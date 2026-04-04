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Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи

Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Соляные пещеры — доисторический уголок в пригороде Зальцбурга, где вас ждут удивительные открытия и веселые аттракционы.

Мы спустимся в паровозике ко дну соляной шахты, отыщем кельтских соляных мумий и откроем секреты зальцбургских князей. А на обратном пути насладимся альпийскими пейзажами и обсудим колоритные традиции австрийцев.
5
2 отзыва
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи

Описание экскурсии

Приключения в Соляной шахте

Всего полчаса дороги отделяют Зальцбург от удивительного Соляного мира. Приготовьтесь всей семьей промчаться к недрам соляных шахт. После захватывающего спуска вас ждут атмосферные инсталляции, прогулка на пароме по подземному озеру, а также роскошные свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором. Мы пройдем по следам кельтов, римлян, и зальцбургских князей, отыщем соляных мумий. В лабиринтах шахты я буду вашим проводником и переводчиком, чтобы ни один интересных факт или сюжет о главном промысле Зальцбурга от вас не ускользнул.

Самое интересное о Зальцбурге, соли и не только!

Наш путь из Зальцбурга и обратно не будет скучным — я подробно и увлекательно расскажу о быте и традициях австрийцев, поделюсь интересными историями о добыче соли и ее влиянии на весь регион, включая соседнюю Баварию. А живописная дорога с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия придется по душе семьям с детьми, а также прекрасно дополнит обзорное знакомство с Зальцбургом!

Организационные детали

  • Трансфер на моей машине от Зальцбурга и обратно входит в стоимость
  • Дополнительно приобретаются только входные билеты на аттракцион: €35 для взрослых и €16 для ребёнка до 15 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1207 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Маркина
Интересное приключение, особенно для детей. Узнали много нового.
Не дешёвое мероприятие.
Для тех кто экономит, ищите другие варианты добраться до пешер и оплатить вход 35 евро с человека.
На детей есть скидки.
Интересное приключение, особенно для детей. Узнали много нового.
Интересное приключение, особенно для детей. Узнали много нового.
Интересное приключение, особенно для детей. Узнали много нового.
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А
Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
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