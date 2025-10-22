Мои заказы

Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения

Азербайджанские чудеса
Экскурсия "Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения" предлагает захватывающее путешествие по уникальным природным и культурным достопримечательностям Азербайджана.

Вы посетите розовое озеро, полюбуетесь радужными горами, подниметесь на таинственную гору Бешбармаг, попробуете местную икру и насладитесь обедом в рыбном ресторане. Этот тур даст вам возможность погрузиться в красоту и гастрономическое наследие региона.
4.9
12 отзывов
Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения
Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения
Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Экскурсия "Азербайджанские чудеса: розовое озеро, радужные горы и гастрономические наслаждения" предлагает захватывающее путешествие по уникальным природным и культурным достопримечательностям Азербайджана. Вы посетите розовое озеро, полюбуетесь радужными горами, подниметесь на таинственную гору Бешбармаг, попробуете местную икру и насладитесь обедом в рыбном ресторане. Этот тур даст вам возможность погрузиться в красоту и гастрономическое наследие региона. Важная информация: Будьте в удобной обуви

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
  • Вода
  • Чаепития в горах
  • Дегустация чёрной икры
  • Обед в рыбном ресторане
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Двойные ворота старого города (Гоша Гала)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Будьте в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
1
2
1
Н
Наталья
22 окт 2025
Сама экскурсия просто потрясающая от и до, очень красивые и необычный пейзажи, вкусный обед, аутентичная атмосфера. Особенно впечатлила гора Бешбармак и инопланетные цветные горы Хызы. Нам очень повезло и с
читать дальше

гидом, и с погодой и с самой экскурсией. Было всего 3 человека в машине, а это супер комфортно. Идрис классный, отзывчивый, интересный гид, с которым и пошутить можно и на неудобные темы поболтать) Спасибо за всё!

О
Ольга
5 окт 2025
Замечательная экскурсия. . Экскурсовод Идрис все провёл на высшем уровне. Нам очень понравилось
Е
Евгения
28 мая 2025
Отлично провела время. Красивые места, Идрис отвечал на все вопросы о местных особенностях и культуре. Вкусный обед еще больше порадовал)
О
Олег
22 мая 2025
Мы посмотрели все по представленной программе. Впечатления шли по нарастающей-от озера до чаепития при восхождении на гору (это вообще отдельное впечатление полёта, воздуха, вкуса настоящего азербайджанского чая с травами и
читать дальше

домашней халвой) ну и конечно ветра. Блеск, хотя взбираться на гору не так просто. Обед в рыбной деревне вообще блеск домашнятины! Просто, свежо и очень вкусно. И как вишня на торте дегустация чёрной икры. Конечно мизерно, но вкус почувствовать точно можно. И сразу вспомнился ссср, Сибирская деревня где родился и где в предбаннике стояла кадушка с этой самой пресловутой чёрной икрой. И ели мы ее реально ложками столовыми и не по одной! Эх! Отличный гид, не грузил цифрами, фамилиями и прочей информацией которая в одно ухо влетает и тут же вылетает. Напротив, в течение 8 часов был хороший добрый разговор с историями, баснями, шутками. Время пролетело незаметно. Один совет-обувь одевайте удобную типа кросовок

К
Кристина
16 мая 2025
Были на экскурсии с Идрисом 12 мая, кроме нас двоих, желающих больше не оказалось, так что экскурсия получилась индивидуальная) Прекрасно провели время, посмотрели розовое озеро, карамельные горы, поднялись на Бешбармаг,
читать дальше

полюбовались дикими полевыми маками, выпили травяного чая с вкусняшками, пообщались с дядей Яшей и посмотрели как он скачет по горам, а потом отправились на оооочень вкусный обед)) Спасибо Идрису за замечательную поездку, рассказал нам о каждом уголке города и окрестностей, которые мы проезжали, за легкое общение, позитив и юмор. Погода у нас была облачная, розовое озеро конечно наблюдать лучше в солнечную, а чай мы пили в облаках, временами наблюдая открывавшуюся панораму. Остались очень довольны поездкой, спасибо Идрису за организацию и сопровождение, а Баку за гостеприимство!

