Конечно, в мире, где так часто случались войны, много крепостей!

Но много ли вы насчитаете из них под гордым грифом «Не завоёванная»!

И это именно она, Зальцбургская крепость, что выглядит, как корона над головой Древнего Города.

33. 000 кв. м. на высоте 120 метров над городом, она смотрится по-королевски величественно!

От первых закладок 1077 года, в годы смутных войн за Власть между Папой Римским и Императором Священной Римской Империи Немецкого Народа, до угрозы Наполеона взорвать неприступный бастион в 1803 году — вот период строительства крепости почти в 700 лет!

Камень за камнем, бастион за бастионом возводилось то, что сегодня принимает во внутренние дворы более 3 миллионов посетителей ежегодно!

Воистину всю историю 📖 войн в истории человечества вместила в себя Зальцбургская Крепость, одна из трех в регионе Альп, построенных Зальцбургскими Князьями-Архиепископами для защиты себя и своего Духовного княжества.

В крепости можно найти практически весь арсенал быта и жизни людей за 1000 лет европейской истории! От музеев оружья и пыточных камер, до княжеских приватных покоев на летней «даче» Зальцбургских Архиепископов.

Жду вас на экскурсию ⛳ в «закрома» Истории Европы прямо в центре Зальцбурга!

Ваш гид Андрей Зальпиус