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Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль

Андрей
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Андрей – ваш гид
Соляные пещеры — доисторический уголок в пригороде Зальцбурга, где вас ждут удивительные открытия и веселые аттракционы.

Мы спустимся в паровозике ко дну соляной шахты, отыщем кельтских соляных мумий и откроем секреты зальцбургских князей.

А на обратном пути насладимся альпийскими пейзажами и обсудим колоритные традиции австрийцев.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи

Что вас ожидает

Приключения в Соляной шахте
Всего полчаса дороги отделяют Зальцбург от удивительного Соляного мира. Приготовьтесь всей семьей промчаться к недрам соляных шахт. После захватывающего спуска вас ждут атмосферные инсталляции, прогулка на пароме по подземному озеру, а также роскошные свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором. Мы пройдем по следам кельтов, римлян, и зальцбургских князей, отыщем соляных мумий. В лабиринтах шахты я буду вашим проводником и переводчиком, чтобы ни один интересных факт или сюжет о главном промысле Зальцбурга от вас не ускользнул.

Самое интересное о Зальцбурге, соли и не только!
Наш путь из Зальцбурга и обратно не будет скучным — я подробно и увлекательно расскажу о быте и традициях австрийцев, поделюсь интересными историями о добыче соли и ее влиянии на весь регион, включая соседнюю Баварию. А живописная дорога через с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия придется по душе семьям с детьми, а также прекрасно дополнит обзорное знакомство с Зальцбургом!

Организационные детали

  • Трансфер на моей машине от Зальцбурга и обратно входит в стоимость
  • Дополнительно приобретаются только входные билеты на аттракцион: 23 евро для взрослых и 11,50 евро для ребенка до 15 лет
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 января 2020
Андрей - прекрасный гид и рассказчик!

Андрей проводит ещё 4 экскурсии

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