Д
Дмитрий
9 мая 2025
В четвером в Приусе такое себе удовольствие. Гид говорил (он же водитель) еле слышно. Сам парень нормальный. Розовое озеро никому не советую, болото.
Экскурсия в горах впечатлила. Обед в ресторане (кафешка в Мытищах) вкусный, но не так себе представлялся.
На тройку.
Н
Наталья
4 мая 2025
Очень понравилась экскурсия! Спасибо нашему экскурсоводу Эльдару… Открыт для общения, на любой вопрос получали развёрнутый ответ. За гастрономические наслаждения отдельное спасибо! Всем рекомендую 👍
М
Мария
2 мая 2025
Экскурсия охватывала великолепные горные ландшафты и потрясающее озеро, и каждое мгновение было настоящим удовольствием.
С самого начала нас сопровождала дружелюбная команда: эрудированный гид и водитель виртуоз. Восхитительные горные вершины впечатляют своим
читать дальше

величием и красотой. Каждая наша остановка позволяла насладиться панорамными видами, и, конечно же, сделать множество фотографий, чтобы запечатлеть эти впечатления! Прогулка к горным вершинам была приятно увлекательной, и мы все ощутили единение с природой. Особое восхищение вызвало чаепитие в старой мечети на вершине горы, где мы сделали остановку для отдыха. В целом, эта экскурсия оставила массу положительных эмоций и впечатлений. Рекомендую её всем, кто хочет провести день в окружении красоты природы и насладиться свежим воздухом. и вкусным дополнение в виде чая со сладостями и обеда со вкуснейшей форелью. Огромное спасибо организаторам и гиду за такой замечательный опыт!

Т
Талипова
30 апр 2025
Были на данной экскурсии! Было очень интересно и познавательно, посмотрели Розовое озеро, Радужные горы, Гору Бешбармаг очень красивое место, вкусно пообедали, продегустировали черную икру, всё было супер и на высшем уровне! Спасибо организаторам и нашему гиду Тарлану за активность, интересную подачу и заботу туристов! 😇
К
Кристина
29 апр 2025
Волшебное путешествие в край розовых озёр и радужных гор! 🌸🏔

Недавно побывали в Азербайджане и до сих пор под впечатлением от этой сказочной поездки! Розовое озеро – это что-то невероятное! Вода
читать дальше

переливается нежно-розовыми и золотистыми оттенками, особенно на закате. Фотографии получаются просто космические – будто оказался на другой планете!

А Радужные горы– это буйство красок, созданное самой природой. Полосы жёлтого, красного, синего и зелёного тянутся на многие километры. Гулять здесь – как шагнуть внутрь картины художника-абстракциониста.

Но самым захватывающим приключением стал подъём на **гору Пять пальцев**! Виды с вершины – потрясающие, а сама скала, напоминающая ладонь, выглядит загадочно и мощно. Спуск был непростым, но наш гид – настоящий профессионал и просто заботливый человек– буквально страховал на каждом шагу, подсказывал, куда ставить ногу, и никому не дал упасть. С ним чувствовали себя в полной безопасности!

Если хотите незабываемых эмоций, фантастических пейзажей и комфортного отдыха– обязательно посетите эти места! Азербайджан удивляет и влюбляет в себя с первой минуты! ❤️

10/10, обязательно вернусь снова! * ✨

А
Анастасия
24 апр 2025
Была на экскурсии с Идрисом, все очень понравилось! Хотелось бы сказать еще раз спасибо гиду, все интересно рассказывает. Группа была небольшая из за этого более индивидуальный подход к каждому участнику,
читать дальше

что так же радует.
Очень понравилась гора Бешбармаг, завораживающие виды и уединение с природой! На горе ждало чаепитие с самым лучшим чаем и местными вкусняшками.
Радужные горы так же оставили огромное впечатление о масштабах горы и его необычном окрасе!
В завершении тура был невероятный обед и дегустация черной икры!

П
Полина
18 апр 2025
Очень хорошая экскурсия с гидом Терланом, показал чудесные локации, сделали красивые снимки, подышали свежим горным воздухом, послушали тишину. На горе Бешбармак очень гостеприимный местный житель напоил чаем со сладостями. Также
читать дальше

включен обед в рыбном ресторане: рыбка очень нежная и сочная. Время пролетело быстро. Гид очень интересно рассказывает, вежливый и обходительный. Абсолютно точно рекомендую эту экскурсию и этого гида, будет, что вспомнить.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Фотопутешествие из Баку: Радужные горы, Розовое озеро и Бешбармак
На машине
7 часов
-
40%
13 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Фотопутешествие из Баку
Откройте для себя удивительные пейзажи и легенды Азербайджана. Фотографии на память и уникальные истории ждут вас
Начало: Место проживания туриста
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
€120€200 за всё до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
На машине
На микроавтобусе
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
На машине
7 часов
-
36%
102 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Розовое озеро, Радужные горы, гора Бешбармаг и дегустация икры
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Расписание: Ежедневно по договоренности.
Завтра в 06:00
12 ноя в 06:00
$100$157 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку