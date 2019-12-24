4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Место, где творилась история Европы

Мы исследуем курортный городок Бад Ишль, в котором по сей день живёт семья Габсбургов. Вы увидите Императорскую виллу, где было объявлено о начале Первой мировой войны, услышите о её сегодняшних обитателях — наследнике престола, эрцгерцоге Маркусе фон Габсбурге, правнуке Франца Иосифа и Сиси, и его семье. И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута.

Красоты Озёрного края

Вы оцените красивейшие панорамы озера Фушльзее, увидите неподалеку особняк министра иностранных дел Третьего Рейха Риббентропа, главный офис фирмы «Ред Булл» и охотничьи резиденции зальцбургских князей. Я расскажу о добыче соли в этих местах — от кельтов до современности — и её влиянии на жизнь региона. А затем мы сделаем остановку на великолепной смотровой площадке озера Вольфгангзее и исследуем окрестные деревушки. В Санкт-Гильген, «деревне Моцарта», поговорим о семье гениального композитора. А в паломнической деревне Санкт-Вольфганг осмотрим знаменитую одноименную церковь, которую, по легенде, построил дьявол и освятил епископ Вольфганг.

Погружение в австрийскую культуру

В Озёрном крае практически в первозданном виде сохранились традиции коренных австрийцев — охотников, рыбаков, ремесленников и земледельцев. В деревушках Зальцкаммергута я расскажу об австрийской кулинарии и охоте, укладе сельской жизни, праздниках и даже особенностях сбора грибов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день насладиться видами озёрного Предгорья Альп и познакомиться с богатым историческим наследием Австрии.