Е Елена

Очень увлекательная экскурсия, действительно природные чудеса))) Гид много и интересно рассказал о истории, о национальной кухне, о жизни в Азербайджане, хотя эти вопросы выходили за рамки программы. На машине встретили у отеля и вернули к нему же. Узнали и посмотрели больше чем ожидали, за что огромное спасибо Туралу. Подходит для детей.