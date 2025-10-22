Экскурсия "Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения" предлагает захватывающее путешествие по уникальным природным и культурным достопримечательностям Азербайджана.
Описание экскурсииЭкскурсия "Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения" предлагает захватывающее путешествие по уникальным природным и культурным достопримечательностям Азербайджана. Вы посетите розовое озеро, полюбуетесь радужными горами, подниметесь на таинственную гору Бешбармаг, попробуете местную икру и насладитесь обедом в рыбном ресторане. Этот тур даст вам возможность погрузиться в красоту и гастрономическое наследие региона. Важная информация: Будьте в удобной обуви
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- Вода
- Чаепития в горах
- Дегустация чёрной икры
- Обед в рыбном ресторане
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Двойные ворота старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Будьте в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
22 окт 2025
Сама экскурсия просто потрясающая от и до, очень красивые и необычный пейзажи, вкусный обед, аутентичная атмосфера. Особенно впечатлила гора Бешбармак и инопланетные цветные горы Хызы. Нам очень повезло и с
О
Ольга
5 окт 2025
Замечательная экскурсия. . Экскурсовод Идрис все провёл на высшем уровне. Нам очень понравилось
Е
Евгения
28 мая 2025
Отлично провела время. Красивые места, Идрис отвечал на все вопросы о местных особенностях и культуре. Вкусный обед еще больше порадовал)
О
Олег
22 мая 2025
Мы посмотрели все по представленной программе. Впечатления шли по нарастающей-от озера до чаепития при восхождении на гору (это вообще отдельное впечатление полёта, воздуха, вкуса настоящего азербайджанского чая с травами и
К
Кристина
16 мая 2025
Были на экскурсии с Идрисом 12 мая, кроме нас двоих, желающих больше не оказалось, так что экскурсия получилась индивидуальная) Прекрасно провели время, посмотрели розовое озеро, карамельные горы, поднялись на Бешбармаг,
Д
Дмитрий
9 мая 2025
В четвером в Приусе такое себе удовольствие. Гид говорил (он же водитель) еле слышно. Сам парень нормальный. Розовое озеро никому не советую, болото.
Н
Наталья
4 мая 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо нашему экскурсоводу Эльдару… Открыт для общения, на любой вопрос получали развёрнутый ответ. За гастрономические наслаждения отдельное спасибо! Всем рекомендую 👍
М
Мария
2 мая 2025
Экскурсия охватывала великолепные горные ландшафты и потрясающее озеро, и каждое мгновение было настоящим удовольствием.
Т
Талипова
30 апр 2025
Были на данной экскурсии! Было очень интересно и познавательно, посмотрели Розовое озеро, Радужные горы, Гору Бешбармаг очень красивое место, вкусно пообедали, продегустировали черную икру, всё было супер и на высшем уровне! Спасибо организаторам и нашему гиду Тарлану за активность, интересную подачу и заботу туристов! 😇
К
Кристина
29 апр 2025
Волшебное путешествие в край розовых озёр и радужных гор! 🌸🏔
А
Анастасия
24 апр 2025
Была на экскурсии с Идрисом, все очень понравилось! Хотелось бы сказать еще раз спасибо гиду, все интересно рассказывает. Группа была небольшая из за этого более индивидуальный подход к каждому участнику,
П
Полина
18 апр 2025
Очень хорошая экскурсия с гидом Терланом, показал чудесные локации, сделали красивые снимки, подышали свежим горным воздухом, послушали тишину. На горе Бешбармак очень гостеприимный местный житель напоил чаем со сладостями. Также
