Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи
Пройти по следам кельтов и римлян, с ветерком спуститься в подземелье и узнать, как добывают соль
Соляные пещеры — доисторический уголок в пригороде Зальцбурга, где вас ждут удивительные открытия и веселые аттракционы.
Мы спустимся в паровозике ко дну соляной шахты, отыщем кельтских соляных мумий и откроем секреты зальцбургских князей. А на обратном пути насладимся альпийскими пейзажами и обсудим колоритные традиции австрийцев.
Всего полчаса дороги отделяют Зальцбург от удивительного Соляного мира. Приготовьтесь всей семьей промчаться к недрам соляных шахт. После захватывающего спуска вас ждут атмосферные инсталляции, прогулка на пароме по подземному озеру, а также роскошные свето-презентации с профессиональными актерами и искрометным юмором. Мы пройдем по следам кельтов, римлян, и зальцбургских князей, отыщем соляных мумий. В лабиринтах шахты я буду вашим проводником и переводчиком, чтобы ни один интересных факт или сюжет о главном промысле Зальцбурга от вас не ускользнул.
Самое интересное о Зальцбурге, соли и не только!
Наш путь из Зальцбурга и обратно не будет скучным — я подробно и увлекательно расскажу о быте и традициях австрийцев, поделюсь интересными историями о добыче соли и ее влиянии на весь регион, включая соседнюю Баварию. А живописная дорога с видом на Альпийские хребты и милые деревушки расположит нас к разговорам о местной природе, климате — и в целом об Австрии.
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия придется по душе семьям с детьми, а также прекрасно дополнит обзорное знакомство с Зальцбургом!
Организационные детали
Трансфер на моей машине от Зальцбурга и обратно входит в стоимость
Дополнительно приобретаются только входные билеты на аттракцион: €35 для взрослых и €16 для ребёнка до 15 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1207 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Маркина
Интересное приключение, особенно для детей. Узнали много нового. Не дешёвое мероприятие. Для тех кто экономит, ищите другие варианты добраться до пешер и оплатить вход 35 евро с человека. На детей есть скидки.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Артем
Андрей - прекрасный гид и рассказчик!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Зальцбурга
Похожие экскурсии на «Соляные пещеры Зальцбурга: приключение для всей семьи»