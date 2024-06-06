Экскурсии к розовым озерам из Баку

Найдено 16 экскурсий в категории «Розовые озера» в Баку на русском языке, цены от €108, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
«Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Экскурсию мы начнём с посещения розового озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
«Погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Розовое озеро и вечные огни Баку»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
«Сразу из Баку мы отправимся к удивительному розовому озеру Масазыр, которое считается одним из природных чудес Апшерона»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Побываете на Розовом озере, одном из восьми соленых розовых озер мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Индивидуальная
9 часов
34 отзыва
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро — это озеро, которое обладает красноватым или розовым цветом из-за присутствия водорослей, которые производят каротиноиды (органические пигменты)»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
«За гранью реальности»: Радужные горы, гора Бешбармаг, Розовое озеро
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Путевка в мир чудес: Розовое озеро, Бешбармаг и агатовые горы
Погрузитесь в атмосферу мистики и природных чудес во время экскурсии по радужным горам и Розовому озеру
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $150 за всё до 4 чел.
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Невообразимые марсианские пейзажи и уникальное розовое озеро — также в нашей программе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Начало: Ваш отель
«Вы наверняка слышали об озерах с голубой и зеленой водой, но слышали ли вы когда-нибудь о розовом озере»
Расписание: все дни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
скидка
6%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
Начало: По указанию клиента
«К Розовому озеру и Горящей горе Первая остановка в нашем путешествии будет у соленого озера Масазыр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115$108 за всё до 3 чел.
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
«Что вас ожидает: Я отвезу вас на Розовое Озеро Масазыр ранним утром, так как именно в это время цвет воды в озере бывает насыщенно-розовым»
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
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    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
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    радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
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    мы туда приехали, много людей спускалась и наверху была одна группа их 3-х человек и мы. А так, если туда привезут разом человек 30, то не знаю, как там помещаться. Радужные горы - неплохое место для прикольных фоток. По поводу экскурсии, соглашусь с отзывами, которые читала ранее: гид по сути таксист, который довезет вас до места и будет развлекать по дороге байками про жизнь и глупых туристов. Но думаю там и рассказывать особо нечего… Съездить можно, если вам совсем нечего делать.

    Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра иРозовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
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    Латифу сделать ваш день в Азербайджане особенным. На экскурсии мы увидели самые "сочные" диковинки этой прекрасной страны: - Посетили соленое озеро Масазыр розового цвета; - Познакомитесь с горыми Хызы (радужными горами) один на один: тишина, просторы, сочные розовые оттенки радовали глаз; - Побывали на загадочной горе Бешбармак, насладились панорамными видами, прикоснулись к "священной" скале и на самой вершине… нас встретили как долгожданных гостей - угостили восточными сладостями, чаем с травами, но главным подарком был завораживающий вид на Каспий; - Проехали через второй по численности город Азербайджана - Сумгаит и снова… вернулись к Каспию, чтобы покушать на побережье (все было вкусно и демократично). На протяжении экскурсии Латиф рассказывал много информации о стране, достопримечательностях, истории, шутил, отвечал на все наши вопросы, заботился о нашем комфорте, делал шикарные фото!!! Нам очень, очень понравилось! Мы уже определились с кем поедем на другие экскурсии по Азербайджану - Латиф.

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  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
    поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
    У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Розовые озера»

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  1. Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
  2. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
  3. Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
  4. Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
  5. Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Розовые озера" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 108 до 300 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1065 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Розовые озера», 1065 ⭐ отзывов, цены от €108. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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