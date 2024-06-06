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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 60 отзывов Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой Начало: У вашего отеля или апартаментов Расписание: Все дни. С 10.00-20.00 от $ 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 50 отзывов Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку Начало: По месту проживания Расписание: Ежедневно от $ 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Встретимся в Баку Начало: Уточняется заранее Расписание: Ежедневно, в 15:00 от $ 85 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 110 отзывов Весь Баку и «огненный» Апшерон Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора Начало: У вашего отеля € 110 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Красоты ночного Баку Начало: По месту вашего проживания Расписание: Ежедневно от $ 80 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Большая ознакомительная прогулка по Баку Начало: В отеле $ 130 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 5 часов 4 отзыва «Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку) Начало: По указанию клиента от 100 $ 95 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Вечерний Баку Начало: Отель туриста в черте города Расписание: По договоренности с клиентом $ 80 за всё до 2 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Экскурсия по Баку (расширенная программа) Начало: По месту вашего проживания от $ 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 23 отзыва Экскурсия по Старому и Новому Баку Начало: Я приеду за Вами Расписание: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00 от $ 110 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места Начало: В любом удобном месте в черте города € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотопрогулка по вечернему Баку Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города Начало: У колеса обозрения € 170 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Тайна города ветров Начало: Из вашего отеля или апартамента Расписание: в любой день, в любое время $ 95 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды Начало: По предварительной договоренности Расписание: ежедневно $ 90 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4.5 часа Трансфер-экскурсия по Баку Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель € 140 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим Начало: В аэропорту Баку € 70 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу Начало: Перед отелем $ 120 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е... от € 110 за всё до 2 чел.