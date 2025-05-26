3 отзыва оставили туристы

Резиденция «Орлиное гнездо» была подарена Гитлеру к его юбилею. На строительство ушли большие деньги — в первую очередь из-за особого расположения. Когда-то здесь прошло 13 официальных приемов на высшем уровне, а сегодня в здании располагается ресторан и сувенирный магазин. На площадку перед резиденцией вас отвезет лифт с шикарной отделкой: натертой до золотого блеска бронзой, кожаными сиденьями и зеркалами. А в овальном зале вы увидите огромный камин, подаренный Муссолини. Я поделюсь с вами историей этого здания и его владельца, расскажу о Третьем Рейхе, Бормане и Еве Браун — супруге Гитлера.
Леса, озёра, горы
Но, пожалуй, самое главное, для чего стоит подниматься к Орлиному гнезду — это великолепный вид, который открывается с панорамной площадки. Вся территория в радиусе 300 км окажется как на ладони — в том числе соседний Зальцбург и знаменитое озеро Кёнигзее. Вы узнаете о флоре и фауне этих мест, а также о курорте Берхтесгаден, горе Ватсманн и регионе Альп на территории Баварии и Австрии. На обратном пути мы можем посетить тайный бункер, построенный в конце войны для защиты элиты Третьего Рейха, и Музей трагической истории 20 века.
Попробовать немецкий напиток
Дополнительно по вашему желанию мы заедем на знаменитую шнапсоварню, где с 1603 года варят шнапс из горячевки. Сам хозяин предприятия покажет и расскажет, как одна и та же семья 400 лет производит знаменитый сорт шнапса. Вы бесплатно продегустируете различные сорта уникального согревающего напитка, столь популярного в Европе.
Организационные детали
Трансфер на моей машине входит в стоимость экскурсии. Дорога от Зальцбурга занимает 30-40 минут.
Так как дорога до резиденции закрыта для частных автомобилей, мы сделаем пересадку на служебный автобус. Билет на автобус оплачивается отдельно и составляет 16,60 евро за человека.
Обязательно возьмите с собой теплую одежду: даже в теплое время года наверху бывает очень прохладно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Зальцбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1206 туристов
Постоянно живу в Австрии с 2003 года и имею австрийское гражданство. В России получил высшее образование как концертный пианист, много гастролировал по России и странам Европы. Влюбился в Австрию всей душой!
Живя здесь, принял решение получить вторую профессию — профессионального гида. С отличием закончил курсы истории Австрии, с 2005 года работаю гидом с государственной лицензией.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Dmitrii
Словами сложно описать, насколько нам с женой все понравилось. Приехали из Вены в Зальцбург специально для экскурсии и не пожалели. Восхитительное место (несмотря на град, который мы застали), вкусный шнапс читать дальшеуменьшить
и великолепная компания гида Андрея. Ощущение, что приехал в гости к старому знакомому, которого знаешь уже лет 20. Никогда не мог представить, что настолько приятную, дружественную атмосферу может создать совершенно незнакомый человек. Вам расскажут и об истории места, перескажут городские легенды и укажут где самое вкусное пиво и мясо в Зальцбурге. Обязательно возьмите у Андрея в дополнение экскурсию по старому городу. Жалею только о том, что здесь нельзя поставить больше звезд.
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I
IGORS
Экскурсия очень понравилась! Андрей, прекрасный гид и очень эрудированный и высококультурный человек. Всё-таки сказывается музыкальное образование. Интересный рассказ о строительстве и назначении резиденции дополнялся историческими фактами предвоенного времени. Сама поездка в читать дальшеуменьшить
Альпы, несмотря на жару, на комфортной машине с быстро меняющимися ландшафтами и сказочными видами, не утомила, тем более, что по дороге Андрей рассказал много интересного о этой части Австрии и вообще о традициях австрийцев. Времени на экскурсию, четыре часа, вполне достаточно. Сама экскурсия, как её организует и проводит Андрей, не вызвала никаких замечаний. Всё точно по времени, проработанный текст и хороший юмор Андрея сделали нашу экскурсию действительно событием во время этой поездки в Зальцбург. Андрею огромное спасибо за это мероприятие и мы обязательно обратимся к Вам, в следующий приезд в Зальцбург. С уважением, Игорь.
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наталия
Замечательная экскурсия!!! Восхитительное место, которое зарядило нас эмоциями на весь день!!! Андрей - прекрасный рассказчик и просто очень приятный человек. Его экскурсия не перегружена, но при этом мы узнали много нового и интересного. Легкая подача информации с юмором поддерживала интерес к экскурсии у мальчиков-подростков до самого конца экскурсии! Очень рекомендуем!
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G
Galina
для меня все было интересно и познавательно, так как я раньше не интересовалась этой темой. Интересные рассказы от гида,красивое место, фантастические виды
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