Высокий Верфен», то понимаешь, что величие и мощь Духовного Государства была под стать могучей империи под покровом Власти Божьей!

Вторая по значению, но производящая неизгладимое впечатление крепость земли Зальцбург «Hohen Werfen», находится в 30 км. от города.

Всего лишь 30 минут по комфортному автобану через живописные ущелья могучих Альп, и мы уже совсем в другом мире! Мире, где среди могучих природных альпийских кулис высотою до 3000 метров, раскинулась на холме красавица крепость, наполненная загадками, тайнами и сумрачными событиями Далекого Средневековья…

Уникальным является не только идеально сохранившиеся в крепости обстановка, быт, костюмы, оружейный арсенал, мрачные атрибуты и пыточные камеры, но и великолепно костюмированные представления, изображающие княжескую охоту с использованием различных видов охотничьих птиц, летающих на ваших глазах на высоте 1000 метров в окружении сказочных по красоте альпийских хребтов.

На ваших глазах разыграется целый Природный Спектакль с гениальной труппой, состоящей из полного калибра пернатых охотников! От галантных и стремительных соколов, до ведущих себя по-королевски достойно и неторопливо альпийских орлов!

Незабываемо и красочно!

Ваш гид Андрей Зальпиус