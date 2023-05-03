Соляные Альпы

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Индивидуальная пешеходная экскурсия с трансфером на микроавтобусе. Экскурсия проводится высококвалифицированным профессиональным русскоязычным гидом.

Внимание! По желанию посещение соляных шахт можно заменить прогулкой по живописным альпийским ущельям или подъёмом на священную гору Унтерсберг (подъем до 1776 м Гайерек): олачивается отдельно. Для посещение данной экскурсии потребуется удобная обувь. Место встречи - у отеля в центре города. Если ваш отель расположен на удалении от центра, мы предложим удобное место встречи в центре города. Внимание! В зависимости от погодных условий допускаются разумные корректировки.
Соляные Альпы
Соляные Альпы
Соляные Альпы
Соляные Альпы

Что вас ожидает:

  • Голлингский водопад
  • Халляйн
  • Кельтские соляные штольни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эта видовая поездка познакомит вас с наиболее живописными уголками окрестностей Зальцбурга. Мы увидим роскошный Голлингский водопад, очаровательный Халляйн, узнаем, что такое по-кельтски «халль» и посетим знаменитые кельтские соляные штольни, где покатаемся на электропаровозике, спустимся на жёлобах, как настоящие шахтёры, перепрыгнем под землёй в Баварию, и даже поплаваем по зеркальному подземному озеру!

По желанию посещение соляных шахт можно заменить прогулкой по живописным альпийским ущельям или подъёмом на священную гору Унтерсберг (подъем до 1776 м. Гайерек), оплачивается дополнительно.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в музей – 30 евро со взрослого
  • 15 евро с ребёнка от 4 до 15 лет. Подъёмом на священную гору Унтерсберг (подъем до 1776 м Гайерек): 26
  • 50 евро со взрослого
  • 15 евро с ребёнка до 15 лет
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
История и культура

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