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Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!

Andrey S.
Andrey S. – Гид из Зальцбурга
Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!
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Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!
Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!

Что вы увидите

  • Крепость "Высокий Зальцбург" в центре города
Конечно, в мире, где так часто случались войны, много крепостей!
Но много ли вы насчитаете из них под гордым грифом «Не завоёванная»!
И это именно она, Зальцбургская крепость, что выглядит, как корона над головой Древнего Города.
33. 000 кв. м. на высоте 120 метров над городом, она смотрится по-королевски величественно!
От первых закладок 1077 года, в годы смутных войн за Власть между Папой Римским и Императором Священной Римской Империи Немецкого Народа, до угрозы Наполеона взорвать неприступный бастион в 1803 году — вот период строительства крепости почти в 700 лет!
Камень за камнем, бастион за бастионом возводилось то, что сегодня принимает во внутренние дворы более 3 миллионов посетителей ежегодно!
Воистину всю историю 📖 войн в истории человечества вместила в себя Зальцбургская Крепость, одна из трех в регионе Альп, построенных Зальцбургскими Князьями-Архиепископами для защиты себя и своего Духовного княжества.
В крепости можно найти практически весь арсенал быта и жизни людей за 1000 лет европейской истории! От музеев оружья и пыточных камер, до княжеских приватных покоев на летней «даче» Зальцбургских Архиепископов.
Жду вас на экскурсию ⛳ в «закрома» Истории Европы прямо в центре Зальцбурга!
Ваш гид Андрей Зальпиус
Что входит
  • Экскурсия по крепости
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зальцбург
Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!
Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!
Крепость "ВЫСОКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ" — Жизнь на горе, длинною в 1000 лет!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Andrey S.
Andrey S.
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