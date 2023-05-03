Эта видовая поездка познакомит вас с наиболее живописными уголками окрестностей Зальцбурга. Мы увидим роскошный Голлингский водопад, очаровательный Халляйн, узнаем, что такое по-кельтски «халль» и посетим знаменитые кельтские соляные штольни, где покатаемся на электропаровозике, спустимся на жёлобах, как настоящие шахтёры, перепрыгнем под землёй в Баварию, и даже поплаваем по зеркальному подземному озеру!

По желанию посещение соляных шахт можно заменить прогулкой по живописным альпийским ущельям или подъёмом на священную гору Унтерсберг (подъем до 1776 м. Гайерек), оплачивается дополнительно.