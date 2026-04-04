Соляные пещеры — доисторический уголок в пригороде Зальцбурга, где вас ждут удивительные открытия и веселые аттракционы. Мы спустимся в паровозике ко дну соляной шахты, отыщем кельтских соляных мумий и откроем секреты зальцбургских князей. А на обратном пути насладимся альпийскими пейзажами и обсудим колоритные традиции австрийцев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Приключения в Соляной шахте

Всего полчаса дороги отделяют Зальцбург от удивительного Соляного мира. Приготовьтесь всей семьей промчаться к недрам соляных шахт. После захватывающего спуска вас ждут атмосферные инсталляции, прогулка на пароме по подземному озеру, а также роскошные свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором. Мы пройдем по следам кельтов, римлян, и зальцбургских князей, отыщем соляных мумий. В лабиринтах шахты я буду вашим проводником и переводчиком, чтобы ни один интересных факт или сюжет о главном промысле Зальцбурга от вас не ускользнул.

Самое интересное о Зальцбурге, соли и не только!

Наш путь из Зальцбурга и обратно не будет скучным — я подробно и увлекательно расскажу о быте и традициях австрийцев, поделюсь интересными историями о добыче соли и ее влиянии на весь регион, включая соседнюю Баварию. А живописная дорога с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия придется по душе семьям с детьми, а также прекрасно дополнит обзорное знакомство с Зальцбургом!

Организационные детали