3 отзыва оставили туристы

Кельштайнхаус, или по-другому «Орлиное Гнездо» — это шедевр строительного искусства Третьего Рейха. Вы проедете по живописному серпантину и на «золотом» лифте подниметесь на высоту 1834 метров: со смотровой площадки откроется удивительной красоты панорама баварских Альп. Мы поговорим о бывшем владельце «Чайного домика» и об элите нацистской Германии, а после отправимся дегустировать сорта шнапса в старинной шнапсоварне.

Описание экскурсии

Подарок для фюрера

Резиденция «Орлиное гнездо» была подарена Гитлеру к его юбилею. На строительство ушли большие деньги — в первую очередь из-за особого расположения. Когда-то здесь прошло 13 официальных приемов на высшем уровне, а сегодня в здании располагается ресторан и сувенирный магазин. На площадку перед резиденцией вас отвезет лифт с шикарной отделкой: натертой до золотого блеска бронзой, кожаными сиденьями и зеркалами. А в овальном зале вы увидите огромный камин, подаренный Муссолини. Я поделюсь с вами историей этого здания и его владельца, расскажу о Третьем Рейхе, Бормане и Еве Браун — супруге Гитлера.

Леса, озёра, горы

Но, пожалуй, самое главное, для чего стоит подниматься к Орлиному гнезду — это великолепный вид, который открывается с панорамной площадки. Вся территория в радиусе 300 км окажется как на ладони — в том числе соседний Зальцбург и знаменитое озеро Кёнигзее. Вы узнаете о флоре и фауне этих мест, а также о курорте Берхтесгаден, горе Ватсманн и регионе Альп на территории Баварии и Австрии. На обратном пути мы можем посетить тайный бункер, построенный в конце войны для защиты элиты Третьего Рейха, и Музей трагической истории 20 века.

Попробовать немецкий напиток

Дополнительно по вашему желанию мы заедем на знаменитую шнапсоварню, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. Сам хозяин предприятия покажет и расскажет, как одна и та же семья 400 лет производит знаменитый сорт шнапса. Вы бесплатно продегустируете различные сорта уникального согревающего напитка, столь популярного в Европе.

Организационные детали