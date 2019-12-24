4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие от австрийских рыбацких деревушек — к исторической вилле Габсбургов!

Андрей
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Андрей – ваш гид
Эта экскурсия соединила в себе сказочные пейзажи озёрной Австрии и ярчайшие страницы её имперской истории.

За один день вы посетите курорт Бад Ишль с роскошной виллой Габсбургов.

Насладитесь пейзажами озер Фушльзее и Вольфгангзее, осмотрите церковь, построенную дьяволом, и проникнетесь традиционным укладом жизни австрийцев.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут

Что вас ожидает

Место, где творилась история Европы
Мы исследуем курортный городок Бад Ишль, в котором по сей день живёт семья Габсбургов. Вы увидите Императорскую виллу, где было объявлено о начале Первой мировой войны, услышите о её сегодняшних обитателях — наследнике престола, эрцгерцоге Маркусе фон Габсбурге, правнуке Франца Иосифа и Сиси, и его семье. И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута.

Красоты Озёрного края
Вы оцените красивейшие панорамы озера Фушльзее, увидите неподалеку особняк министра иностранных дел Третьего Рейха Риббентропа, главный офис фирмы «Ред Булл» и охотничьи резиденции зальцбургских князей. Я расскажу о добыче соли в этих местах — от кельтов до современности — и её влиянии на жизнь региона. А затем мы сделаем остановку на великолепной смотровой площадке озера Вольфгангзее и исследуем окрестные деревушки. В Санкт-Гильген, «деревне Моцарта», поговорим о семье гениального композитора. А в паломнической деревне Санкт-Вольфганг осмотрим знаменитую одноименную церковь, которую, по легенде, построил дьявол и освятил епископ Вольфганг.

Погружение в австрийскую культуру
В Озёрном крае практически в первозданном виде сохранились традиции коренных австрийцев — охотников, рыбаков, ремесленников и земледельцев. В деревушках Зальцкаммергута я расскажу об австрийской кулинарии и охоте, укладе сельской жизни, праздниках и даже особенностях сбора грибов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день насладиться видами озёрного Предгорья Альп и познакомиться с богатым историческим наследием Австрии.

Организационные детали

  • Для любителей свежевыловленной из озера форели и кружки прохладного пива в Зальцкаммергуте припасены лучшие рыбные — и не только — рестораны и хижины.
  • Дополнительных расходов, кроме обеда (по желанию), не предусмотрено.
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут
Озёрный край Зальцкаммергут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Прекрасный гид. Очень эрудирован.
Отличный знаток Австрии, её быта, особенностей.
Экскурсии пролетели на одном дыхании.
Информация подавалась с юмором.
Если будем в Австрии снова, с удовольствием воспользуемся услугами Андрея.
Всем рекомендуем.
13 ноября 2019
Это была наша вторая экскурсия с Андреем, и не менее замечательная! Потрясающей красоты пейзажи, интересные истории - время пролетает молниеносно! Приятный бонус того дня - практически полное отсутствие туристов :)
Решили, что обязательно вернемся в Озёрный край, чтобы еще полюбоваться видами, подышать свежим воздухом, наесться вкусной форели и поездить с Андреем по другим маршрутам.
28 октября 2019
Огромное спасибо Андрею за экскурсию. Увидели озера, горы - плюс узнали много из истории здешних мест.
4 октября 2019
Добрый день ! Сегодня, 03.10.2019 у нас была замечательная экскурсия. Очень давно мечтал съездить на озеро Вольфгангзе и в деревню Санкт-Гильген. Мечта сбылась !!!!! Мы ездили с супругой и ребенком. Потрясающие виды и пейзажи, не описуемая красота природы. Да еще и с таким гидом по имени Андрей. Очень вежливый и интересный собеседник, ему отдельное и очень большое спасибо! По приезду в отель, мы с супругой решили что очень хотим вернуться сюда, и однозначно поедем с Андреем по другим маршрутам. Еще раз выражаю свою благодарность организатору экскурсии за незабываемые впечатления !!!!

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