Я расскажу вам тайны о священной горе «Бешбармаг», узнаете почему озеро меняет свой оттенок от ярко-розового до бордового, на время вы ощутите себя на Марсе, а в завершении вы будете в восторге, увидев огонь вырывающийся из недр земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсииВо время экскурсии насладимся невероятной красотой природы Азербайджана: разноцветные (агатовые) горы Хызы, священная гора «Бешбармаг», в которой пророк Хыдыр нашел эликсир жизни (насладимся чаем на вершине горы), розовое озеро «Масазыргёль», привлекающее внимание своим необычным цветом и вечный огонь горящей горы «Янардаг», горящий много-много миллионов лет. Ваша фотоколлекция пополнится уникальными фотографиями. Вы проведете незабываемый день. Что вас ждет:• Агатовые горы (Марсианские горы). В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор, окрашенных в поразительные цвета — красный, оранжевый, розовый и угольно-черный. Эти необычные цвета вызваны подземными водами, которые влияют на степень окисления железных пород в скалах.
- Гора «Бешбармаг». Поднимимся на 600 метровую священную гору и насладимся фантастическими видами на Каспий. По легенде, пророк Хыдыр пришел сюда в поиске «эликсира жизни» и отпив воды из родника действительно стал бессмертным. На самой вершине горы насладимся чаем из самовара со сладостями.
- Розовое озеро «Масазыргёль». Это одно из самых уникальных и красивых озер в мире, известное своим потрясающим розовым оттенком. В мире всего 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро «Масазыргёль». Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру подобный цвет. В озере имеется огромный запас пищевой соли.
- Горящая гора «Янардаг». Одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Завораживающий огненный пейзаж на самом деле объясняется тем, что из верхних слоев земли выделяется природный газ, соприкосновении с кислородом превращающийся в пламень. Горящая гора поражает своим пламенем.
Ежедневно по договоренности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горящая гора «Янардаг»
- Розовое озеро «Масазыргель»
- Гора «Бешбармаг»
- Агатовые горы Хызы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету (Wi-Fi)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты к горе Янардаг - 5, 5 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту вашего проживания
Завершение: По месту вашего проживания или в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Номер для связи: +994774455522 Турал
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 сен 2024
Очень увлекательная экскурсия, действительно природные чудеса))) Гид много и интересно рассказал о истории, о национальной кухне, о жизни в Азербайджане, хотя эти вопросы выходили за рамки программы. На машине встретили у отеля и вернули к нему же. Узнали и посмотрели больше чем ожидали, за что огромное спасибо Туралу. Подходит для детей.
О
Олег
18 авг 2024
Все понравилось. Очень приятный в общении гид. Комфортный автомобиль. Большое спасибо за интересную программу и увлекательную поездку.
Входит в следующие категории Баку
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