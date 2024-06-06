1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
«Вас ожидают марсианские пейзажи с разноцветными горами, соленое розовое озеро и мистическая гора желаний Бешбармаг»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€120 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
«Экскурсию мы начнём с посещения розового озера»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145€131 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
«Погуляем на берегу одного из восьми розовых озер мира, вода которого богата йодом и бромом»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€128 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Третья остановка — Мертвое море Азербайжана, озеро Масазыр, одно из восьми соленых розовых озер мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Розовое озеро и вечные огни Баку»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
«Сразу из Баку мы отправимся к удивительному розовому озеру Масазыр, которое считается одним из природных чудес Апшерона»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«Побываете на Розовом озере, одном из восьми соленых розовых озер мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Розовое озеро, Марсианские пейзажи и село Хыналыг (2200метров за один день)
Начало: У вашего отеля
«Розовое озеро — это озеро, которое обладает красноватым или розовым цветом из-за присутствия водорослей, которые производят каротиноиды (органические пигменты)»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путевка в мир чудес: Розовое озеро, Бешбармаг и агатовые горы
Погрузитесь в атмосферу мистики и природных чудес во время экскурсии по радужным горам и Розовому озеру
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сокровища Апшеронского полуострова: экскурсия из Баку
Побывать на Марсе, увидеть необычное розовое озеро и посетить храм огнепоклонников
Начало: В вашем отеле
«Невообразимые марсианские пейзажи и уникальное розовое озеро — также в нашей программе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Хызы: Леденцовые горы, Розовое озеро и гора Бешбармаг
Начало: Ваш отель
«Вы наверняка слышали об озерах с голубой и зеленой водой, но слышали ли вы когда-нибудь о розовом озере»
Расписание: все дни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от $150 за всё до 3 чел.
скидка
6%
Индивидуальная
5 часов
Огненная гора, Индийский Храм огня и Розовое озеро
Начало: По указанию клиента
«К Розовому озеру и Горящей горе Первая остановка в нашем путешествии будет у соленого озера Масазыр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 115$108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная природа Апшерона: Розовое озеро, Розовые горы и гора Беш Бармаг
Начало: По согласованию с туристами
«Что вас ожидает: Я отвезу вас на Розовое Озеро Масазыр ранним утром, так как именно в это время цвет воды в озере бывает насыщенно-розовым»
Расписание: По запросу
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ООльга5 июня 2024Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
- ВВиктория5 июня 2024Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
- ГГалина4 июня 2024Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
- ЕЕлена4 июня 2024Розовое озеро - завалено мусором, гора Бешбармаг - красиво, повезло с погодой, не было ветра и облачно. Повезло, что когда
- ННаталья3 июня 2024Если Вы хотите получить день с незабываемыми впечатлениями, удивляться как ребенок, получить удовольствие от экскурсии, то не сомневайтесь и позвольте
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- ООксана3 июня 2024поездка была отличная. наш гид очень внимательно относился к нашим просьбам. так как один турист был итальянец, гиду пришлось говорить и на английском и на русском.))) успехов вашей компании
- ППавел2 июня 2024У нас был гид Орхан. Остались очень довольны посещенными местами, видами, фотографиями, рассказами. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Розовые озера»
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