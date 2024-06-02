Площадь Фонтанов – экскурсии в Баку

Найдено 15 экскурсий в категории «Площадь Фонтанов» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Большая ознакомительная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Большая ознакомительная прогулка по Баку
Начало: В отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 2 чел.
Вечерний Баку
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерний Баку
Начало: Отель туриста в черте города
Расписание: По договоренности с клиентом
16 июня в 20:00
17 июня в 20:30
$80 за всё до 2 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
Расписание: ежедневно
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Вечерний Баку и огненный Янардаг
    Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • I
    Igor
    30 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать! Очень погружена во все исторические вопросы и раскрывает все интересующие детали. Крайне рекомендую гида людям, которые хотят получить информацию глубоко, но очень интересно!
    Выше всяких похвал! Человек- зажигалка! Браво! Настолько увлечена своим делом, что хочется слушать ее и слушать!
  • Д
    Дарья
    20 мая 2024
    Здравствуй, Баку
    Отличная экскурсия для тех, кто впервые в Баку. Тоф - прекрасный рассказчик и очень приятный человек) 2 часа пролетели незаметно,
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    особенно с учетом того, что все остановки мы делали в местах, где можно присесть на скамейку и есть тень. Большое спасибо за прекрасно проведенное время!

  • С
    Сергей
    17 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Это была очень насыщенная информацией экскурсия, при том, что она продолжалась примерно на полчаса дольше заявленного. Всё прошло как на
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    одном дыхании. Гид рассказал множество интересных и занимательных деталей, показал потрясающие виды ночного Баку, отвечал на вопросы, помог сделать прекрасные фото. Единственное замечание: в описании экскурсии указано "Не обойдем вниманием мы и Старую часть города с извилистыми переулками, особняками и уютными дворами". Надо было понимать, что под "Старой частью города" подразумевается не "Старый город" (Ичери Шехер), который мы видели только снаружи, а здания XIX - XX веков. С другой стороны, было бы просто невозможно даже бегло познакомиться со Старым городом в рамках такой насыщенной экскурсии. В целом экскурсия дает прекрасное представление о самых примечательных объектах, находящихся в пешей доступности от центра (+ поездка на фуникулере) и оставляет незабываемые впечатления.

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Всем, кто впервые в Баку, очень рекомендую посетить экскурсию по ночному Баку! Эмин очень эрудированный гид, отличный рассказчик и очень душевный человек. Смог ответить на все интересующие вопросы и не только по теме экскурсии. Два часа пролетели незаметно!
  • Ю
    Юрий
    10 мая 2024
    Вечернее свидание с Баку
    Алиса, прекрасный Гид, с большой буквы этого слова. Очень глубокие знания (поверьте есть с чем сравнить). Экскурсия построена очень логично
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    и лаконично. Были развеяны мифы и сказки, которые рассказывали предыдущие «гиды». Мы очень благодарны Алисе за ее подход, честность и справедливость. Без «развода» туристов на доп. расходы. 10 баллов из 10! Браво!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Площадь Фонтанов»

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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Площадь Фонтанов" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 18 до 350 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 744 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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