Предлагаю вам увлекательное знакомство с ключевыми достопримечательностями города.
Гибкий маршрут позволяет учитывать ваши пожелания — от древних улочек Старого города до современных городских пейзажей.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть главные символы Баку и насладиться его уникальной атмосферой в комфортном темпе.
Гибкий маршрут позволяет учитывать ваши пожелания — от древних улочек Старого города до современных городских пейзажей.
Это идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть главные символы Баку и насладиться его уникальной атмосферой в комфортном темпе.
Описание экскурсииЧто вас ждёт:Старый город (Ичери Шехер) — это исторический центр Баку, окружённый древними крепостными стенами. Здесь можно прогуляться по узким улочкам, увидеть памятники архитектуры и почувствовать дух прошлых веков. Это идеальное место для тех, кто хочет ближе познакомиться с историей города. Нагорный парк — это одно из лучших мест для прогулок и панорамных видов на Баку и Каспийское море. Отсюда открывается захватывающий вид на город, особенно в вечернее время, когда зажигаются огни. Здесь можно отдохнуть на свежем воздухе и насладиться природой вдали от городской суеты. Торговая улица (Низами) — это главный пешеходный бульвар Баку, известный своими магазинами, кафе и ресторанами. Здесь можно погрузиться в атмосферу современной городской жизни и насладиться оживлённой прогулкой. Малая Венеция — это живописный уголок Баку с каналами и уютными мостиками. Здесь можно прогуляться вдоль набережной или прокатиться на лодке, наслаждаясь атмосферой спокойствия и романтики. Это идеальное место для короткой расслабляющей прогулки. И многое другое! Важная информация: Уютная экскурсия по городу с максимальным комфортом: мы передвигаемся на машине, чтобы вы могли спокойно наслаждаться видами. Маршрут легко подстраивается под ваши пожелания — хотите больше остановок для фото, кафе или скрытых уголков города, всё возможно! Я расскажу вам интересные факты и истории, чтобы прогулка была интересной и познавательной. Ваша поездка станет особенным моментом путешествия!
Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город («Ичери Шехер»)
- Нагорный парк
- Пламенные башни
- Фуникулёр с видом на город
- Малая Венеция
- Центр Гейдара Алиева
- Площадь фонтанов
- Прогулка по «Торговой»
- Музей ковров
- Любой торговый центр на выбор
- Аллея почетного захоронения
- Ресторан (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в любое время с 9:00 до 12:00 каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Уютная экскурсия по городу с максимальным комфортом: мы передвигаемся на машине
- Чтобы вы могли спокойно наслаждаться видами. Маршрут легко подстраивается под ваши пожелания - хотите больше остановок для фото
- Кафе или скрытых уголков города
- Всё возможно! Я расскажу вам интересные факты и истории
- Чтобы прогулка была интересной и познавательной. Ваша поездка станет особенным моментом путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vvin2013
1 мая 2025
Наша первая экскурсия - это знакомство с Баку! Нашим гидом был Анар, он был очень профессионален, познакомил нас с историей и культурой города, старым и новым Баку, многими достопримечательностями и
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
20%
Индивидуальная
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, прокатиться на фуникулёре и завершить прогулку чаепитием
Начало: У станции метро «Ичеришехер» у Старого города
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от €48
€60 за человека
-
49%
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
Прогулка по Старому городу Баку с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о бакинцах разных эпох и попробуйте национальные блюда
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
от €49
€97 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€77 за всё до 4 чел.