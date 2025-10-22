читать дальше

домашней халвой) ну и конечно ветра. Блеск, хотя взбираться на гору не так просто. Обед в рыбной деревне вообще блеск домашнятины! Просто, свежо и очень вкусно. И как вишня на торте дегустация чёрной икры. Конечно мизерно, но вкус почувствовать точно можно. И сразу вспомнился ссср, Сибирская деревня где родился и где в предбаннике стояла кадушка с этой самой пресловутой чёрной икрой. И ели мы ее реально ложками столовыми и не по одной! Эх! Отличный гид, не грузил цифрами, фамилиями и прочей информацией которая в одно ухо влетает и тут же вылетает. Напротив, в течение 8 часов был хороший добрый разговор с историями, баснями, шутками. Время пролетело незаметно. Один совет-обувь одевайте удобную типа кросовок