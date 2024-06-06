Нагорный парк – экскурсии в Баку

Найдено 47 экскурсий в категории «Нагорный парк» в Баку на русском языке, цены от €26, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
В первый раз в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
97 за всё до 3 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
136 за всё до 4 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6526 за человека
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 4 чел.
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Встретимся в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Встретимся в Баку
Начало: Уточняется заранее
Расписание: Ежедневно, в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $85 за всё до 4 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Красоты ночного Баку
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Красоты ночного Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $80 за всё до 3 чел.
Большая ознакомительная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Большая ознакомительная прогулка по Баку
Начало: В отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 2 чел.
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
Вечерний Баку
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вечерний Баку
Начало: Отель туриста в черте города
Расписание: По договоренности с клиентом
16 июня в 20:00
17 июня в 20:30
$80 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Старому и Новому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Экскурсия по Старому и Новому Баку
Начало: Я приеду за Вами
Расписание: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $110 за всё до 4 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по вечернему Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
170 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
150 за всё до 4 чел.
Тайна города ветров
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Тайна города ветров
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Расписание: в любой день, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$95 за человека
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
Расписание: ежедневно
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Трансфер-экскурсия по Баку
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
140 за всё до 3 чел.
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
70 за всё до 3 чел.
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Индивидуальная
2 часа
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Начало: Перед отелем
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150128 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
    читать дальше

    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
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    человек с интеллектом, хорошо знающий историю страны и ее столицы Баку! Экскурсия продлилась даже больше заявленного времени, однако, время это пролетело незаметно. Мы были окружены заботой и вниманием Самира, и с удовольствием погрузились в атмосферу и колорит Азербайджана. Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и обаятельного экскурсовода!

    Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели иПутешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Понравился маршрут, локации, насыщенный рассказ Наили
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наиле. Очень интересный рассказ и хорошо продуманная программа.
  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • M
    Maliya
    1 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
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    Впечатления самые позитивные! Услышала много интересных фактов, легенд,историй о городе. Посетили головокружительные места и великолепные локации с моим доброжелательным гидом. Все самое необходимое, жизненное, без лишней воды. Мне очень понравилось. Рекомендую всем!

    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
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    и в пешеходных локациях! Отвечала на все наши вопросы, которые возникали в процессе прогулки. Общение было лёгким, интересным, с юмором! Дала много рекомендаций по городским объектам! С удовольствием будем рекомендовать данную экскурсию друзьям и знакомым!!!

  • О
    Олег
    24 мая 2024
    Пульс Баку и секреты местной кухни
    Супер👍
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Были 21 мая на экскурсии у Эвелины! Очень грамотный, глубоко погруженный в историю города и страны экскурсовод! Эвелина перестроила маршрут
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    экскурсии с учетом наших пожеланий! Дала массу полезной информации о дальнейшем пребывании в городе! Для нас немного монотонной была подача материала, за это сняли одну звезду. Но это очень индивидуально. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Нагорный парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
  2. В первый раз в Баку
  3. Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
  4. Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
  5. Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Нагорный парк" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 26 до 350 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 1159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 47 экскурсий на 2024 год по теме «Нагорный парк», 1159 ⭐ отзывов, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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