3 отзыва оставили туристы

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«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера

Подняться на головокружительную высоту и насладиться захватывающими видами гор

5
3 отзыва
Андрей
Андрей – Гид из Зальцбурга
Кельштайнхаус, или по-другому «Орлиное Гнездо» — это шедевр строительного искусства Третьего Рейха.

Вы проедете по живописному серпантину и на «золотом» лифте подниметесь на высоту 1834 метров: со смотровой площадки откроется удивительной красоты панорама баварских Альп.

Мы поговорим о бывшем владельце «Чайного домика» и об элите нацистской Германии, а после отправимся дегустировать сорта шнапса в старинной шнапсоварне.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €260 за экскурсию

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«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера

Что вас ожидает

Подарок для фюрера
Резиденция «Орлиное гнездо» была подарена Гитлеру к его юбилею. На строительство ушли большие деньги — в первую очередь из-за особого расположения. Когда-то здесь прошло 13 официальных приемов на высшем уровне, а сегодня в здании располагается ресторан и сувенирный магазин. На площадку перед резиденцией вас отвезет лифт с шикарной отделкой: натертой до золотого блеска бронзой, кожаными сиденьями и зеркалами. А в овальном зале вы увидите огромный камин, подаренный Муссолини. Я поделюсь с вами историей 📖 этого здания и его владельца, расскажу о Третьем Рейхе, Бормане и Еве Браун — супруге Гитлера.

Леса, озёра, горы
Но, пожалуй, самое главное, для чего стоит подниматься к Орлиному гнезду — это великолепный вид, который открывается с панорамной площадки. Вся территория в радиусе 300 км окажется как на ладони — в том числе соседний Зальцбург и знаменитое озеро Кёнигзее. Вы узнаете о флоре и фауне этих мест, а также о курорте Берхтесгаден, горе Ватсманн и регионе Альп на территории Баварии и Австрии. На обратном пути мы можем посетить тайный бункер, построенный в конце войны для защиты элиты Третьего Рейха, и Музей 🖼 трагической истории 20 века.

Попробовать немецкий напиток
Дополнительно по вашему желанию мы заедем на знаменитую шнапсоварню, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. Сам хозяин предприятия покажет и расскажет, как одна и та же семья 400 лет производит знаменитый сорт шнапса. Вы бесплатно продегустируете различные сорта уникального согревающего напитка, столь популярного в Европе.

Организационные детали

  • Трансфер на моей машине входит в стоимость экскурсии 🧭. Дорога от Зальцбурга занимает 30-40 минут.
  • Так как дорога до резиденции закрыта для частных автомобилей, мы сделаем пересадку на служебный автобус. Билет 🎫 на автобус оплачивается отдельно и составляет 16, 60 евро за человека.
  • Обязательно возьмите с собой теплую одежду: даже в теплое время года наверху бывает очень прохладно.
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера
«Орлиное гнездо» — альпийская резиденция Гитлера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей Душой! Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
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3 отзыва оставили туристы

29 июля 2019
для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида, красивое место, фантастические виды
28 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.
наталия
25 июня 2019
Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его экскурсия не перегружена, но при этом мы узнали много нового и интересного. Легкая подача информации с юмором поддерживала интерес к экскурсии у мальчиков-подростков до самого конца экскурсии! Очень рекомендуем!

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