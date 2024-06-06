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Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65€26 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вкусный Баку: гастрономическая экскурсия по городу
Погулять по центральным улочкам, пообедать в ресторане у моря и запомнить город на вкус
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Встретимся в Баку
Начало: Уточняется заранее
Расписание: Ежедневно, в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $85 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красоты ночного Баку
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая ознакомительная прогулка по Баку
Начало: В отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Баку
Начало: Отель туриста в черте города
Расписание: По договоренности с клиентом
16 июня в 20:00
17 июня в 20:30
$80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Баку (расширенная программа)
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Старому и Новому Баку
Начало: Я приеду за Вами
Расписание: ежедневно в 09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по вечернему Баку
Профессиональная фотосессия на фоне таинственного ночного города
Начало: У колеса обозрения
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайна города ветров
Начало: Из вашего отеля или апартамента
Расписание: в любой день, в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$95 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку: панорамы и легенды города
Откройте волшебство Баку ночью: панорамные виды, исторические парки и захватывающие легенды
Начало: По предварительной договоренности
Расписание: ежедневно
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер-экскурсия по Баку
Посетить старинные и современные достопримечательности города по пути из аэропорта в отель
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Баку транзитом: трансфер из аэропорта + пешеходная экскурсия
Увидеть главные локации и окунуться в атмосферу города, где прошлое смешалось с настоящим
Начало: В аэропорту Баку
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€70 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорно-познавательная автоэкскурсия по современному городу
Начало: Перед отелем
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
$120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Сокровища Азербайджана: от мечетей до грязевых вулканов
Посетить интересные места в Баку и заповеднике Гобустан на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150€128 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
- ННаталья6 июня 2024Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
- ООльга3 июня 2024Понравился маршрут, локации, насыщенный рассказ Наили
- ССергей3 июня 2024Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наиле. Очень интересный рассказ и хорошо продуманная программа.
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии с Эвелиной 26 мая. Нам все понравилось! Машина комфортабельная, Эвелина очень интересно рассказывала историю Баку по пути
- ООлег24 мая 2024Супер👍
- ЕЕлена23 мая 2024Были 21 мая на экскурсии у Эвелины! Очень грамотный, глубоко погруженный в историю города и страны экскурсовод! Эвелина перестроила маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Нагорный парк»
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