Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаю вам увлекательное знакомство с ключевыми достопримечательностями города.



Гибкий маршрут позволяет учитывать ваши пожелания — от древних улочек Старого города до современных городских пейзажей.



Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть главные символы Баку и насладиться его уникальной атмосферой в комфортном темпе. 5 1 отзыв

Анар Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Когда Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день $140 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00

Описание экскурсии Что вас ждёт:Старый город (Ичери Шехер) — это исторический центр Баку, окружённый древними крепостными стенами. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, увидеть памятники архитектуры и почувствовать дух прошлых веков. Это идеальное место для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей города. Нагорный парк — это одно из лучших мест для прогулок и панорамных видов на Баку и Каспийское море. Отсюда открывается захватывающий вид на город, особенно в вечернее время, когда зажигаются огни. Здесь можно отдохнуть на свежем воздухе и насладиться природой вдали от городской суеты. Торговая улица (Низами) — это главный пешеходный бульвар Баку, известный своими магазинами, кафе и ресторанами. Здесь можно погрузиться в атмосферу современной городской жизни и насладиться оживлённой прогулкой. Малая Венеция — это живописный уголок Баку с каналами и уютными мостиками. Здесь можно прогуляться вдоль набережной или прокатиться на лодке, наслаждаясь атмосферой спокойствия и романтики. Это идеальное место для короткой расслабляющей прогулки. И многое другое! Важная информация: Уютная экскурсия по городу с максимальным комфортом: мы передвигаемся на машине, чтобы вы могли спокойно наслаждаться видами. Маршрут легко подстраивается под ваши пожелания — хотите больше остановок для фото, кафе или скрытых уголков города, всё возможно! Я расскажу вам интересные факты и истории, чтобы прогулка была интересной и познавательной. Ваша поездка станет особенным моментом путешествия!

Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старый город («Ичери Шехер»)

Нагорный парк

Пламенные башни

Фуникулёр с видом на город

Малая Венеция

Центр Гейдара Алиева

Площадь фонтанов

Прогулка по «Торговой»

Музей ковров

Любой торговый центр на выбор

Аллея почетного захоронения

Ресторан (по желанию) Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Билеты в музеи

Еда и напитки Место начала и завершения? По желанию туриста Когда и сколько длится? Когда: Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Уютная экскурсия по городу с максимальным комфортом: мы передвигаемся на машине

Чтобы вы могли спокойно наслаждаться видами. Маршрут легко подстраивается под ваши пожелания - хотите больше остановок для фото

Кафе или скрытых уголков города

Всё возможно! Я расскажу вам интересные факты и истории

Чтобы прогулка была интересной и познавательной. Ваша поездка станет особенным моментом путешествия Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.