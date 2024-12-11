4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная поездка по живописным местам Зальцкаммергута: от истории Габсбургов до природных чудес озёрного края
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за один день окунуться в атмосферу имперской Австрии и насладиться живописными пейзажами озёрного края.
Путешественники посетят Бад Ишль, где расположена вилла Габсбургов, и узнают о важнейших исторических событиях.
Прекрасные виды озёр Фушльзее и Вольфгангзее, а также деревни Санкт-Гильген и Санкт-Вольфганг подарят незабываемые впечатления. Погружение в традиции и культуру австрийцев станет отличным завершением дня
Лучшее время для посещения Зальцкаммергута - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками и панорамными видами. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать погодные условия и сокращённый световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Императорская вилла
Церковь Санкт-Вольфганг
Описание экскурсии
Место, где творилась история Европы
Мы исследуем курортный городок Бад Ишль, в котором по сей день живёт семья Габсбургов. Вы увидите Императорскую виллу, где было объявлено о начале Первой мировой войны, услышите о её сегодняшних обитателях — наследнике престола, эрцгерцоге Маркусе фон Габсбурге, правнуке Франца Иосифа и Сиси, и его семье. И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута.
Красоты Озёрного края
Вы оцените красивейшие панорамы озера Фушльзее, увидите неподалеку особняк министра иностранных дел Третьего Рейха Риббентропа, главный офис фирмы «Ред Булл» и охотничьи резиденции зальцбургских князей. Я расскажу о добыче соли в этих местах — от кельтов до современности — и её влиянии на жизнь региона. А затем мы сделаем остановку на великолепной смотровой площадке озера Вольфгангзее и исследуем окрестные деревушки. В Санкт-Гильген, «деревне Моцарта», поговорим о семье гениального композитора. А в паломнической деревне Санкт-Вольфганг осмотрим знаменитую одноименную церковь, которую, по легенде, построил дьявол и освятил епископ Вольфганг.
Погружение в австрийскую культуру
В Озёрном крае практически в первозданном виде сохранились традиции коренных австрийцев — охотников, рыбаков, ремесленников и земледельцев. В деревушках Зальцкаммергута я расскажу об австрийской кулинарии и охоте, укладе сельской жизни, праздниках и даже особенностях сбора грибов.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые хотят за один день насладиться видами озёрного Предгорья Альп и познакомиться с богатым историческим наследием Австрии.
Организационные детали
Для любителей свежевыловленной из озера форели и кружки прохладного пива в Зальцкаммергуте припасены лучшие рыбные — и не только — рестораны и хижины
Дополнительных расходов, кроме обеда (по желанию), не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1206 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сергей
Путешествие с Андреем доставило огромное наслаждение! Это было незабываемо, дикий восторг! Редко встретишь людей с таким чувством юмора. Вернусь в Зальцбург ещё много раз!
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L
Lara
Добрый день! Ездили с Андреем в Озёрный край. Очень замечательная экскурсия. Андрей веселый и грамотный специалист своего дела! Экскурсия прошла на одном дыхании. Обязательна к посещению для тех, кто в этих краях впервые.
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Д
Давид
Добрый день! Сегодня, 03.10.2019 у нас была замечательная экскурсия. Очень давно мечтал съездить на озеро Вольфгангзе и в деревню Санкт-Гильген. Мечта сбылась!!!!! Мы ездили с супругой и ребенком. Потрясающие виды читать дальшеуменьшить
и пейзажи, не описуемая красота природы. Да еще и с таким гидом по имени Андрей. Очень вежливый и интересный собеседник, ему отдельное и очень большое спасибо! По приезду в отель, мы с супругой решили что очень хотим вернуться сюда, и однозначно поедем с Андреем по другим маршрутам. Еще раз выражаю свою благодарность организатору экскурсии за незабываемые впечатления!!!!
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Л
Лада
Профессиональный гид, с которым наше знакомство с Австрией превратилось в настоящее открытие. Мы получили не просто экскурсию, а своего рода ретрит — сочетание интеллекта, юмора и глубоких знаний. Поездка к озёрам подарила умиротворение и великолепные пейзажи. Рекомендуем Андрея тем, кто ценит качество, стиль и настоящий уровень. Анна, Ольга,Лада
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И
Ирина
Это была наша вторая экскурсия с Андреем, и не менее замечательная! Потрясающей красоты пейзажи, интересные истории - время пролетает молниеносно! Приятный бонус того дня - практически полное отсутствие туристов:) Решили, что обязательно вернемся в Озёрный край, чтобы еще полюбоваться видами, подышать свежим воздухом, наесться вкусной форели и поездить с Андреем по другим маршрутам.
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И
Иван
Андрей - замечательный гид. Мы приехали в Зальцбург, а на улице шел отвратительный мелкий дождь. Но, встретивший нас Андрей, быстро сориентировался и предложил несколько альтернативных вариантов. Мы выбрали один из них и не прогадали. Ну, а уж сколько всего он знает про Австрию. в общем - кайф.
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