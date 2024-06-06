1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Мы пройдемся к площади Фонтанов, озаренной подсветкой, остановимся у главных ворот Старого города, минуем душистый парк им»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
4 часа
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Вы увидите визитные карточки «города ветров» — Пламенные башни, Центральный парк и стеклянный мост»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€97 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«Смотровая площадка в Нагорном парке — это самая высокая точка города Баку»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века»
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
«Посетим великолепный Нагорный парк, прогуливаясь по его тенистым аллеям вы узнаете, как менялся облик и предназначение этого места, для кого оно было священным, а для кого стало последним пристанищем»
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
«После обеда мы вернемся в Баку и поднимемся на смотровую площадку в Нагорном Парке — с этой точки города вам откроется лучший вид на город»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
«Мы проедем Белый город, возведенный на месте Черного, рассмотрим культурный центр Гейдара Алиева, современный символ Баку — Пылающие башни, живописную Бакинскую Венецию и Нагорный парк»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете, как создавался этот парк и увидите по фотографиям начала прошлого века, каким он был раньше»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«Здесь же, в Нагорном парке, откроется незабываемый вид на Бакинскую бухту»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«Следом погуляем по Английскому парку, где я расскажу о событиях царского и советского времени, и выйдем на смотровую площадку Нагорного Парка»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Мы осмотрим лучшие архитектурные строения современного Баку и исторические здания, а также великолепные городские парки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
«Нагорный Парк: увидим прибрежный город с его самой высокой точки»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Парк Гянджлик — оазис зелени и спокойствия в центре города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
«Смотровая площадка центрального парка — мечеть Тезе-пир — здание Азербайджанского драматического театра им»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
«Из окон автомобиля вы насладитесь видами каналов «Малой Венеции» и цветущего сада Филармонии, сменившего множество имен, а смотровая площадка Нагорного парка подарит великолепную панораму исторического центра»
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«Огромное количество наскальных рисунков, курганных захоронений и жилищ древнего человека — вот чем известен национальный парк Гобустан, куда мы с вами отправимся»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Завершением станет впечатляющая панорама Бакинской бухты со смотровой площадки в Нагорном парке»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам Баку, или Книги памяти Азербайджана
Познакомиться с сакральными центрами, воплотившими культурное и духовное наследие нескольких эпох
Начало: На станции метро Ичери Шехер
«В Нагорном парке, возле одного из священных валунов — Пирвянзяря — вы узнаете, почему крупные обломки горной породы и скалы издавна являлись местом поклонения азербайджанцев»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«В Губернаторском парке мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Конечно, вы полюбуетесь городом-портом на Каспийском море с высоты — в Нагорном парке»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
«Бакинские парки: познавательный и красивый маршрут»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«А с Аллеи Шахидов (Нагорный парк) вам откроется великолепная панорама Баку»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«Также побываете на Аллее Шахидов, известной среди бакинцев как Нагорный парк, где со смотровой площадки вам откроется панорамный вид на город»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
Начало: В любом удобном для вас месте в Баку
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
«А завершится приключение в Нагорном парке Баку, где на самой высокой точке города вы полюбуетесь вечерними панорамами»
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинский хамам, или 33 удовольствия
Познакомиться с древними банными традициями в культуре, истории и архитектуре Азербайджана
Начало: В районе метро Ичери Шехер
«Среди архитектурных шедевров, парков и заповедников города есть место невероятным банно-купальным постройкам»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
Не теряя времени, сразу по прилёте познакомиться со старым и современным Баку, а затем - в отель
«Парк расположен на холме, откуда открывается панорамный вид на весь Баку и Каспийское море»
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
«Нагорный парк со смотровой площадкой»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€86 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
- ННаталья6 июня 2024Путешествие с Самиром произвело неизгладимое впечатление. Получили и ментальное и гастрономическое удовольствие! Много интересного увидели и услышали. Самир прекрасный рассказчик,
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ООльга3 июня 2024Понравился маршрут, локации, насыщенный рассказ Наили
- ССергей3 июня 2024Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наиле. Очень интересный рассказ и хорошо продуманная программа.
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
- MMaliya3 июня 2024Мне понравилась наша утренняя прогулочка по центральным паркам с ветерком на самокате. Было интересно созерцать пышно цветущии растения, роскошные клумбы
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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