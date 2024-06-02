🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 109 отзывов Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 22 € 18 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 43 отзыва Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии Начало: От отеля проживания туристов € 125 за всё до 2 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории € 84 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Здравствуй, Баку Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты Начало: В районе Старого города от € 100 за всё до 45 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 110 отзывов Весь Баку и «огненный» Апшерон Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора Начало: У вашего отеля € 110 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Большая ознакомительная прогулка по Баку Начало: В отеле $ 130 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерний Баку Начало: Отель туриста в черте города Расписание: По договоренности с клиентом $ 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды Начало: По предварительной договоренности Расписание: ежедневно $ 90 за всё до 6 чел.