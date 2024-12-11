4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Зальцкаммергута - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками и панорамными видами. Октябрь и апрель также подойдут для путешествия, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но следует учитывать погодные условия и сокращённый световой день.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за один день окунуться в атмосферу имперской Австрии и насладиться живописными пейзажами озёрного края. Путешественники посетят Бад Ишль, где расположена вилла Габсбургов, и узнают о важнейших исторических событиях. Прекрасные виды озёр Фушльзее и Вольфгангзее, а также деревни Санкт-Гильген и Санкт-Вольфганг подарят незабываемые впечатления. Погружение в традиции и культуру австрийцев станет отличным завершением дня

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Место, где творилась история Европы

Мы исследуем курортный городок Бад Ишль, в котором по сей день живёт семья Габсбургов. Вы увидите Императорскую виллу, где было объявлено о начале Первой мировой войны, услышите о её сегодняшних обитателях — наследнике престола, эрцгерцоге Маркусе фон Габсбурге, правнуке Франца Иосифа и Сиси, и его семье. И, конечно, мы поговорим об императорской Австрии, истории Габсбургов, а также об австрийской аристократии и богеме, которых веками привлекали пейзажи Зальцкаммергута.

Красоты Озёрного края

Вы оцените красивейшие панорамы озера Фушльзее, увидите неподалеку особняк министра иностранных дел Третьего Рейха Риббентропа, главный офис фирмы «Ред Булл» и охотничьи резиденции зальцбургских князей. Я расскажу о добыче соли в этих местах — от кельтов до современности — и её влиянии на жизнь региона. А затем мы сделаем остановку на великолепной смотровой площадке озера Вольфгангзее и исследуем окрестные деревушки. В Санкт-Гильген, «деревне Моцарта», поговорим о семье гениального композитора. А в паломнической деревне Санкт-Вольфганг осмотрим знаменитую одноименную церковь, которую, по легенде, построил дьявол и освятил епископ Вольфганг.

Погружение в австрийскую культуру

В Озёрном крае практически в первозданном виде сохранились традиции коренных австрийцев — охотников, рыбаков, ремесленников и земледельцев. В деревушках Зальцкаммергута я расскажу об австрийской кулинарии и охоте, укладе сельской жизни, праздниках и даже особенностях сбора грибов.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят за один день насладиться видами озёрного Предгорья Альп и познакомиться с богатым историческим наследием Австрии.

Организационные детали