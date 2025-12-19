Описание экскурсииЭтот индивидуальный маршрут и авторский тур создан для тех, кто приезжает в Баку всего на 1–2 дня и хочет за 4–4,5 часа прочувствовать душу города. Тур объединяет дыхание древнего Ичеришехера с огнями вечернего Баку, открывая перед гостями исторические улицы, знаковые здания, памятники и главные прогулочные пространства столицы. Это путешествие для тех, кто хочет за короткое время познакомиться с городом, увидеть его день и ночь, а затем продолжить открывать Баку самостоятельно, уже чувствуя его ритм, характер и настроение. Маршрут Ичеришехер — сердце древнего Баку • Девичья башня • Дворец Ширваншахов • Дворец Бакинских ханов • Дом с цепями • Базарная площадь • Джума-мечеть • Мечеть Мухаммеда • Памятник Алиаге Вахиду • Музей миниатюрных книг • Мастерская Али Шамси • древние улочки, караван-сараи и крепостные стены • «Бриллиантовая рука» Исторический Баку и архитектурное наследие • Здание женской школы Тагиева • Исмаилия • Мэрия города Баку • Филармонический сад • Школа Святой Анны • Дом Мирбабаева • Доходный дом Мизабекова • Дом семьи Садыговых Прогулочные зоны и символы города Нагорный парк — захватывающая панорама города • Башни Пламени — символ современного Баку • Малая Венеция • Музей ковра • Бакинская набережная Темы Темы тура Путешественники откроют для себя дух Баку — его день и ночь, древность и современность. Вы прогуляетесь по Ичеришехеру, ощутите шёпот старинных улочек, узнаете истории Девичьей башни, дворцов Ширваншахов и Бакинских ханов, услышите легенды о домах с цепями и базарной площади. Вы прикоснетесь к духовному наследию города — Джума-мечеть и Мечеть Мухаммеда откроют секреты веры и архитектуры, памятники и музеи расскажут о людях, оставивших след в истории. Вы увидите, как Баку сияет днем и ночью: с панорам Нагорного парка до сверкающих Башен Пламени, прогулок по Малой Венеции и набережной, почувствуете, как современный город встречается с прошлым. Вы прикоснетесь к культуре и искусству: музеи, мастерские и уникальные дома покажут, как рождается национальное творчество и современный стиль. Этот тур — как поэма о Баку, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый взгляд раскрывает новую краску города. Интересные факты и детали Наш тур за 4–4,5 часа покажет Баку день и ночь: Ичеришехер, Нагорный парк, Башни Пламени, Малую Венецию и набережную. По пути гости увидят уникальные дома, музеи и, если мастерская Али Шамси открыта или художник присутствует, смогут её посетить. Тур дарит полное погружение в дух города.
Экскурсия проводится один раз в день в 16:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Еда
- Вода
- Билет на фуникулер (1 манат)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, парк имени Мирзы Алиакбер Сабира
Завершение: Нагорный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится один раз в день в 16:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
